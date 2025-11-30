〈專文〉汝欲和平，必先備戰！ 〈誰不備戰，誰就上祭壇〉——從西藏到瑞士，看懂「零軍購」的致命幻覺



文/楊斯棓

河道上看到這張照片，照片裡這幾位仁兄仁姐高舉「零軍購，零戰火」的標語，我不禁想起《論語》裡那頭倒霉的「告朔之餼羊」。

當年子貢動了惻隱之心，覺得每個月殺一頭活羊去祭祀太殘忍，想把這隻羊省下來。孔老夫子卻冷冷地回了一句：「賜也！爾愛其羊，我愛其禮。」這就是殘酷的現實。

台灣若比喻成一頭羊，有些人以為只要我們乖巧溫順、把頭上的角鋸掉，就能感動野獸，免於一死。但在中國眼裡，這頭羊的存在，本來就是為了那一場名為「統一大業」或「地緣戰略」的宏大祭典而準備。

這些舉牌者或許錯認「用愛可以抗共」，殊不知在國際政治的叢林裡，你放下了屠刀，你就立刻成了別人砧板上的那塊肉。

「用愛（零軍購展示「善意」）抗共」，錯在哪裡？

第一，這是邏輯上的「倒果為因」。 這就好比一頭羊認為，只要自己不長角，屠夫就不會磨刀。事實上，武器從來只是工具，戰爭的種子種在獨裁者的野心裡，而不是防衛者的槍膛裡。

西諺云："Opportunity makes the thief."（機會造就了賊）。這句話用在國防上再貼切不過。你家大門洞開，連把鎖都不裝，這不是在展示信任，而是在誘惑隔壁的竊賊犯罪。

因此我相信即使在台灣那一小撮支持儘快統一的人（長期民調多在個位數、約 1–3%），他們家的車子、大門也不至於不上鎖，住的社區也不至於沒有保全大哥或監視器的存在。

當台灣變成一個防禦上的「權力真空」，這對北京而言，不啻是一封鑲著金邊的邀請函，上面寫著：「來喔，入內免錢。」

第二，請回頭看看西藏。 上世紀五十年代，達賴喇嘛擁有的軍隊雖然曾試圖引進少量英式裝備，但在現代戰爭機械化部隊的天秤上，這點微薄的防禦力實質上等同於「零籌碼」。雪域高原，佛光普照，與世無爭，簡直是道德完美的羔羊。結果呢？解放軍入藏，如入無人之境。

西藏的「零威脅」，並沒有換來北京的「零野心」。當你的善良沒有牙齒，你的慈悲在對方眼裡，不過是一塊肥肉上多灑了一層孜然。

邱吉爾早就看透了這種和平主義的虛偽，他譏諷道："An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."（綏靖者就是餵鱷魚的人，希望鱷魚最後才吃掉他。）

那些主張「零軍購」的人，正是在提倡這種餵鱷魚的哲學。他們以為只要不斷餵食鱷魚（放棄武裝、讓渡主權），鱷魚就會飽暖思淫慾而忘了吃人。但鱷魚的胃口是無底深坑，而你，終究是盤中飧。

第三，學學瑞士吧。 有些人愛提瑞士是永久中立國，以為只要宣告中立就能獨善其身。但他們大概不知道，瑞士有一句被廣泛引用的名言：「瑞士沒有軍隊，因為瑞士本身就是一支軍隊。」（"Switzerland does not have an army; Switzerland is an army."）

二戰期間，納粹德國早已將瑞士包圍，並制定了代號「聖誕樹行動」（Operation Tannenbaum）的入侵計畫。希特勒甚至輕蔑地稱瑞士是「歐洲臉上的青春痘」，恨不得除之而後快。

但為何納粹鐵蹄橫掃歐洲，卻獨獨停在瑞士邊境？因為瑞士實施了殘酷卻有效的「刺蝟戰略」。當時的瑞士總司令吉桑（Henri Guisan）將主力部隊撤入阿爾卑斯山區要塞，並在呂特利（Rütli）草原誓師，宣示即便平原城市淪陷也絕不投降。

他們在風景如畫的阿爾卑斯山隧道口、橋樑預置了炸藥，路邊可愛的農舍窗戶推開可能是隱蔽的機槍堡，多數役期內的成年男子家裡都保留有制式步槍，隨時準備動員。瑞士人讓希特勒清楚算了一筆帳：吞下瑞士或許容易，但這隻刺蝟會讓德軍在山區流乾鮮血。

最終，希特勒在權衡成本後收回了貪婪的爪子。瑞士人之所以能兩百多年不捲入對外戰爭，不是因為他們會背誦《孟子》的「仁者無敵」，而是因為他們長久以來武裝自己，讓侵略者確信「吞下這隻刺蝟會嚴重消化不良」。

北京想統一，那是寫在共產黨的歷史使命與民族復興論述裡的剛性需求，這就如同那場不可廢除的「告朔之禮」。這與台灣買不買武器毫無關係。如果你不買武器，對方只會大喜過望：原來祭品如此配合，本來打算十年後動手，現在看來下週五日子就不錯。

幾個民眾舉牌倡議：「誰買軍火，誰上火線」，但在國際政治的屠宰場裡，硬道理往往是：誰沒軍火，誰就先被送上祭壇。

避開火線、避開祭壇，應是所有人的共識，有識見者知道備戰、有足夠軍力可以讓對方多所忌憚，而有些主張，無異開門揖盜。

古羅馬人早在兩千年前就參透了這點，留下了一句金句：Si vis pacem, para bellum（汝欲和平，必先備戰）。