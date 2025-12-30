〈專文〉海峽兩岸諜對諜，國際浪潮巨視眼 ──序陳竹奇《台灣戰記三部曲》



文/江明樹

陳竹奇三部曲的幾年努力，打磨出台灣長篇小說創作，特別是台灣史的延伸和中國近代史的眺望，挑戰和突破。歷史場域在小說中娓娓道來，夾議夾敘，海峽兩岸在故事情節中，詩意盎然中織就的戰爭幻夢，風林山火，高低潮起伏。

二十世紀，舉世嘩然的糾葛年代。串連台灣史記憶，閱讀《台灣戰記三部曲》，讀者有如復習近代史和世界史。台海局勢的共諜潛伏，搜集情報，海峽兩岸的國安單位，島嶼問題，兵凶戰危，層出不窮，剪不斷，理還亂。

《台灣戰記三部曲》時而閃耀著文字火候，時而柔軟文字詩意。提醒台灣人民，寫族群、寫歷史，寫社會，不能只呈現單一族群的歷史，而應該是互為主體，歷史是相互影響的結果，不會只是單一族群在歷史真空下發展的結果。時而回到個人生活化日常，即便出國外出辦事國安情報領薪水。旅遊之餘，盪漾著柔軟浪漫詩意，如○○七情報員模式，流露飲食男女，在任務之外，茶餘飯後點心，風流之必要，浪漫之必要。

《台灣戰記三部曲》，巨視眼格局的文學探索博觀，釘在世局裡，小說作家曾任職國安單位，世局掌握頗能得手應心，風吹草動難逃其法眼。三部曲小說對應了近代史的縮影，殖民論述的史觀，大海洋時代到目前的世局演變，解構海峽兩岸的政治符碼。

