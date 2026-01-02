〈專文〉盧主義：支持自由台灣 ！
By 李天福
我是盧主義（Lo Chu-gi），筆名李天福（Li Thian-hok）。今天，我撰寫這篇文章，紀念台灣人之自由台灣(Formosans’Free Formosa) 簡稱3F成立70週年，並就台灣當今的困境及其未來前景發表一些看法。
盧主義
3F 於1956年1月1日在費城由我本人、放射科醫生楊東傑（Tom Yang）醫師以及賓夕法尼亞大學的三位研究生：林榮勳（John Lin）、陳以德（Edward Chen）和林錫湖（Echo Lin）共同創立。 1955年秋季，我還在醫學院就讀。當我提出成立3F時，當時正在攻讀國際關係博士學位的林榮勳和陳以德提出了許多質疑和疑問，他們分別比我年長五歲和三歲。當討論陷入僵局時，總是楊醫師說：「我覺得主義是對的，我同意他的觀點。」如果沒有楊醫師的支持，3F 組織根本不可能成立。
兩個月後，1956年2月28日，由廖文毅博士領導的台灣共和國臨時政府在東京成立。 1958年1月，3F 組織重組為台灣獨立聯盟（簡稱UFI）。 1960年，在王育德教授的領導下，日本的台灣學生成立了台灣青年社。 1966年，UFI發展成為全國性組織－美國台灣獨立聯盟（簡稱UFAI）。 1970年，UFAI與來自加拿大、歐洲、南美、日本和台灣的團體合併，組成了現在的世界台灣獨立聯盟（簡稱WUFI）。
3F成立不久，蔣介石政權便抹黑3F，稱其為企圖推翻國民黨政府的共產党組織。這引發了聯邦調查局（FBI）在1957年秋天的調查。當時我正在明尼蘇達大學攻讀政治學，在明尼阿波利斯與FBI宮員多次會面，最終說服他3F在致力使台灣成為一個民主獨立的國家，我們反對一切形式的獨裁体制，包括國民黨和中國共產黨。
3F成立五十週年，獨立運動先覺者再次齊聚費城（盧主義宅）。前排左起：陳以德、楊東傑、盧主義、林錫湖，後排左起：翁進治（盧主義妻）、黃雪香、邱義昌、陳智惠、王博文。 圖/吳三連臺灣史料基金會
1957年12月畢業後，我前往費城與3F會員開會，報告FBI的調查結果，並討論我們未來的行動方向。一些會員擔心我們可能違反美國法律，最後啷鐺入獄。John 提議解散3F。Edward建議停止鼓吹台灣獨立，轉而成立一個研究機構。我主張繼續3F的公開活動工作，因為我們現在已經與美國政府達成諒解，正式被承認是美國一個合法之組織。
幸運的是，三位年輕會員支持我的想法，我們決定以新名稱「台灣獨立聯盟」（簡稱「UFI）繼續推動台灣獨立運動。這三位成員分別是盧建和（George Lu）、楊基焜（Kenny Yang）和郭漢清（Larry Kuo）。
圖：盧主義和鄉親拜會Joe Biden參議員（取自 Free Formosa ,a Memoir by Jay Loo)
George 和Kenny與我同齡，他們是台中第一中學的同學。George出身於台中名門，他的父親曾擔任台中市工商會會長。他比我晚一年進入聖保羅的麥卡萊斯特學院（Macalester College）就讀，我們成為了終生摯友。大學畢業後，他在芝加哥從事進出口生意多年。Kenny的父親是楊肇嘉。他在北卡羅來納州大學學業後，在華盛頓特區擁有一家銀行並親自經營，直到退休。 2006年，我們在賓州Lansdale的住家慶祝3F成立50週年。楊醫師自台灣前來參加，Edward和他的妻子則從賓州西北部的伊利市趕來。Kenny從華盛頓特區來，和大家一起度過了非常愉快的幾天。
Larry Kuo比我大一歲。他畢業於台南第二中學，之後在伊利諾州的一所大學就讀。前世紀五、六十年代，他曾在美國國務院擔任日文翻譯和導遊。後來，他在東京的IBM日本公司工作多年，最後在加州退休。郭先生的家族在台南市中心擁有一棟五層的社交俱樂部大樓，名為「招仙閣」。
