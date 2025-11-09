〈專文〉為「台灣住民自決運動手冊」序



文/曹興誠

二戰結束後，人類文明進入到一個嶄新的時代。

1948年，聯合國大會通過了「世界人權宣言」，呼籲各地響應「主權在民、人民自決」的理念，以徹底消弭人類社會為爭奪領土主權而引起的戰爭。

二戰結束時，世界上只有60個主權國家，現在這個數目增加到了195個；也就是有135個新興國家，依據主權在民的原則，脫離了以前外來政權的統治，完成獨立建國。

台灣、韓國二戰時同為日本的殖民地。二戰後，韓國迅速獨立，然而台灣，不幸受到國、共內戰的牽連，至今未能完成獨立建國。

「主權在民」的理念，早在1689年即由英國人約翰洛克（John Locke)提出。他主張每個人都有生命、財產和自由等天賦人權，政府的主要功能，就是保障天賦人權；因此政府應該由當地住民以選舉方式產出，以確保政府能照顧當地人民的權利。

中國國民黨和共產黨的「大一統」思想，違反約翰洛克的民主理念和「主權在民」的原則，是反人權、反民主的霸權主義。這種落伍的帝國思想，造成過去幾千年不停的戰亂，時至今日還在剝奪著中國的人權，威脅著台海的和平。

住民自決、正名制憲、完成獨立建國，是所有台灣住民的天賦人權。台灣人應該讓「住民自決」的呼聲響徹雲霄，讓「正名制憲」的行動如火如荼。

台灣人如果敢於爭取自己應有的權利，不僅可以贏得自由世界的尊敬和支持，也能鼓勵對岸遭到中共暴政壓迫的各個族群，起而推翻那個未經人民投票，而是由槍桿子非法建立的「馬列毛」邪惡政權。

在「正名制憲」的大道上，許多台灣前輩先賢曾經冒著巨大的風險，艱苦奮鬥。我們一方面要向這些前輩致敬，一方面要承先啟後，為維護自己和後代子孫的生命、財產、自由，勇敢前行。

今天「台灣國」推出了「台灣住民自決運動手冊」並請我寫序；爰成此文，敬請大家指正。