羅列近代史年表：

一八九五年：馬關條約

一九○○年：八國聯軍攻北京

一九一二年：武昌起義，民國元年，大正元年

一九一四年：一戰爆發

一九一五年：噍吧哖事件

一九二一年：文化協會成立

一九三○年：霧社事件

一九三七年：盧溝橋事件，日本扶持滿州國

一九三九年：二戰爆發

一九四一年：日本偷襲珍珠港

一九四五年：日本挨兩顆原子彈

一九四七年：二二八事件

一九四八年：國共三大內戰

一九四九年：古寧頭大捷，台灣戒嚴開始

一九五○年：韓戰爆發，麥克阿瑟訪台

一九五四年：中美防禦條約，高一生、湯守仁槍斃

一九五五年：越戰爆發

一九六○年：艾森豪訪台

一九六二年：古巴危機

一九六五年：克什米爾戰爭

一九六七年：以阿戰爭

一九七二年：上海公報

一九七八年：鄧小平改革開放

一九七九年：美麗島事件，台灣關係法

一九八二年：八一七公報，蔣經國提出三不政策

一九八七年：兩伊戰爭，台灣解嚴，開放大陸觀光

一九八九年：天安門事件，拆掉柏林圍牆

一九九○年：野百合學運，戈巴契夫獲諾貝爾和平獎

一九九一年：廢止臨時條款

一九九六年：李登輝直選當上總統，兩顆飛彈威脅

一九九七年：香港回歸

一九九九年：李登輝發表兩國論

二○○○年：陳水扁選上總統

二○○一年：九一一襲擊事件，阿富汗戰爭

二○○五年：中共祭出反分裂法

二○○八年：馬英九選上總統，野草莓學運

二○一○年：劉曉波獲諾貝爾和平獎

二○一一年：金正恩上台，賓拉登被追殺

二○一二年：習近平上台

二○一四年：太陽花學運

二○一六年：蔡英文選上總統

二○一九年：香港取消一國兩制，武漢肺炎爆發

二○二二年：烏俄戰爭

二○二三年：以巴戰爭

二○二四年：賴清德選上總統

二○二五年：尹錫岳戒嚴風暴四十三天

二○二七年：第五縱隊佔據台灣總統府（小說）

烏俄戰爭，戰火狼煙，虎視眈眈，澤倫斯基演員出身的總統，居然能夠扛起這些重重險阻，烏克蘭人能夠力擋俄羅斯的進軍。

被佔領的盧甘斯克、頓涅斯克和克里米亞等地，也都仍有變數。雙方都出動前所少見無人機戰鬥群，況且斬首行動。這些跟發明創造的晶片ＡＩ，早已跟兩次世界大戰出現的銳利殺人武器，大大不同。兵士操槍弄刀弄砲在戰場上拼個你死我活，血流三尺模式，人肉上戰場被掃射屠殺，早已大異其趣。

如是，以巴戰爭，以色列無人機斬首四五十位哈馬斯高官領導，而哈瑪斯也以無人機攻擊以色列總統納坦雅胡和高層，造成雙方領導者，人人自危，誰怕誰，背後都有人撐腰。以色列後面站著美國，哈瑪斯後面站著伊朗，戰役仍會繼續下去。烏克蘭因為無人機得到歐美支援，戰鬥力挺住，普亭無法擺平澤倫斯基。川普能調停烏俄戰爭嗎？川普能停止以巴衝突嗎？仍然是充滿未知數。

回溯「九一一事件」，主導者賓拉登逃亡，最後落腳阿富汗山區，美國中情局跟美軍聯手抓捕賓拉登，懸賞兩千五百萬美元，再升高五千萬美元，經過九年追蹤，靠著最現代化無人機監視阿富汗基地組織。二○一一年五月發現線索，美軍特種部隊，終於擊斃賓拉登，命喪黃泉，震驚了全世界。無人機功能武器改變了大家的認知。

因此，「二○二七年十月」無人機行動，中共滲透擾台。陳竹奇小說的精彩虛構，引蛇出洞，率先以無人機襲擊北京城，首腦他躲在熱河山莊，逃過一劫。這是想像場景，想像場景捲進小說敘事高低潮之中，這是作家的想像空間，誰曰不宜?!

何況，二十一世紀戰爭，大大改變戰爭形式。無奇不有，無人機的大量出現在空中飛舞，來無影去無蹤，似有若無的隱隱約約。未來的戰爭，無人機追殺斬首領導元首總統，攻擊奏效的無人機。交鋒對立面，抵抗迎戰的無人機，無人機交戰，無人機打下無人機，銳利殺人更精密更無情更殘酷，何況無人機攻擊血肉之軀。簡直無以倫比。

兩岸政權交替的社會變遷，不同領導者風格作風迴異。共產黨相信十四億中國人，沆瀣一氣，抗美援朝時期，稱謂美國只是紙老虎，不怕不怕，曾在毛澤東時代土法鍊鋼，魯迅阿Q精神勝利法，中共依然可以戰勝美帝。這就是共產黨與同路人編織花招，領導者習慣孫子兵法的有點假惺惺，

取得平民百姓的自信安心。台灣國安破口，面對現實的抗中保台，備戰守則。

中共「戰狼外交」，中共侵門踏户企圖，台灣選擇，賴清德「國安十七條」的反共護台，備戰捍衛台灣。中共機關算盡，習近平上台後威脅恐嚇不斷，飛機不時騷擾台灣島嶼周邊。強國主義理論，在封鎖和半封鎖之間，彷彿台灣是被嚇大的。

圖/陳竹奇提供

第一部《北京的秋天》，台灣代號，二○二七年十月軍事突擊，以無人機奇襲解放軍百年閱兵大典，成功阻止解放軍侵台，斬首行動風氣流行全球。

領導躲在熱河山莊，展開情報部門的拉鋸戰，諜對諜，局勢動盪陰謀不斷，防不勝防。

第二部《長白山的月光》，俄羅斯撤退烏克蘭，跟中共在東北亞聯合開戰，美國組織「印太戰略」，台灣作為第一島鏈，不可缺席。面對北韓飛彈威脅南韓日本，各國航空母艦穿梭太平洋和印度洋，重心擺在大東亞，金正恩投靠中共，再藏匿西伯利亞，敵對敵無解，間諜對間諜，詭譎多變。

