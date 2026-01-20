〈專文〉法廣•公民論壇：2026年中美博弈暗流湧動

2026年伊始，國際局勢驟然升溫。1月2日至3日夜間，美國特種部隊在委內瑞拉境內展開突襲行動，將總統馬杜羅及其妻子帶離本國，押送至紐約，接受涉嫌跨國販毒的司法審理。這一罕見的跨境軍事執法行動迅速引發全球震動，也在國際社會內部激起了關於主權、安全與強權政治的激烈討論。傳統規則、國際慣例和條約，如今在力量與行動速度面前似乎顯得愈發次要。值得註意的是，委內瑞拉事件發生之際，中國剛剛結束一場持續在台灣周邊展開的高強度軍事演訓，北京關於「完成國家統一」的表述也日趨明確。此外， 當下在伊朗爆發的危機、美國對格林蘭的領土野心都跟中國有著地緣上的關系。在這樣的國際背景下，人們不禁提出疑問：當大國愈發傾向於以行動先行、規則隨後，台灣是否正在進入一個更加不確定的戰略環境？

我們在今天的本節目中，請歐洲之聲社長、國際筆會和平委員會廖天琪女士圍繞委內瑞拉事件所揭示的國際政治新趨勢，以及當下的國際形勢來評估一下台海未來可能面臨的風險與選擇。

法廣：首先請談談，您如何看待美國軍事抓捕委內瑞拉總統事件？從國際法與大國博弈的角度看，這次行動是否構成一種「危險先例」？

廖天琪：美國歷來對外發動的戰爭或介入的軍事行動，非常之多，可謂世界之冠，按照維基百科的說法，從美國的獨立戰爭到二十一世紀的當下，總共有106次， 其中有一些是正義性的，如第一和第二次世界大戰， 或者如科索沃戰爭等，但是引發爭議的武裝行動則多不勝數。一般人有一個誤解，認為民主國家不會主動發出攻擊他國的戰事，這一條放在美國史上看，特別是美國如何對待自家後院的拉美國家，錯得離譜。

回顧一下：50年代艾森豪威爾總統推翻瓜地馬拉民選政府、甘迺迪60年代古巴豬玀灣事件、80年代雷根政府支持反對尼加拉瓜政權的遊擊隊、老布希總統90年代入侵巴拿馬。

川普總統新年頭三日就派出特種部隊，直接到委內瑞拉綁架了總統馬杜羅夫婦， 事後洋洋得意宣布：「這是美國歷史上對美國軍事威力和能力的最令人讚嘆、最有效、最強大的展示之一。。。世界上沒有任何一個國家能夠做到美國昨天所做到的事情。」

然而眾所周知，美國憲法規定，總統作為三軍統帥，只有在國家處於緊急狀況下， 可進行有限軍事行動，但是委內瑞拉雖然涉嫌毒品的流通，馬杜羅雖然是個被人民唾棄，不被國際承認的「總統」，但是並未對美國構成直接威脅，對之發動入侵的軍事行動，並且逮捕押解出境是絕對違反憲法的。

按照聯合國憲章，只有當a. 安理會授權 b.國家實行自衛權時，一個國家才能對另外一國使用武力。而這兩項都不存在。

川普這樣做的目的不外 a. 轉移美國國內物價高漲，民心流失，不滿情緒攀升 b. 貪圖委內瑞拉豐富的石油 c.轉移媒體針對他介入Epstein性侵醜聞的註意力。

特朗普接受紐約時報采訪時說：我不需要國際法。作為三軍統帥，我的權力僅受「自己的道德」限制。 而人們都知道他這個厚黑總統根本沒有任何道德。 您說得對，他這種做法當然對世界發出了極為惡劣而危險的信號。

必須提到的是，中國是委內瑞拉石油的最大出口國，而中國在拉美各國有巨大的投資和經貿合作，美國之舉直接觸動了中國的利益。北京雖然暫時按兵不動，保持沈默，但是以後 如何就難以預料了。

法廣：委內瑞拉事件發生後，一些國際輿論便開始將其與台灣問題聯系起來。在您看來，這種類比是否成立？

廖天琪：類比並不恰當。委內瑞拉和台灣是截然不同的國家。馬杜羅是個獨裁者，被自己人民憎恨，他以不正當的手段登上總統職位，世界上有50多個國家都不承認其合法性。台灣是位居世界民主體制前列的國家，自由選舉出國家元首，政黨輪替和平公正，社會繁榮富裕而穩定。台灣護國神山台積電向世界供應60-90% 的芯片，另外還擁有許多高端的AI黑科技。

