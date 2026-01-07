〈專文〉真的有讀心術嗎？數學才是真的！



◎蕭錫惠

許多人以為，能在幾秒內說出某一天是星期幾，是一種「讀心術」或神祕能力。在舞台上，這往往被稱為讀心；但在現實裡，它只是結構。速度之所以看起來像魔術，並不是因為人有超能力，而是因為方法夠簡單、規律夠清楚。

以下介紹的，是 2026 年最快、也最穩定的算星期方法──「12 個月代號法」。它的關鍵不在複雜計算，而在於把時間結構壓縮成可以被大腦直接記住的形式。整套方法，真正需要記住的，只有 12 個數字。

2026 年使用「月代號法」，不必知道 1 月 1 日是星期幾，也不必計算每個月有幾天，只要背好月代號即可。

月代號如下（依月份順序）：

三、六、六、二、四、零、二、五、一、三、六、一

對照為：

1 月 3

2 月 6

3 月 6

4 月 2

5 月 4

6 月 0

7 月 2

8 月 5

9 月 1

10 月 3

11 月 6

12 月 1

計算規則只有一句話：

月代號 M ＋ 日期 D，除以 7 取餘數，即為星期。

星期對照表如下：

餘數 0：星期日

餘數 1：星期一

餘數 2：星期二

餘數 3：星期三

餘數 4：星期四

餘數 5：星期五

餘數 6：星期六

舉例來看：

1 月 14 日

M = 3

3 + 14 = 17

17 扣掉最接近的 7 倍數 14，餘數為 3

所以是星期三。

再看一例：

2 月 16 日

M = 6

6 + 16 = 22

22 扣掉 21，餘數為 1

所以是星期一。

這套方法之所以可靠，是因為它不需回推、不需跨月、不需反覆累加，只做一次加法與一次取餘數。把複雜的時間結構，整理成可記憶、可驗證的規律，速度自然就出現了。

所謂「神準」，不是因為人能讀心，而是因為數學本來就能被整理得這麼乾淨。這個方法不只適用於星期，也提醒我們：真正的魔術，是讓規律變得透明。