第三部《阿拔泉之霧》，如是出現了烏克蘭姑娘 Mariposa，在一書中角色吃重，可以跟烏俄戰爭接軌，更可襯托海峽兩岸的準戰争狀態，歷史事件的光影籠罩，台灣總是被搬來跟烏克蘭危機相提並論，虛擬實境的沙盤推演，替預言小說鋪陳更加合理化，洞燭機先諜對諜。場景擺在台灣，本土性論述，在地性嘉義鄉愁全然輻射。第五縱隊攻取台北總統府，搬遷台南的南化，繼續迎戰。第一人稱觀點的發揮，國民軍跟解放軍點燃第五縱隊對峙，幾百人國民軍打游擊戰，「阿里山國」和第五縱隊「凱達格蘭國」，國民軍清除肆虐入境，內賊外鬼廝殺，精彩刺激極了。世界兩霸在太平洋對峙，航母巡航掠敵，中共戰狼假惺惺，美日兩國聯手「藍月計劃」，中印糾紛，美國出手擊敗中共。前兩部聚焦在此沙盤推演的現場目擊，轉化個人戰傷血痕，可沒有特別血腥渲染誇大，只在情節上或有野外包抄夾擊肅清，也通過內容轉化的一種昇華。本書是前兩部曲收束的精華，是大河小說的突破寫法，前所未見。

再把三書有關男女私情略述如下：

北京的秋天

真澄角色烘托一種內在邏輯，小紅和小花，也對二十一世紀台灣詐騙集團的輸出國外，台灣法律判刑輕的肆無忌憚。小紅、小花等搔首弄姿，點綴在正經八百的政治人物穿梭中，正風和小花周旋在商場投資的假象迷宮裡，跟時下台灣詐騙集團在東南亞佈局行騙，仍有人不慎入局，連生命也將不保。

長白山上的月光

真澄、夏美、泰希、王紅、王欽等人，川島芳子間諜故事，在後代之間，以及曾經讓「滿洲國」的再次翻攪天地，若隱若現。二戰發動者，日本是開場推動者，也抖露日本戰敗者，非南北韓分裂者，但是誰不知道朝鮮和台灣是日本的殖民地，無疑。牽一髮而動全身，何況〈蝴蝶效應〉說法鐵律。蓋朝鮮人追償慰安婦比台灣積極，證明了凡走過的，必留下痕跡。

阿拔泉之霧

真澄貫穿三書，且把弟弟裕和、麗奈兩人故事的峰迴路轉，隱約台灣棒球可與日本美國棒球的國技較量，也跟二○二四年歲末十二強棒球奪冠叱吒風雲，裕和、麗奈之死，一六四至一七二頁描寫，堪稱筆調出色，頗讓人掩卷沉思。出現了的王紅王欽兩姐妹，「哈爾濱之霧」和「阿拔泉之霧」，台灣海拔三百公尺以上，秋冬易起霧，霧煞煞般看不清眼前事物，明明可以攤在陽光普照下，蓋戰爭人員物質傷亡代價高昂，巧妙把兩岸結合而有夢與現實的一番省思。

圖/陳竹奇提供

如是，陳竹奇在《北京的秋天》自序坦露：

小說是虛構的，其中隱含的脈絡是我能理解及認識的島嶼處境。人物及場景都是真實的基礎上以想像及虛構來加以堆疊，包括戰爭來臨的可能性，以及戰争的樣態……。

台灣人民在四百年史角色，台灣人民具有很深的相對剝奪感。看明居正和吳嘉隆兩位名嘴說法分析，釐清台灣站在世界的舞台上，只有勇敢坦然面對難題，沒有咀嚼困境和悲哀的權力。武漢實驗室的新冠肺炎，傷害全世界，美國死亡超過一百萬以上，其他國家也都傷亡慘重。