我今年93歲了。在3F的八位早期會員中，如今只剩下我一人。我常常懷念我的朋友和同志們，想起我們年輕時充滿熱情地幫助島上同胞的日子。事實上，正是因有成千上萬海外台灣人的無私奉獻，才能促成台灣的民主化。
台美史料中心
習近平一直威脅要不惜一切代價奪取台灣。如果中國人民解放軍入侵台灣，最大的問題是美國是否會援助台灣。在思考這個問題之前，我們必要先了解當今美國面臨的許多異常情況。
美國經濟被對人工智慧（AI）基礎設施的巨額投資所主導，而這些投資又依賴循環私人債務。一旦人工智慧的效益未能如預期實現，人工智慧泡沫就可能引發股市崩盤。關稅的徵收導致世界貿易重心從美國轉移，使美國陷入孤立。關稅也導致通貨膨脹，並損害了許多小型企業的生存。即使在經濟繁榮時期，美國國債也持續攀升，而政府似乎也不關心其對經濟的長期不利影響。官員腐敗和政府掠奪私人資本如今已司空見慣。總之，由於管理不善，美國經濟將面臨艱難的未來。
在內政方面，美國飽受許多弊病困擾。兩大政黨之間尖銳的政治分歧使得政府無法有效統治國家。最高法院裁定美國總統可以犯下任何罪行而免於檢舉，這打開了獨裁体制的大門。白宮常透過媒體攻擊、大學、律師事務所和政治對手，系統性地扼殺言論自由。當聯邦法院法官裁定政府的某些行為違法時，例如將合法移民驅逐出境，該裁決往往被置之不理，法官本人遭到譴責，有時甚至其家人也受到死亡威脅。一些國會議員也面臨類似的死亡威脅。因此，作為民主基石的法治正被消滅。
自冷戰結束後，美國大幅削減國防開支和軍隊規模。國防工業萎縮。五角大廈在地球、太空和網路空間的高科技武器系統研發方面均落後。美國軍力薄弱，無力應對日益動盪危險的世界之挑戰，而世界正走向大國軍事衝突。
俄羅斯領導人普丁意圖收復前蘇聯的舊領土，並壓制西歐。習近平希望中國主宰世界，他必須先摧毀美國阻撓中國復興的能力。
白宮的2025年國家安全戰略（NSS）輕視中國對美國本土安全的致命威脅，並揭露種族偏見。該戰略充斥著空洞的承諾，例如，美國將促進開放和平的印太地區，而實際上，美國幾乎沒有採取任何措施來阻止該地區的衝突。因此，當解放軍入侵台灣時，美國出手援助台灣的可能性微乎其微。
《國家安全戰略》是美國走向孤立與衰退的藍圖。
日本首相高市早苗近日表示，中國對台灣的攻擊或封鎖將對日本的生存構成威脅。如果台灣淪陷，解放軍將控制台灣週邊的海運航線和空域，危脅日本的生命線。因此，我尊重高市首相的見識和坦誠之直言。然而，台灣不能期待曰本的介入。習近平只要威脅以原子彈攻擊東京和大阪，任何美國總統都不會犧牲紐育以及華盛頓去保護曰本的城市。
台灣作為一個自由民主國家的生存日益岌岌可危。
面對日益增長的中國威脅，台灣數十年來一直執行單方面裁軍。李登輝擔任總統時，台灣現役軍人人數為45萬人，如今已降至16萬人。多年來，儘管美國多次敦促提高國防開支，但台灣的國防開支多年來仍維持在GDP的2.5%左右。直到最近，台灣的兵役期限從兩年縮短至四個月。預備役士兵的訓練也時斷時續，敷衍了事。
民進黨政府堅持保留「中華民國」（ROC）作為台灣的國名，這阻擋了台灣人獨特民族意識的形成，並引發外國對台灣最終的意圖是要將台灣拱手讓給中國的疑慮。
台灣人民繼續唱國民黨國歌，並在台北紀念館崇拜蔣介石的雕像。蔣介石是1947年3月下令屠殺28,000名台灣人的獨裁者。
民進黨政府口口聲聲談論轉形正義，卻從未採取任何實際行動。台灣人民的這種自取其辱、奴隸牲的行為，招致了國際社會的蔑視。
主要反對黨國民黨已從中國國民黨墮落成為台灣共產黨。其目標是從內部瓦解台灣，為中華人民共和國佔領台灣鋪路。國民黨掌控立法院多數席位，已經不掩飾其叛國行徑。然而，民進黨政府似乎無力摧毀這匹特洛伊木馬(Trojan horse)。
那麼，台灣人民為何對即將到來的大屠殺如此麻木不仁？因為台灣媒體充斥親中宣傳，政府也從未費心向民眾揭露中共的野蠻本性。