台灣的地理位置在太平洋第一島鏈上，在印太地區具有地緣政治上的重要性。俄羅斯普京侵略烏克蘭已經驚動世界，現在川普對委內瑞拉動武，更是展現了強權政治漠視國際規範、破壞既有國際秩序、橫行霸道以武力威懾鄰國、公然豪奪他國領地或礦產資源。這兩個聯合國安理會的常任理事國的粗暴野蠻做法，把世界又推回到19世紀帝國主義橫行的框架之中。普京明確地要強占烏克蘭的土地，特朗普也直言不諱說我們要掌控委內瑞拉的石油，他說：「我們會有非常大型的美國石油公司，世界上規模最大的，去那裏投入幾十億美元」。委國是世界上石油儲備量最豐富的國家，現在這塊肥肉落特朗普的口中，這也極大地損害到中、俄兩國的利益，目前他們雖然還沒有明顯的反應，但是不安的種子已經種下了。

人們擔心習近平會按特朗普的手法對台灣下手，其實何須美國示範？早在2015年中國就在內蒙古建立了一座跟台北總統府一模一樣的大樓，後來又擴建，把總統府周圍的一些建築也都包括進去，解放軍對這一切都演練熟悉，要進行單項特殊行動，可以說如探囊取物。

法廣： 在全球辭舊迎新之際，中國對台灣展開了新一輪軍演，與以往相比，這次軍演在規模、方式或時機上是否具有新的特點？北京希望對外釋放哪些信號？

廖天琪：中國年底最後幾天毫無預警地對台灣發動了聲勢浩大的軍演，我稱它為「實戰預演」，這不只是針對台灣的加大力度的打壓，也是演給世界和美國看的一場大戲，以此測試各方的反應。我列舉這次軍演的特點：

其一：無預警，時間選在年尾，人們在送舊迎新的節慶氣氛中，突然海陸空三面包抄台島，如霹靂驚雷，炸響天際，三天之後鳴金收兵，雙方無任何沖突和人員傷亡，如噩夢過境，煙消雲散。其二：規模和力度超過前幾次，海陸空的軍事行動涵蓋台灣海峽 和北部、西南、東南和東部。火箭軍介入的實彈射擊僅距離新竹140公裏，而這種PHL9的遠箱式火箭炮的射程是150-500公裏之間，能進行「點穴」式的精準打擊。戰略目標是「封控」，奪取海空制權，對主要港口，軍事基地進行斷線、斷供，甚至讓台灣的軍機無法升空。

其三：這次軍演名為「正義使命-2025」，這是佩洛西訪台以來的第七次。2024年5月，這種「環台軍事演練」的代號叫「聯合利劍A和B」，2025年4月的叫「海峽雷霆」，如今改為「正義使命」。這表示習近平要作 a. 履行「中華民族偉大覆興」的「歷史使命」b. 這是中國內部「正義」正當的事務，警告外國勢力不可介入。

其四：軍演讓亞洲歐洲各國心中都作了一番盤算，亞洲國家怕中國，歐洲國家口惠而實不至，美國也是不能指望的。但是 俄羅斯、北朝鮮都是中共盟友，普京和習近平是目前同穿一條褲子，金三胖把自家男兒都送到俄烏去當炮灰，有事時，北京不開口，他都會把子弟兵送上門來。

總之，這次軍演是把「大限」又往前推了一步。好在台灣朝野都還能穩住，軍方也進入緊急迎戰狀態，平民百姓還是以「歲月靜好」的、令人驚訝又佩服的態度面對威嚇。

法廣：特朗普重返白宮後，美國對台政策出現了哪些新的變化？這些變化是否意味著華盛頓對台灣提出了更高的安全與防務要求？這是否意味著台灣在安全問題上對美國的依賴面臨新的不確定性？

廖天琪：特朗普這個唯利是圖的地產商再度當上總統後，唯一追逐的就是「利」，利益看似為美國，更是為他個人。他的眼光視角也只有任期內的四年，如今剩下3年。在這四年之間，他敵友不分，極力收刮、勒索、強搶。他對全球發動關稅戰，絕大部分國家都屈服在淫威之下，只有中國不吃他那一套，這就令欺軟怕硬的他知道該如何舍取了。美國長期以來對台采取「戰略模糊」，拜登總統曾經說過，台灣有事，美國會出手，這種話到了特朗普就完全無效了。委內瑞拉事件後，記者問他，習近平如效法，對台下手時，怎麽辦？他說：「這取決於他想做什麼。但你知道，我已經向他表示，如果他那樣做，我會非常不高興，我認為他不會那樣做。我希望他不會。他不會在我任期內這樣做。」