面對中共的文攻武嚇，明居正對於目前兩岸關係。鄧小平改革開放以降，面對江澤民、胡錦濤到習近平，中國夢，一帶一路，喊得喧天價響，躍居世界第二強，戰狼外交高姿態出現。跟印度關係，跟南韓日本關係，支持金正恩射飛彈，也視為兩岸關係在蔡英文到賴清德的自主性，屢屢恐嚇搞台獨必攻台。兩岸雙方都講出對方不歡的政治語言，誰發言誰被對方媒體和側翼撻伐，根本無法在檯面上真正談和議事，即使有多國參與。但是明居正認為是台海兩岸有問題，美日兩國面對台灣危機，一語道破海峽兩岸穩定性會沒事。

蓋安倍晉三說「台灣有事，日本有事」，到石破茂首相上任，台灣看來簡直危險重重卻又空前安全。美日韓奧援，川普緊盯習近平，企圖分化中俄兩國，跟普亭唱雙簧，哥倆好，一對寶。以前雷根時代瓦解戈巴契夫「蘇東波」，兩普關係後續值得再繼續觀察。

英國面對拿破崙時代，四出攻伐，面對普法戰爭時代，普魯士崛起，面對如二十世紀的兩次世界大戰，英國總聯合二強、三強、四強、五強等，抵抗邪惡首強的政權威力，終能化險為夷，平安度過危機和難關。吳嘉隆認定北約條款可看出英國島角色跟歐陸國角色的分歧，總是跟美國有血統較親，也看出其謀略應用。

中共是世界的征服者嗎？第二強，是與不是，中共在世界上神祕的存在，幾條航空母艦在太平洋消失，美國雷達設備偵查不出來，神龍見首不見尾，中共隱形消失的航空母艦，世界只收視美國消息和報導，報導美國要知道隱形祕莘。然後，又上台川普姿態又擺高高的如西部牛仔，掏槍極快的殺手級的，川普關稅戰二‧○重擊下，加上「川普焦慮症候群」。烏俄戰爭，還有台海戰爭，美中俄三強新局，仍值得繼續觀察。

回顧海峽兩岸的難題，國共內戰的糾葛延伸，島嶼屹立，靠二二八事件和白色恐怖，維繫蔣氏父子政權，個人崇拜一言堂，冷禁東北領導張學良，與毛澤東統治模式類似，發動文革奪權，打倒劉少奇。兩位首腦操作政治沒有太大不同，蔣介石的漢賊不兩立，毛澤東讓金門馬祖插刀無妨，裡面政治機關算盡，看到另類障眼法。國際局勢糾葛的政治思考，國共內戰的延伸，在安魂曲和快樂頌中抉擇，各人造業各人担。

為何而戰，為誰而戰，統獨藍綠形成對立，反共不反中，台獨，華獨，一邊一國，中華民國台灣，台灣中華民國等等名詞。台灣的海峽之水有多深，兩岸鬥爭盤根錯節，分裂的家國，如勾勒東北的「滿州國」，在整個「中華人民共和國」中，小說角色扮演攤牌演繹？海峽兩岸，對岸氣焰有些囂張，台灣面對，動輒得咎，到底如何演變定奪，也充滿了戲劇性。

臺北高等學校1942年第15屆文甲班的學生，於江山樓和英語科老師葛超智送別聚餐合照留影。左四起為王育德、吳新英，右三為蘇瑞麟。

葛超智於1937 至1940 年間在臺北高校擔任講師，負責英語會話，時與台籍學生頻繁來往並藉機認識臺灣情勢，返美後在哥倫比亞大學、美國國防部軍事情報總局任職，曾編纂美軍的臺灣佔領計畫，1946年擔任美國駐臺副領事。目睹二二八事件爆發，1947年3月離臺。1966年出版「被出賣的臺灣」一書，提供了二二八事件現場的歷史見證。圖/吳新英家屬吳宏仁先生提供(國家文化記憶庫)

