〈專文〉盧主義：支持自由台灣 ！





By 李天福

我是盧主義（Lo Chu-gi），筆名李天福（Li Thian-hok）。今天，我撰寫這篇文章，紀念台灣人之自由台灣(Formosans’Free Formosa) 簡稱3F成立70週年，並就台灣當今的困境及其未來前景發表一些看法。

盧主義

3F 於1956年1月1日在費城由我本人、放射科醫生楊東傑（Tom Yang）醫師以及賓夕法尼亞大學的三位研究生：林榮勳（John Lin）、陳以德（Edward Chen）和林錫湖（Echo Lin）共同創立。 1955年秋季，我還在醫學院就讀。當我提出成立3F時，當時正在攻讀國際關係博士學位的林榮勳和陳以德提出了許多質疑和疑問，他們分別比我年長五歲和三歲。當討論陷入僵局時，總是楊醫師說：「我覺得主義是對的，我同意他的觀點。」如果沒有楊醫師的支持，3F 組織根本不可能成立。

兩個月後，1956年2月28日，由廖文毅博士領導的台灣共和國臨時政府在東京成立。 1958年1月，3F 組織重組為台灣獨立聯盟（簡稱UFI）。 1960年，在王育德教授的領導下，日本的台灣學生成立了台灣青年社。 1966年，UFI發展成為全國性組織－美國台灣獨立聯盟（簡稱UFAI）。 1970年，UFAI與來自加拿大、歐洲、南美、日本和台灣的團體合併，組成了現在的世界台灣獨立聯盟（簡稱WUFI）。

3F成立不久，蔣介石政權便抹黑3F，稱其為企圖推翻國民黨政府的共產党組織。這引發了聯邦調查局（FBI）在1957年秋天的調查。當時我正在明尼蘇達大學攻讀政治學，在明尼阿波利斯與FBI宮員多次會面，最終說服他3F在致力使台灣成為一個民主獨立的國家，我們反對一切形式的獨裁体制，包括國民黨和中國共產黨。

3F成立五十週年，獨立運動先覺者再次齊聚費城（盧主義宅）。前排左起：陳以德、楊東傑、盧主義、林錫湖，後排左起：翁進治（盧主義妻）、黃雪香、邱義昌、陳智惠、王博文。 圖/吳三連臺灣史料基金會

1957年12月畢業後，我前往費城與3F會員開會，報告FBI的調查結果，並討論我們未來的行動方向。一些會員擔心我們可能違反美國法律，最後啷鐺入獄。John 提議解散3F。Edward建議停止鼓吹台灣獨立，轉而成立一個研究機構。我主張繼續3F的公開活動工作，因為我們現在已經與美國政府達成諒解，正式被承認是美國一個合法之組織。

幸運的是，三位年輕會員支持我的想法，我們決定以新名稱「台灣獨立聯盟」（簡稱「UFI）繼續推動台灣獨立運動。這三位成員分別是盧建和（George Lu）、楊基焜（Kenny Yang）和郭漢清（Larry Kuo）。

圖：盧主義和鄉親拜會Joe Biden參議員（取自 Free Formosa ,a Memoir by Jay Loo)

George 和Kenny與我同齡，他們是台中第一中學的同學。George出身於台中名門，他的父親曾擔任台中市工商會會長。他比我晚一年進入聖保羅的麥卡萊斯特學院（Macalester College）就讀，我們成為了終生摯友。大學畢業後，他在芝加哥從事進出口生意多年。Kenny的父親是楊肇嘉。他在北卡羅來納州大學學業後，在華盛頓特區擁有一家銀行並親自經營，直到退休。 2006年，我們在賓州Lansdale的住家慶祝3F成立50週年。楊醫師自台灣前來參加，Edward和他的妻子則從賓州西北部的伊利市趕來。Kenny從華盛頓特區來，和大家一起度過了非常愉快的幾天。

Larry Kuo比我大一歲。他畢業於台南第二中學，之後在伊利諾州的一所大學就讀。前世紀五、六十年代，他曾在美國國務院擔任日文翻譯和導遊。後來，他在東京的IBM日本公司工作多年，最後在加州退休。郭先生的家族在台南市中心擁有一棟五層的社交俱樂部大樓，名為「招仙閣」。

我今年93歲了。在3F的八位早期會員中，如今只剩下我一人。我常常懷念我的朋友和同志們，想起我們年輕時充滿熱情地幫助島上同胞的日子。事實上，正是因有成千上萬海外台灣人的無私奉獻，才能促成台灣的民主化。

