〈專文〉破局：如何打破台灣政治的「反向淘汰」機制？

◎蕭錫惠

支持民進黨的台灣本土人才，其實早已多到溢出體制之外。他們具備專業能力、國際視野與產業歷練，也有清楚的價值立場。問題從來不是「沒有人」，而是派系「不用這些人」。

派系偏好的，往往不是最能解決問題的人，而是最依賴政治的人。這並非偶然，而是一種理性的權力邏輯：越是離開政治就無法生存、無法在社會上自立的人，越容易被納入體系、被分配位置，也越容易被控制。

說得不客氣一點，台灣不少政客一旦離開政治舞台，連一份能養活自己的工作都找不到。政治對他們而言，不是公共志業，而是唯一的生存技能。也因此，他們最大的驅動力不是改革，而是恐懼──害怕失去位置、害怕被取代、害怕真正有能力的人進來改變規則。

在這樣的情況下，派系自然會啟動反向淘汰機制，系統性地排除那些有選擇、有退路、能獨立思考的人。這並非哪一個政黨獨有的問題，國民黨、民眾黨、民進黨皆未能倖免。差別不在道德高下，而在於同一套制度誘因：當政治成為某些人唯一的職涯，體制就必然排斥真正有能力離開政治的人。

台灣真正的悲劇，不是缺乏人才，而是政治結構長期偏好留下離不開政治的人，卻不斷把能在現實世界站得住腳的人擋在門外。

要打破這種劣幣驅逐良幣的結構，僅靠道德呼籲毫無作用，必須從改變誘因與建立流動機制下手。首先，必須打破「政治是一輩子的飯碗」觀念，鼓勵專業人才以階段性服務的方式進入政府或國會，完成任務後即可回到原本領域。有退路，才有敢改革的底氣。

其次，提名與用人機制必須引入外部專業權重，降低派系對人事的壟斷，讓解決問題的能力取代派系忠誠度，成為晉升標準。

最後，政黨應將智庫實體化，作為政策與人才的緩衝區，讓專業人士不必直接跳入政治泥淖，也能參與實質決策。

一個健康的政治體系，不該是找不到工作的人的收容所，而應是各領域人才貢獻智慧的平台。唯有當政治不再是某些人的唯一生路，台灣的政治結構，才真正有轉型的可能。