蔡培火首揭：「台灣是台灣人的台灣」，可以廣義的來解讀。不管怎樣，政治畢竟是枯燥乏味的議題，又不能不知道無感，而知道比人家多，穿越歷史縱深之必要，堅持走台灣獨立自主之必要。

台灣是移民社會。清朝時期的閩南系和客家系，更早以前就居住於此的原住民和平埔族，以及一九四五年後來到台灣的外省人等，族群組成相當複雜糾葛。長期以來，農業社會圍繞著土地和水資源有著許多衝突糾葛對立。狹義台灣人和廣義台灣人，可以簡稱「台灣人民」，只要擁有一只身份證明。

詩人出身的嘉義竹崎人陳竹奇，出版多本現代詩集，也擅長傳統詩抒情。讀者可從內容中，讀出寓意和暗示，弦外之音，柔軟陽剛政治問題的硬質地，帶給讀者剛柔並濟的思考。小說創作靈感繆思，作者未必要說服讀者甚麼？小說閱讀的存在彼時當下心靈，才是關鍵。

如是，在政治問題上議題上糾纏不清，文字上突然出現了一首詩，似乎看到歌手彈唱詩歌，美感詩情畫意的渲染，音符的節奏和吟詩的節奏豁然開朗，生命連結的裝飾襯托，竹崎和阿里山鄒族的文學轉化，歷史哲學的人文，本土草根蛻變的心領神會，滲透進讀者的思維中，冷靜政治敏感制約。

有人認為統獨都是假議題，當「蘇東波」瓦解後，歐洲產生了許多國家，波羅的海三小國獨立，烏克蘭獨立，波蘭土地完整獨立，南斯拉夫也分裂六個國家，即使經過內戰洗禮，也陸續加入北約，實踐人權主義的民主制度，即便付出重大血流代價。

情況有如英國跟歐陸差別，為何英國在香港回歸，對中共態度的毀約指控，卻和「北約」角色中的曖昧般自走砲，才有以上兩世紀的獨立主張歸納說法，也都跟大美國靠攏，而跟法德等國家有著若干距離，如對待烏克蘭危機處理，都是站高山看馬相踢。除非俄羅斯併吞法德，英國這國家他才需要緊張。

烏俄戰爭，俄烏衝突下，烏克蘭無人機出擊仍死四十八萬人，俄羅斯人死六萬六千人。為了戰爭代價，付出寶貴生命。統派媒體警告臺灣人，要覺醒，大欺小弱肉強食的選擇親共舔共。如是，烏克蘭為了安全，力抗到底，你說對不對。有人持相反意見，各人一把號，各吹各的調。如台灣目前大罷免和反罷免，頗不靠譜，孰是孰非，未可逆料。

近兩三百年有名戰役，史實寫成小說，也陸續改編拍成電影，游擊戰、陣地戰、壕溝戰等，如拿破崙時代的法俄戰爭，托爾斯泰《戰爭與和平》，如明治時代的日俄戰爭《二○三高地》，二戰改編電影《中途島》《琉球島》戰役，血淋淋《坦克大決戰》，濺血三尺，血流成河的描寫畫面，僅於敘事戰爭不同於巨匠海明威《戰地鐘聲》《戰地春夢》小說較靜態的描寫，跟文豪托爾斯泰刻劃不同。

雷馬克《西線無戰事》，作者個人在十八歲投入第一次世界大戰，重傷後，面對戰爭殘酷罪行省思。小說刻劃反戰，撰寫中學生在校時，統治者號召熱血青年投軍，愛國家行徑是高貴精神。一百五十人上戰場，只三十人活著，一如日治時代台灣人被包裹效忠天皇，捍衛國家云云，當志願兵上戰場，在南洋當砲灰死於非命。《戰爭與和平》，一個受重傷的俄國軍官，躺在河畔上，仰望天空看看河流的思維：天空是永恆的，河流是永恆的，人何其渺小……