毛澤東發動的大躍進期間，四千萬中國人死於飢荒。 1989年，解放軍在天安門廣場屠殺了數千名抗議學生。然而中共從未承認這些暴行。
上世紀五十年代，中華人民共和國透過屠殺和飢荒，殺害了125萬藏人，佔藏族人口的四分之一。台灣比西藏更引人注目。中國不可能屠殺六百萬台灣人，但屠殺一、兩百萬台灣人幾乎是必然的。民主價值對中共來說是絕不可接受的詛咒，而台灣自1996年以來已經發展成為一個民主政體。黑幫分子和國民黨成員正竭力從內部摧毀台灣社會，以助中國征服台灣。如果台灣淪陷，像馬英九和鄭麗文這樣的人將首當其衝。自1945年以來，中國難民得以在台灣繁榮發展，全賴台灣人民的慷慨幫助。然而，這些忘恩負義之徒卻想將他們的恩人送上斷頭台，淪為奴隸。中共絕不會信任這種姦詐之徒。
中國奉行「保島不保民」的政策。數百萬台灣人將被驅逐到中國內陸偏僻地區，例如西藏、新疆以及與東西伯利亞接境的東北地區，以幫助開發這些地區並抹殺台灣人的民族意識。
面對解放軍日益增長的軍事威脅、內部顛覆以及國際支持的不確定性，台灣能否作為一個獨立的民主政體生存？我認為答案是肯定的。
台灣擁有近2400萬人口，經濟實力雄厚，科技發達。絕大多數台灣人民認同自己是台灣人，並願意為捍衛台灣的民主而戰。為了充分發揮台灣的自衛潛力，政府必須迅速採取以下措施。
首先，為了促進真正的團結和提振士氣，賴清德政府必須從台灣的名稱中去除「中華民國」的字樣。在《舊金山和約》中，日本放棄了對台灣和澎湖列島的主權，但並未指定受益者。中華民國政府顯然對台灣沒有主權。台灣的國際地位至今仍未確定。現在正是時候放棄中華民國憲制秩序，建立臨時台灣政府，以實現台灣人民的自決權。國民黨國歌應予棄用，蔣介石雕像應予移除。
其次，參與顛覆活動的黑幫分子、國民黨和台灣民眾黨立法委員應被逮捕並遣送中國或其他國家。軍隊中被抓獲的間諜一經定罪，必須處死。
第三，實行男女皆須服役的徵兵制度，義務服役兩年。同時，擴大並加強後備部隊的訓練。
第四，台灣需要儲備戰略石油，天然氣、糧食、武器彈藥，以應對持久戰。
第五，台灣必須大規模建造無人作戰平台和無人機。
第六，建立健全的民防體系，盡量減少平民傷亡。
最後，必須依照美國總統川普的要求，將國防開支提高到GDP的10%。
以色列的國防開支佔GDP的9%，賴總統計劃將台灣國防預算提高到GDP的5% 固然值得稱讚，但這還遠遠不夠。與以色列相比，台灣是脆弱得多。圖/以色列國防部網站
台灣可以藉鏡以色列和芬蘭的經驗。以色列雖然是個小國，但從未戰敗。它每年從美國獲得數十億美元的經濟和軍事援助。然而，以色列的國防開支佔GDP的9%。賴總統計劃將台灣國防預算提高到GDP的5% 固然值得稱讚，但這還遠遠不夠。與以色列相比，台灣是脆弱得多。那麼，為何台灣的國防開支要低於以色列呢？
芬蘭也是一個小國，卻有一個強大的鄰國企圖吞併它。二戰初期，史達林與希特勒簽署了臨時和平協議，隨後於1939年11月率領百萬紅軍入侵芬蘭。兵力僅35萬的芬蘭軍隊英勇抵抗，擊斃15萬紅軍士兵，自身傷亡2.5萬人。史達林為了保存軍力應對即將到來的與德國的戰爭，放棄了吞併芬蘭的計劃，雙方於1940年3月達成停火協議。
如今，芬蘭是北約成員國。它加強了與俄羅斯長達830英里的邊境防禦，並準備隨時動員一支60萬人的軍隊，這相當於芬蘭人口的十分之一，以應對普丁可能發起的入侵。台灣海峽使台灣的防禦相對容易，因此台灣無需動員230萬人的軍隊。但至少需要一支由一百萬訓練有素、隨時可作戰的士兵組成的軍隊才能擊潰入侵的解放軍。
芬蘭是北約成員國，它除了加強與俄羅斯長達830英里的邊境防禦，並準備隨時動員一支60萬人的軍隊，相當於芬蘭人口的十分之一，以應對普丁可能發起的入侵。圖為芬蘭民眾日常生活一景。(取自芬蘭政府網站)
