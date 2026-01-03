〈專文〉監察院應彈劾領爽薪的大法官



文/莊勝榮(律師)

憲法法庭114年憲判字第1號說，憲法訴訟法30條規定参與評議的大法官不得低於10人，同意違憲不得低於9人。其立法程序明顯瑕疵及違反權力分立，乃違憲並宣告無效。其中有三位大法官蔡宗珍，楊惠欽及朱富美，以應至少10人才構成審判權否則判決無效為理由拒絕評議，此舉引發極大爭議。試問ㄧ般法官可以說，我不同意你們的見解而拒絕評議，讓判決書躺在那裡擺爛嗎？恐怕早就被彈劾走人了。這些位高權重高薪的大法官，還有臉領每月30餘萬的納稅人血汗錢嗎？民眾恐怕心在滴血吧！

憲法法庭去年12月19日做出114年憲判字第1號判決，憲訴法修正案牴觸憲法即起失效。圖，擷自司法院網頁

115年憲判字第1號判決稱，受羈押的被告由辯護人提出抗告，被法院認不合程序駁回確定，憲法法庭判決認為適用法律牴觸憲法。三個大法官仍然缺席評議。變成八位大法官領薪水，五個人在辦案的法界怪事。這在地院高院最高法院絕對不容許發生，卻在留德留美的大法官身上出現，你們說可不可悲？可不可恥？

看看憲法訴訟法38條的規定吧！憲法法庭判決有拘束各機關及人民的效力，各機關有實現判決內容的義務。哪有大法官不遵守大法官的憲法判決，第二度缺席評議理由安在？憲法判決也有拘束憲法法庭及大法官的效力。卻有三個大法官對抗憲法判決的世界級鬧劇。她們把憲法法庭判決書當作〔参考書〕嗎？還是當作〔衛生紙〕？還坐領高薪真是奇蹟！

看看妳們留學的德國美國吧！德國憲法法院規定憲法法官有出席評議的義務，不服判決而缺席評議乃對憲法秩序不忠，違反職務義務，有被解職的空間。美國大法官即便不同意多數意見，仍會出席投反對票在制度內反對，如對判決不滿而而缺席，會被認為棄守職責，構成彈劾的理由。

台灣的法官法70條規定，大法官的懲戒得經大法官現有總額3分之2以上出席，出席人數3分之2以上決議，由司法院移送監察院審查。如果走到這步，妳們會缺席會迴避嗎？

上述規定不排除監察院就大法官違法失職提出彈劾的權力。三位大法官以拒絕評議來否定憲法法庭判決效力，乃法界極少見的自走砲，其自居於憲法法庭之上，形成憲法法庭的太上皇。監察院能噤若寒蟬不出手調查提出彈劾嗎？