(資料照)烏克蘭總統澤倫斯基與川普會面，圖/擷自烏克蘭總統府網站

預言小說，上個世紀末，一九九四年出版鄭浪平《一九九五閏八月》長篇小說，預言中共將於一九九五年發動對台戰，也都搬上電影。因此，未來小說的發展性仍大有可為。如是，陳竹奇插旗預言小說，閱讀《台灣戰記三部曲》，會有對照近代史一番面貌的可能，如是展現時下戰爭戰略的外交領域，乃自情報機關對峙縱橫捭闔，中共文攻武嚇，以及，台灣內部的長他人威風，減自己士氣的百般自我恐嚇習慣。

《台灣戰記三部曲》，也適合改編成電影和電視劇。是政治小說，是歷史小說，是南島小說，是跨領域小說，是巨視眼小說，只有隔著台灣海峽因素，圈選自己角色以及延伸因素。台灣靠貿易經濟自主，站在民主法治的道路上，不跟一帶一路的整個大中國連線，才不會被牽制控駁。台灣史和中國史交熾，激盪出火花，也在統獨藍綠的圖譜中若隱若現。

陳竹奇長篇小說：《阿拔泉之霧》預言小說，描寫刻劃深入淺出。如原住民和平埔族群的憨厚淳樸，被視為什麼呆呆憨憨，漢人奸詐就是白浪人，被漢人欺負欺騙，白紙黑字畫押，田產土地被白浪人所奪。除了，引領讀者進入近代史的堂奧，特別得追蹤四百年前漢人尚未入境台灣的原住民史和平埔族史。

三書中「阿里山國」，頗能顯現嘉義人陳竹奇故鄉情懷，也帶進家族宗親的前行代因緣。原住民英雄智者，如高一生和湯守仁，捍衛土地主權，領導族人出來抵抗外在敵人侵略。演變後來此書小說內容的高天生和湯守山，轉化成膾炙讀者愛讀的精彩情節片段。「阿里山國」，是鄒族英雄高一生和湯守仁的翻版改寫，讓故事得以合理化，高天生和湯守山，周旋在第五縱隊的「凱達格蘭國」和「西拉雅國」之間。

有人說：反共是民主和專制分裂的普世價值。台灣安全屏障，中共犯台時間縮短，對台行動都需極高成本。如是，翻雲覆雨，政治的詭譎多變，在其位謀其事。賴清德十七條，統派視為「綠色麥卡錫主義」復辟。對岸攻台企圖實踐，第五縱隊迎接他們，美日奧援的戰爭風險評估。

如是小說得兼具藝術性和娛樂性，如史恩康納萊主演《○○七情報員》，或克麗絲蒂推理偵探小說，涉及危險任務時，主角次角面對敵對的雙方對峙。有時刀槍對敵，處在危險中，對戰千鈞一髮的一槍斃命，也周旋在緊張又刺激的男歡女愛中，高低潮不斷產生，否則讀者觀眾不買單。因此剛柔並濟，在硬質的政治和軟性情愛中取得微妙的平衡，極其必要。如此，才有小說的閱讀魅力。

二○二七年，中共謀台灣日亟，揭露東亞地區的戰爭遊戲可能。二○二五年目前，三大報在頭版頭條刊，風聲鶴唳，中共攻台，解放軍支援第五縱隊裡外應合，佔領台北總統府，老美日本都看在眼裡，台灣不能被赤化，中共間諜網路戰滲透台灣、日本、美國等，側翼戰層出不窮。

