〈專文〉理解教師處境，不該成為政治操作的素材



文/潘威佑(社團法人台灣教師聯盟理事長)

近年來，台灣的教育現場真的很吃緊，這一點不管是政府、學界，還是第一線老師，其實都很清楚。行政事情越來越多、親師溝通的壓力越來越大，加上社會對學校的期待不斷堆疊，很多老師都卡在理想和現實之間，撐得很辛苦。這些故事都是真的，也讓人心疼，提醒我們不能忽視老師的身心健康和專業支持。但正因為這些處境如此真實，更不該被簡化、剪裁，甚至被拿來服務特定的政治立場。當教師的困境被刻意帶成「否定所有教育政策」、或被說成制度改革本身就是錯的時候，真正被傷到的，往往不是政策制定者，而是每天在校園裡工作的老師和孩子。我們應該理解老師的處境，而不是把他們的辛苦變成政治操作的材料。

最近有些民間教育團體在談校事會議時，表面上說是「為了保護教師」，但實際論述卻常常把制度問題和個別事件混在一起，甚至用極端案例製造恐慌。這樣的說法，很容易讓社會誤以為校事會議就是用來壓老師的工具，卻忽略了它原本的目的，是處理校園霸凌、不適任行為和重大爭議，保障學生的權益與校園安全。把制度中需要調整的地方，直接說成「整個制度失敗」，不但對改革沒有幫助，還會傷害教師專業在社會中的信任。更嚴重的是，這種論述模糊了學生、家長和教師之間本來就需要被細緻對待的責任界線，讓教育討論變成對立和對罵。刻意放大個案、錯把制度責任全推過去，說穿了，對教育本身並不公平。

校事會議在實際運作上確實有不少問題，像是案件量過大、流程冗長、標準不夠一致，這些都是真實存在的狀況，也正是教育部這幾年持續蒐集意見、準備修法調整的原因。包括取消匿名檢舉、要求檢舉者負起相對責任、把案件清楚分流，目的都是避免制度被濫用，而不是否定教師的專業。如果把「制度需要改善」說成「制度本質錯誤」，甚至主張直接廢掉，只會讓真正需要被保護的學生，失去最後一道制度防線。在沒有更完整替代方案之前，貿然廢除校事會議，不但無法減輕教師壓力，反而可能讓衝突回到私下處理，造成更多不安與不信任。身為教育 NGO，我們認為，校事會議該被好好修正，而不是被污名化、甚至直接丟掉。

教育改革從來就不是選邊站，而是在不同權益之間找平衡。政府的責任，是在守住學生受教權的前提下，替老師建立清楚、合理、可以預期的制度環境；教師的專業，也應該被制度支持，而不是被政治動員拿來消費。真正的改革，必須同時顧到學生、教師和家長三方的關係。面對少子化和教師荒的雙重挑戰，國家需要的是冷靜、專業、持續修正的政策路線，而不是用情緒否定所有改變。我們期待教育部繼續用實證說話，認真聽第一線的聲音，改善校事會議和行政支援體系；也呼籲各教育團體，停止用污名化的方式誤導社會。只有在彼此信任的基礎上，教師、家長和學生才能真正成為夥伴，讓教育回到培育人的本質，而不是陷入政治攻防。