習近平對征服台灣的執念及其咄咄逼人的擴張主義是誤入歧途的。台灣一旦落入中華人民共和國之手，將引發一系列衝突，最終導致全球核戰。屆時，包括14億中國人口在內的大部分人類都將滅亡。如果台灣人民能夠擊敗解放軍的侵略者，那麼一批更明智的解放軍領導人可能推翻最高領導習近平。美國在國內政治和外交事務中都在奉行孤立和自我毀滅的路線。如果中國放棄吞併台灣的野心，並耐心執行更和平的全球外交政策，它就能成為世界唯一的超級大國，而無需犧牲任何一名中國士兵的生命。
透過保衛台灣，台灣人民不僅是為自己的生命、自由和尊嚴而戰，他們也將有助於避免世界末日，拯救人類免於滅絕。美國國歌以「自由之國土，勇者之家鄉」結尾。台灣人民也需要展現勇氣和堅定的決心，才能保持自由。
但願上帝保佑自由美國, 保佑自由台灣。
2026年 元旦
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 563
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 593
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 18
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 6
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 12 小時前 ・ 19
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 16 小時前 ・ 9
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 16 小時前 ・ 47
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 133
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 501
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 11 小時前 ・ 2
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 85
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前 ・ 8
2026台北車展｜Mitsubishi XForce三車型、售價79.9萬起，品牌復興就靠你了！
主打小型休旅市場，鎖定年輕家庭與首購族群，以實用、耐用與高性價比作為核心訴求，全新跨界休旅XForce不僅是一款新車，更是Mitsubishi近年產品重整後的重要戰略節點。如今，在2026台北車展XForce也正式在台發表上市，對比先前所開出的樂享版79.9萬與酷享版84.9萬元預接單價，不僅原酷享版售價調降2萬元，還新增頂規84.2萬的狂享版車型，展現 Mitsubishi 想以親民門檻拉近與消費者距離的企圖，在競爭激烈的國產休旅市場中，向車迷傳達品牌「回歸SUV本質」的決心。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 7
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 156
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 98
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1055
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 96
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 14