美國調和鼎鼐實力，毋庸置疑。在商人總統川普的算計中，安倍晉三遭到刺殺，川普選總統面對演講時，網路大傳槍擊劃傷臉部，驚心動魄，民主國家的領導頭頭仍在危險境地，防不勝防。往上的年代推演，小山六之助暗殺李鴻章沒成功，安重根暗殺伊藤博文成功。我們看到賓拉登發動「九一一紐約大樓事件」，然後四處躲藏隱匿，仍被追殺在阿富汗，導致大國在阿富汗的流血，也稱為代理人戰爭。

棒球經典格言：

你不能選擇投來的球路，

但你可以選擇如何揮棒！

插旗未來派小說，陳竹奇《台灣戰記三部曲》屬之，不受限島嶼框架，穿越時光隧道，打造預言小說的記憶。台海衝突，争奪台灣戰略地位。報紙媒體大標題一再論說，中共跨過黑水溝攻台。如此組構政局趨勢，東亞、印太都是美國聚焦的演練場域，航空母艦巡邏勤務，哪裡有危機便移動過去，嚇阻作用。美中兩國在印太地區競爭機制更加嚴重複雜。

劍有所指，充滿狐疑兩岸觀，歷史的沉重感一一拆解，閱讀巨視眼《台灣戰記三部曲》，讓人聯想到赫塞《鄉愁》描寫竹崎鄉村風光，愛鄉情操油然而生，產生故鄉人故鄉事，人不親土親的細膩連結。也可聯想到蕭洛霍夫《靜靜的頓河》，哈薩克人出征，也如鄒族人出征，敵我之間的對立，彷彿作夢一般，大地，叢林、田園、溪畔等都是流血三尺之地，你死我活。

第五縱隊在台灣，攻下了總統府。台灣仍不會成為島嶼囚徒，奮發向上提昇，鼓吹武統台灣是何居心，台獨字眼被中共政權抵制聲討，絕不容許，台灣處在兩大強國之間，如此被視為棋子。如兩位圍棋高手對戰，所有棋子均被擺佈。蝴蝶效應，修昔底德陷阱、斯德哥爾摩症候群等等，台灣命運輪迴，生死有命，無論生死，千風之中，太陽照射，地球仍一樣運轉。

兩岸執政者正在拉近彼此的差異嗎？李登輝和陳水扁時期，還是都站在對立面，特殊的國與國，一邊一國。習近平上台面對後期馬英九，再來蔡英文八年，接上不滿一年賴清德，二○二七年馬上面臨，近在眼前，飛機三不五時威逼騷擾，中共媒體大力鼓吹武統台灣，境內境外的敵對勢力，傳播媒體的宣傳手段，希望戰爭，開啟戰爭，強凌弱大欺小到非傷害台灣不可。

國安議題，台灣謀略，台灣明智之舉，中共興風作浪假惺惺。台灣是一個主權獨立國家，一個美國的重要盟邦，也證明台灣重要性高於烏克蘭，第一線島鏈，晶片第一強，如此備受矚目的國家。

圖/陳竹奇提供

三百年來，小說影響力一向高於詩，放大來看，戲劇和電影影響力也高於詩。但是，詩是貴族，在小說、電影、戲劇等故事中，若沒有詩句詩行的柔軟、襯托、修飾、輔助等，必定大大失色。如是羅列莎士比亞、波特萊爾、松尾芭蕉、泰戈爾、哥德、里爾克、普希金、波赫士、聶魯達、惠特曼、巴布狄倫、李白、杜甫、蘇東坡等詩人，詩藝千古，我們百讀不厭。