台美史料中心

習近平一直威脅要不惜一切代價奪取台灣。如果中國人民解放軍入侵台灣，最大的問題是美國是否會援助台灣。在思考這個問題之前，我們必要先了解當今美國面臨的許多異常情況。

美國經濟被對人工智慧（AI）基礎設施的巨額投資所主導，而這些投資又依賴循環私人債務。一旦人工智慧的效益未能如預期實現，人工智慧泡沫就可能引發股市崩盤。關稅的徵收導致世界貿易重心從美國轉移，使美國陷入孤立。關稅也導致通貨膨脹，並損害了許多小型企業的生存。即使在經濟繁榮時期，美國國債也持續攀升，而政府似乎也不關心其對經濟的長期不利影響。官員腐敗和政府掠奪私人資本如今已司空見慣。總之，由於管理不善，美國經濟將面臨艱難的未來。

在內政方面，美國飽受許多弊病困擾。兩大政黨之間尖銳的政治分歧使得政府無法有效統治國家。最高法院裁定美國總統可以犯下任何罪行而免於檢舉，這打開了獨裁体制的大門。白宮常透過媒體攻擊、大學、律師事務所和政治對手，系統性地扼殺言論自由。當聯邦法院法官裁定政府的某些行為違法時，例如將合法移民驅逐出境，該裁決往往被置之不理，法官本人遭到譴責，有時甚至其家人也受到死亡威脅。一些國會議員也面臨類似的死亡威脅。因此，作為民主基石的法治正被消滅。

自冷戰結束後，美國大幅削減國防開支和軍隊規模。國防工業萎縮。五角大廈在地球、太空和網路空間的高科技武器系統研發方面均落後。美國軍力薄弱，無力應對日益動盪危險的世界之挑戰，而世界正走向大國軍事衝突。

俄羅斯領導人普丁意圖收復前蘇聯的舊領土，並壓制西歐。習近平希望中國主宰世界，他必須先摧毀美國阻撓中國復興的能力。

白宮的2025年國家安全戰略（NSS）輕視中國對美國本土安全的致命威脅，並揭露種族偏見。該戰略充斥著空洞的承諾，例如，美國將促進開放和平的印太地區，而實際上，美國幾乎沒有採取任何措施來阻止該地區的衝突。因此，當解放軍入侵台灣時，美國出手援助台灣的可能性微乎其微。

《國家安全戰略》是美國走向孤立與衰退的藍圖。

日本首相高市早苗近日表示，中國對台灣的攻擊或封鎖將對日本的生存構成威脅。如果台灣淪陷，解放軍將控制台灣週邊的海運航線和空域，危脅日本的生命線。因此，我尊重高市首相的見識和坦誠之直言。然而，台灣不能期待曰本的介入。習近平只要威脅以原子彈攻擊東京和大阪，任何美國總統都不會犧牲紐育以及華盛頓去保護曰本的城市。

台灣作為一個自由民主國家的生存日益岌岌可危。

面對日益增長的中國威脅，台灣數十年來一直執行單方面裁軍。李登輝擔任總統時，台灣現役軍人人數為45萬人，如今已降至16萬人。多年來，儘管美國多次敦促提高國防開支，但台灣的國防開支多年來仍維持在GDP的2.5%左右。直到最近，台灣的兵役期限從兩年縮短至四個月。預備役士兵的訓練也時斷時續，敷衍了事。

民進黨政府堅持保留「中華民國」（ROC）作為台灣的國名，這阻擋了台灣人獨特民族意識的形成，並引發外國對台灣最終的意圖是要將台灣拱手讓給中國的疑慮。

台灣人民繼續唱國民黨國歌，並在台北紀念館崇拜蔣介石的雕像。蔣介石是1947年3月下令屠殺28,000名台灣人的獨裁者。

民進黨政府口口聲聲談論轉形正義，卻從未採取任何實際行動。台灣人民的這種自取其辱、奴隸牲的行為，招致了國際社會的蔑視。

主要反對黨國民黨已從中國國民黨墮落成為台灣共產黨。其目標是從內部瓦解台灣，為中華人民共和國佔領台灣鋪路。國民黨掌控立法院多數席位，已經不掩飾其叛國行徑。然而，民進黨政府似乎無力摧毀這匹特洛伊木馬(Trojan horse)。

那麼，台灣人民為何對即將到來的大屠殺如此麻木不仁？因為台灣媒體充斥親中宣傳，政府也從未費心向民眾揭露中共的野蠻本性。

毛澤東發動的大躍進期間，四千萬中國人死於飢荒。 1989年，解放軍在天安門廣場屠殺了數千名抗議學生。然而中共從未承認這些暴行。

上世紀五十年代，中華人民共和國透過屠殺和飢荒，殺害了125萬藏人，佔藏族人口的四分之一。台灣比西藏更引人注目。中國不可能屠殺六百萬台灣人，但屠殺一、兩百萬台灣人幾乎是必然的。民主價值對中共來說是絕不可接受的詛咒，而台灣自1996年以來已經發展成為一個民主政體。黑幫分子和國民黨成員正竭力從內部摧毀台灣社會，以助中國征服台灣。如果台灣淪陷，像馬英九和鄭麗文這樣的人將首當其衝。自1945年以來，中國難民得以在台灣繁榮發展，全賴台灣人民的慷慨幫助。然而，這些忘恩負義之徒卻想將他們的恩人送上斷頭台，淪為奴隸。中共絕不會信任這種姦詐之徒。

