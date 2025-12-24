〈專文〉為何全世界都在瘋TSMC?



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

我們公司生產的產品10年前先後跟郭台銘投資的賜福科技買了兩台全電塑膠成形機，一方面考慮到愛用國貨，本國生產的服務方便，也聽說他們的機器在電腦控制做得很好，確實在這一段日子也幫我們生產了不少精美的產品，然而賜福科技無預警的突然停產，結束生產射出成型機，我們在去年及今年先後兩台機器都因電腦出了問題，找不到零件修理，也找不到任何維修零件，甚至連要修理參考的線路圖都沒有，零件全沒保留，難道這就是他“成功”的地方，該放就放，該買就買嗎？我們找過很高明的工業電腦修理工程師，還用逆向工程畫出線路圖，來找出問題點，最後判定大蓋就是CPU出了問題，換言之就是那人人搶著要的TSMC晶片吧！一台8000公斤的機器因為幾十公克的小小晶片就變廢鐵，難怪全世界都醒悟到台積電的重要，他們就如同一個人的大腦，如果壞掉了，即使是哥利亞（Goliath ）那個被大衛打敗的2米高巨人也是英雄無用武之地！

筆者1964曾經在Air Asia亞航負責汽車修理的技術指導與零件採購，當時專門修理美軍帶過來的美國轎車，還有如三星五金李淵河因發明全世界最快的螺母成型機才買得起的Cadillac 高級轎車，我的辦公室裏面每一種車都有兩本手冊，一本是Parts Manual,供我們找尋維修零件的編號，另一本是Technical Manual 維修手冊，告訴你如何修理這部車，有一次，我們電氣領班邱兄慌張地跑來找我“老李，我發現這台車的問題應該是白金接點接觸不良，可是卻找不到任何白金，請幫我看看技術手冊”

我讀了一下，告訴他，這是電子電火(Electronic Ignition)的新型汽車，沒有Breaker Point白金接點，這樣的問題，就要如何修理....解決了他的問題！這才是一個負責任的企業所應該有的精神！

痛定失痛，我們以後都買日本的機器，尤其是日幣貶值下，機器也沒比台製的貴！總算學到了一課！企業要永續，誠信為本！