陳竹奇三本書提到的名人名詩名曲名畫：

托爾斯泰、柏拉圖、康德、哥德、卡爾波哲、黑格爾、馬克斯、恩格斯、李維史陀、馬奎斯、大仲馬、雨果、狄更斯、卡繆、孟若、梭羅、莒哈絲、辛波絲卡、卡爾維諾、米蘭昆德拉、柯林馬嘉露、顏真卿、蘇東坡、蔣捷、張愛玲、王安憶、戴望舒、梅濟民、毛澤東、胡蘭成、王禎和、瓊瑤、李翰祥、張藝謀、王家衛、金庸、貝聿銘、德川家康、石川啄木、村上春樹、吉本芭娜娜、西川滿、翁山蘇姬、尤伯連納、米羅、孟克、仇英、楊慎、湯顯祖、高志航、巴哈、莫扎特、舒伯特、柴可夫斯基、林姆斯基高沙可夫、蕭邦、陳明章、陳綺貞、李遠哲、朝永振一郎、江綺玲於奈、白川英樹、李香蘭、川島芳子、愛德華八世、戴高樂、馬斯克、李舜臣、安重根、伊藤博文、小三六之助、李鴻章、福田糾夫、文在銀、安倍晉三、岸田文雄、拜登馬斯克等等。

我們在硬裡子國際形勢和醜陋政治中，爾虞汝詐的氛圍中制約。當出現了石川啄木、辛波絲卡、米羅、蕭邦等字眼，讀者被作者拐進了詩畫和音樂的情境中，以較寬廣的小說巨視眼，唯有紮實深度論述的辯證和延伸，才能跨領域到世界接軌，跨越島嶼的視野，加上社會學和歷史學長期浸淫，達爾文、李維史陀、佛洛伊德、羅素、維根斯坦等，老實說，文史哲不分家，這是作者論的看家本領。

大膽玩預言小說，插旗未來小說，憑藉學院派的紮實政治論述能力，這是詩人兼小說家的看家本領。不管是冷戰，以及冷戰結束。戰後台灣長期攀附美國，「台灣關係法」，吃了和平紅利的定心丸。

圖/取自軍聞社影音

圍台軍演在即，中共軍機不時擾台，在第二任蔡英文時期和平不再。賴清德上台，

親美抗共搞台獨，軍機全台海岸包圍威脅，研判台海局勢？評比一下。明智之舉，誰是敵人，誰是盟友，誰的信用比較可靠，評比一下。台灣被列強霸權梭哈，還是維持自主性。

國際社會的領導者是誰？聯合國誰主導，世衛組織誰主導？當主導者非美國時，美國隨時退出。熟讀國共對抗的歷史，找回對抗威權的勇氣，台灣就能因應未來的挑戰和考驗。台灣選邊站，會對台灣造成甚麼傷害，台灣最壞打算是誤判形勢。

世界的問題根本就不是俄羅斯問題，是北約歐洲嗎？也不是朝鮮、越南、阿富汗、以色列、伊朗、哈馬斯、加薩走廊、印度、巴基斯坦等，台灣是問題嗎？全世界的亂源在中共，美國川普第一屆當總統就針對他，蓋全世界只有一個問題，就是中共問題。此番川普關稅戰，也是指向中國，台灣的地緣政治戰略，長期都是：利用美國，牽制中國，突顯台灣！

歷史事件接二連三發生，重蹈覆轍的顛顛簸簸，摸索與想像的迸發聯想。《北京的秋天》《長白山的月光》《阿拔泉之霧》三書擲地有聲。

圖/陳竹奇提供

水有多深？讀者自己去衡量，陳竹奇三部曲，讀者閱讀自己去判斷，閱讀到底能帶走甚麼？沉澱甚麼？欣賞與否存在個人咀嚼感受。也許，沉浸在鄉愁的出外人，更建議閱讀《阿拔泉之霧》，一種暖心召喚，一種溫馨提醒，生於斯長於斯的心靈投射。上下冊共計近七百頁，不嫌長的話。

文學藝術是社會學，小說描寫刻劃政治正確和政治不正確，裡面內容的矛盾和辯證，才是讀者閱讀後的反思和啟示，預言小說更當作如是觀。一套閱讀策略，破除框架，帶進竹崎鄉土的小說指涉場域，一種詩情畫意的陶冶錘鍊，生命靈魂在故鄉行走，台灣守土有則的開悟契機。我們推薦之，有道是：具有閱讀魅力才能引發共鳴。