我們知道數十年來美國對台灣壓榨不斷，近些年來由於中共對台威逼加劇，美國更是從中得利，所謂的「刺猬戰略」，逼台灣將國防預算提升至GDP的3%甚至更高，逼台灣巨額購買美國武器，武裝到牙齒，台灣出高價得到的往往是二手武器，台灣乖乖付款，但是美方遲遲不交貨。欠的貨還沒交，特朗普去年底又勒索到一份大定單，完成新一項對台軍售，額度是110億美元。

前數日台美又達成貿易協議，美國對台進口關稅將從暫時性關稅20%降至15%，附帶條件是台積電將增加對美投資，並在亞利桑那州再興建至少5座半導體廠。特朗普一心想吞下台積電，吞不下也要來榨油。這又是一項讓台灣大出血5000億的買賣，但是這不但不能為台灣的安全有任何保障，相反地，台積電資金人才技術過多流到國外，減低了台灣的安全系數。

台灣政府對美至今還俯首帖耳，任之予取予求的做法愚蠢至極。其實台灣手中並非沒有牌，台灣在醫療、科技上的成就站在世界前列，當局應當適當地尋求跟中國進行溝通和對話，彼此除了經貿、旅遊上的往來，可加強人才科技交流、文化互動，減少敵對和敵意。與其向毫無信譽和道德的惡霸特朗普政權「進貢」，不如和中國雙方解凍，伸出觸角來探索一條雙方能接受的方式來和平共存。

法廣：最後，請您展望新的一年國際局勢的發展，尤其是哪些變量最可能影響中國，以及台海穩定？

廖天琪：近期伊朗爆發大規模抗爭行動，至今為止據說已經有超過5000人喪命，死者絕大部分是抗議的平民。這次的抗議運動起因於國際長期制裁禁運、經濟衰退、惡性通貨膨脹，而政權的專制腐敗早就令民怨沸騰了，抗議迅速發展為對神權體制的挑戰。伊朗神權統治始於 1979 年的伊朗革命。革命將這個擁有悠久歷史、充滿哲人與藝術文化豐富的國家，變成了保守的原教旨主義的伊斯蘭神權國家，婦女的地位迅速下降，經常被「道德警察」幹預，必須包頭遮面。反抗運動從2022年就不斷發生，這次最為慘烈。特朗普揚言，如果政權對平民開槍，美國會介入援助百姓，但是至今尚未有行動，而且他又改口，說局勢漸趨平靜。其實特朗普並不在乎人權或神權，他在乎的是伊朗的石油和戰略地位，若能乘機插手伊朗，那對美國又是一票只賺不虧的買賣。

我們知道，中國是伊朗石油的最大買家，2025年伊朗石油90%廉價出口到中國。伊朗如果垮台，中國將受到巨大的經濟虧損。另外，「一帶一路」的陸路走廊上，伊朗處於咽喉地位，去年伊朗在中國支持下推進連接德黑蘭和馬什哈德Tehran-Mashha誒的高鐵計劃，該項目由中國投資，將覆蓋德黑蘭首都和該國第二大城市之間 900 公裏的路段。該鐵路走廊通過伊朗連接中亞和伊拉克。

這條東西向走廊在地區貨運中發揮著核心作用。如果伊朗政權更叠，如果美國勢力進入，那對中國極為不利。

特朗普現在要吞並格陵蘭的言語更為淩厲，收買不成就要武力侍候。他聲稱該島對美國的安全至關重要，而且中俄兩國也覬覦那裏的戰略地位和豐富資源，所以他「必須」先下手。格陵蘭從屬於丹麥，也就是北約的成員國，二者都堅拒特朗普的企圖。如今歐洲北約各國都象征性地派出極少量的偵察性軍人前往，美國收買和強搶都有難度，因此又祭出關稅大棒，哪國派兵到格陵蘭，美國就要征收他們關稅！這如同鬧劇的拉鋸卻有嚴重後果，因為中俄都有戰略和經濟利益在該島。

簡言之，特朗普大鬧天宮，他的野心還伸向哥倫比亞、墨西哥、加拿大和古巴，中俄兩強不會坐視，2026年的世局將更加動蕩不安，其確定性更加難以預測。