中國奉行「保島不保民」的政策。數百萬台灣人將被驅逐到中國內陸偏僻地區，例如西藏、新疆以及與東西伯利亞接境的東北地區，以幫助開發這些地區並抹殺台灣人的民族意識。

面對解放軍日益增長的軍事威脅、內部顛覆以及國際支持的不確定性，台灣能否作為一個獨立的民主政體生存？我認為答案是肯定的。

台灣擁有近2400萬人口，經濟實力雄厚，科技發達。絕大多數台灣人民認同自己是台灣人，並願意為捍衛台灣的民主而戰。為了充分發揮台灣的自衛潛力，政府必須迅速採取以下措施。

首先，為了促進真正的團結和提振士氣，賴清德政府必須從台灣的名稱中去除「中華民國」的字樣。在《舊金山和約》中，日本放棄了對台灣和澎湖列島的主權，但並未指定受益者。中華民國政府顯然對台灣沒有主權。台灣的國際地位至今仍未確定。現在正是時候放棄中華民國憲制秩序，建立臨時台灣政府，以實現台灣人民的自決權。國民黨國歌應予棄用，蔣介石雕像應予移除。

其次，參與顛覆活動的黑幫分子、國民黨和台灣民眾黨立法委員應被逮捕並遣送中國或其他國家。軍隊中被抓獲的間諜一經定罪，必須處死。

第三，實行男女皆須服役的徵兵制度，義務服役兩年。同時，擴大並加強後備部隊的訓練。

第四，台灣需要儲備戰略石油，天然氣、糧食、武器彈藥，以應對持久戰。

第五，台灣必須大規模建造無人作戰平台和無人機。

第六，建立健全的民防體系，盡量減少平民傷亡。

最後，必須依照美國總統川普的要求，將國防開支提高到GDP的10%。

以色列的國防開支佔GDP的9%，賴總統計劃將台灣國防預算提高到GDP的5% 固然值得稱讚，但這還遠遠不夠。與以色列相比，台灣是脆弱得多。圖/以色列國防部網站

台灣可以藉鏡以色列和芬蘭的經驗。以色列雖然是個小國，但從未戰敗。它每年從美國獲得數十億美元的經濟和軍事援助。然而，以色列的國防開支佔GDP的9%。賴總統計劃將台灣國防預算提高到GDP的5% 固然值得稱讚，但這還遠遠不夠。與以色列相比，台灣是脆弱得多。那麼，為何台灣的國防開支要低於以色列呢？

芬蘭也是一個小國，卻有一個強大的鄰國企圖吞併它。二戰初期，史達林與希特勒簽署了臨時和平協議，隨後於1939年11月率領百萬紅軍入侵芬蘭。兵力僅35萬的芬蘭軍隊英勇抵抗，擊斃15萬紅軍士兵，自身傷亡2.5萬人。史達林為了保存軍力應對即將到來的與德國的戰爭，放棄了吞併芬蘭的計劃，雙方於1940年3月達成停火協議。

如今，芬蘭是北約成員國。它加強了與俄羅斯長達830英里的邊境防禦，並準備隨時動員一支60萬人的軍隊，這相當於芬蘭人口的十分之一，以應對普丁可能發起的入侵。台灣海峽使台灣的防禦相對容易，因此台灣無需動員230萬人的軍隊。但至少需要一支由一百萬訓練有素、隨時可作戰的士兵組成的軍隊才能擊潰入侵的解放軍。

芬蘭是北約成員國，它除了加強與俄羅斯長達830英里的邊境防禦，並準備隨時動員一支60萬人的軍隊，相當於芬蘭人口的十分之一，以應對普丁可能發起的入侵。圖為芬蘭民眾日常生活一景。(取自芬蘭政府網站)

習近平對征服台灣的執念及其咄咄逼人的擴張主義是誤入歧途的。台灣一旦落入中華人民共和國之手，將引發一系列衝突，最終導致全球核戰。屆時，包括14億中國人口在內的大部分人類都將滅亡。如果台灣人民能夠擊敗解放軍的侵略者，那麼一批更明智的解放軍領導人可能推翻最高領導習近平。美國在國內政治和外交事務中都在奉行孤立和自我毀滅的路線。如果中國放棄吞併台灣的野心，並耐心執行更和平的全球外交政策，它就能成為世界唯一的超級大國，而無需犧牲任何一名中國士兵的生命。

透過保衛台灣，台灣人民不僅是為自己的生命、自由和尊嚴而戰，他們也將有助於避免世界末日，拯救人類免於滅絕。美國國歌以「自由之國土，勇者之家鄉」結尾。台灣人民也需要展現勇氣和堅定的決心，才能保持自由。

但願上帝保佑自由美國, 保佑自由台灣。

2026年 元旦

