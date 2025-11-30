〈專文〉汝欲和平，必先備戰！ 〈誰不備戰，誰就上祭壇〉——從西藏到瑞士，看懂「零軍購」的致命幻覺
文/楊斯棓
河道上看到這張照片，照片裡這幾位仁兄仁姐高舉「零軍購，零戰火」的標語，我不禁想起《論語》裡那頭倒霉的「告朔之餼羊」。
當年子貢動了惻隱之心，覺得每個月殺一頭活羊去祭祀太殘忍，想把這隻羊省下來。孔老夫子卻冷冷地回了一句：「賜也！爾愛其羊，我愛其禮。」這就是殘酷的現實。
台灣若比喻成一頭羊，有些人以為只要我們乖巧溫順、把頭上的角鋸掉，就能感動野獸，免於一死。但在中國眼裡，這頭羊的存在，本來就是為了那一場名為「統一大業」或「地緣戰略」的宏大祭典而準備。
這些舉牌者或許錯認「用愛可以抗共」，殊不知在國際政治的叢林裡，你放下了屠刀，你就立刻成了別人砧板上的那塊肉。
「用愛（零軍購展示「善意」）抗共」，錯在哪裡？
第一，這是邏輯上的「倒果為因」。 這就好比一頭羊認為，只要自己不長角，屠夫就不會磨刀。事實上，武器從來只是工具，戰爭的種子種在獨裁者的野心裡，而不是防衛者的槍膛裡。
西諺云："Opportunity makes the thief."（機會造就了賊）。這句話用在國防上再貼切不過。你家大門洞開，連把鎖都不裝，這不是在展示信任，而是在誘惑隔壁的竊賊犯罪。
因此我相信即使在台灣那一小撮支持儘快統一的人（長期民調多在個位數、約 1–3%），他們家的車子、大門也不至於不上鎖，住的社區也不至於沒有保全大哥或監視器的存在。
當台灣變成一個防禦上的「權力真空」，這對北京而言，不啻是一封鑲著金邊的邀請函，上面寫著：「來喔，入內免錢。」
第二，請回頭看看西藏。 上世紀五十年代，達賴喇嘛擁有的軍隊雖然曾試圖引進少量英式裝備，但在現代戰爭機械化部隊的天秤上，這點微薄的防禦力實質上等同於「零籌碼」。雪域高原，佛光普照，與世無爭，簡直是道德完美的羔羊。結果呢？解放軍入藏，如入無人之境。
西藏的「零威脅」，並沒有換來北京的「零野心」。當你的善良沒有牙齒，你的慈悲在對方眼裡，不過是一塊肥肉上多灑了一層孜然。
邱吉爾早就看透了這種和平主義的虛偽，他譏諷道："An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."（綏靖者就是餵鱷魚的人，希望鱷魚最後才吃掉他。）
那些主張「零軍購」的人，正是在提倡這種餵鱷魚的哲學。他們以為只要不斷餵食鱷魚（放棄武裝、讓渡主權），鱷魚就會飽暖思淫慾而忘了吃人。但鱷魚的胃口是無底深坑，而你，終究是盤中飧。
第三，學學瑞士吧。 有些人愛提瑞士是永久中立國，以為只要宣告中立就能獨善其身。但他們大概不知道，瑞士有一句被廣泛引用的名言：「瑞士沒有軍隊，因為瑞士本身就是一支軍隊。」（"Switzerland does not have an army; Switzerland is an army."）
二戰期間，納粹德國早已將瑞士包圍，並制定了代號「聖誕樹行動」（Operation Tannenbaum）的入侵計畫。希特勒甚至輕蔑地稱瑞士是「歐洲臉上的青春痘」，恨不得除之而後快。
但為何納粹鐵蹄橫掃歐洲，卻獨獨停在瑞士邊境？因為瑞士實施了殘酷卻有效的「刺蝟戰略」。當時的瑞士總司令吉桑（Henri Guisan）將主力部隊撤入阿爾卑斯山區要塞，並在呂特利（Rütli）草原誓師，宣示即便平原城市淪陷也絕不投降。
他們在風景如畫的阿爾卑斯山隧道口、橋樑預置了炸藥，路邊可愛的農舍窗戶推開可能是隱蔽的機槍堡，多數役期內的成年男子家裡都保留有制式步槍，隨時準備動員。瑞士人讓希特勒清楚算了一筆帳：吞下瑞士或許容易，但這隻刺蝟會讓德軍在山區流乾鮮血。
最終，希特勒在權衡成本後收回了貪婪的爪子。瑞士人之所以能兩百多年不捲入對外戰爭，不是因為他們會背誦《孟子》的「仁者無敵」，而是因為他們長久以來武裝自己，讓侵略者確信「吞下這隻刺蝟會嚴重消化不良」。
北京想統一，那是寫在共產黨的歷史使命與民族復興論述裡的剛性需求，這就如同那場不可廢除的「告朔之禮」。這與台灣買不買武器毫無關係。如果你不買武器，對方只會大喜過望：原來祭品如此配合，本來打算十年後動手，現在看來下週五日子就不錯。
幾個民眾舉牌倡議：「誰買軍火，誰上火線」，但在國際政治的屠宰場裡，硬道理往往是：誰沒軍火，誰就先被送上祭壇。
避開火線、避開祭壇，應是所有人的共識，有識見者知道備戰、有足夠軍力可以讓對方多所忌憚，而有些主張，無異開門揖盜。
古羅馬人早在兩千年前就參透了這點，留下了一句金句：Si vis pacem, para bellum（汝欲和平，必先備戰）。
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 14 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 13 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 4 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 1 天前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學生當面提問賴清德「中國會不會打來」？黃揚明曝他回應：把自己人設變成說話不算話
總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算，並在29日於今周刊總統與青年論壇活動中表示，「如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。」對此，媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》直言，「早就該去了」。 黃揚明表示，賴清德競選期間承諾，若勝選將至立法院國情報告，但至今都未赴立院，執政黨並強調立委不可質......風傳媒 ・ 14 小時前
節目突喊卡！陳揮文「被離職」 王定宇曝疑似因「這個」
即時中心／林韋慈報導19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文在節目中向聽眾告別後，也在29日凌晨在臉書許親自透露內幕，表示自己並非主動離職，而是「被離職」。對此，民進黨立委王定宇表示，陳揮文在民進黨執政的十年間，從未少過批評，但節目始終未受影響；如今國民黨主席鄭麗文剛上任，陳便被換掉，他暗示此事可能與陳近期批評鄭麗文「親共」的言論有關。民視 ・ 1 天前