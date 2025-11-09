〈專文〉甚麼叫「前衛」progressive？ The Bohemian Rhapsody《波希米亞狂想曲》



文/許峻源

昨天下午 1:30 隨伴去觀賞陽明交大舉辦的「跨世代熱音演唱會」，地點是台大醫學院附近仁愛路一段十七號「花漾展演空間」十樓。



聽完的感覺，年老的懷抱逝去的青春，唱老歌、裝年輕，我不喜歡；小的青澀，粉嫰，也不喜歡；倒是我們兒女之輩四五十歲的中壯年，剛好是面對人生達到上昇或停滯的關鍵階段，是時不待人的時刻，只能前進，唱起來有真實感、成熟、蒼涼。



其中一團叫 Heavy Body帶團的是牙醫系主任，綜合北部各牙醫系出身的牙醫師，唱起來、演奏起來、拼命， tone 調十足。

開曲的是皇后樂團的名曲 The Bohemian Rhapsody《波希米亞狂想曲》是，最初版本收錄在1975年專輯《A Night at the Opera》中，請注意 「1975年」，這曲子那個時候多前衛！ 時至2025年我聽起來，還是覺得很「前衛」！

它當時被歸類為前衛搖滾progressive rock（有時稱為交響搖滾），又結合硬搖滾hard rock、藝術搖滾art rock和前衛流行progressive pop等音樂類型，作為一首流行單曲，本曲結構極為特殊，無重複的副歌，而是由幾個風格差異甚大的部分構成，包括謠曲、吉他獨奏、歌劇、硬搖滾等，並且充滿著猛烈的意識流與噩夢色彩。

我把 Queen 的原曲影片抓下來，並摘錄歌詞前幾段如下：

Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ&list=RDfJ9rUzIMcZQ&start_radio=1

Is this the real life? Is this just fantasy?

這是現實嗎？還是幻想呢？

Caught in a landslide, no escape from reality。

就像被困在土石流堆裡，無法從現實逃離。

Open your eyes, look up to the skies and see

睜大你的雙眼，看看頭頂的天空吧！看完後你就明白，

I'm just a poor boy, I need no sympathy

我只是一個可憐的男孩，我不需要任何同情。

Because I'm easy come, easy go, little high, little low

因為我隨遇而安，隨風而行；心情時而平靜，時而翻騰

Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me

真的，不管風想怎麼吹，都與我無關；與我，無關！

Mama, just killed a man

媽媽，我剛殺人了

Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead

我把槍抵著他的腦門，按下板機，當下人就死了！

Mama, life had just begun

媽媽，我的人生才剛要開始

But now I've gone and thrown it all away

然而現在，我親手把它摧毀了

Mama, ooh, didn't mean to make you cry

媽媽，喔，我不是有意讓你哭泣的

If I'm not back again this time tomorrow

假如我明天在這個時間點還沒回來的話

Carry on, carry on as if nothing really matters

請你假裝一切都未曾發生，繼續堅強的過日子，好嗎？

Too late, my time has come

太遲了，該來的還是來了

Sends shivers down my spine, body's aching all the time

渾身瘋狂地打著寒顫，所有細胞不停地痛苦哀嚎

Goodbye, everybody, I've got to go

大家，再見了，我得走了

Gotta leave you all behind and face the truth

我得要比你們早一步離開，面對我的所作所為

Mama, ooh (any way the wind blows)

媽媽，喔（不論風想怎麼吹）

I don't wanna die

我不想死啊

I sometimes wish I'd never been born at all

有時候我會想，要是自己從未出生就好了。

https://youtu.be/KY8UWSEKbwI