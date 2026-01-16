〈專文〉移山倒海的押韻：陳品安挑戰鍾東錦，重現 1985 年市議員陳水扁在台南縣的「越級打怪」
文/楊斯棓
歷史會押韻。
苗栗縣那位台大法律系畢業、以專業形象著稱的縣議員陳品安，這回準備打一場幾乎不可能贏的仗，她的對手是：擁有龐大派系資源、一方之霸、還比一般政治人物更善用臉書小編的縣長鍾東錦。
這場對決，像極了 1985 年，那位剛從台北市議會嶄露頭角、年僅 35 歲，毅然返鄉參選台南縣長陳水扁。當時他高喊「移山倒海」（國民黨在台南縣當時有山派、海派兩大勢力），誓言要推翻國民黨在台南堅不可摧的黨國體制。
當時國民黨山派、海派的老人們一開始老神在在，他們眼中從未在台南選舉過的陳水扁，想直挑縣長，頂多能以低票拿個老三(當屆有四位候選人)。
想不到陳水扁初生之犢不畏虎，場場演講會萬人空巷，老人們開始尿褲子，最後陳水扁拿下三分之一選票，雖敗猶榮。（在國民黨分裂的情況下，他僅以不到兩萬票之差惜敗，差一點，他就是當年的台南縣長。）
越級打怪：面對「絕對權力」的孤勇
如果要定義什麼叫「越級打怪」，現在的苗栗就是最佳的副本。
鍾東錦不只是一位縣長，他是苗栗派系政治的集大成者。他的權力並非憑空而來，而是深耕地方利益分配與人情網絡的極致展現。他擁有傳統樁腳的組織、砂石背景的經濟實力，以及統合藍白之間的政治操作力。在苗栗這塊土地上，他就像是一座難以撼動的大山。
這與 1985 年陳水扁面對的對手何其相似——當年陳水扁對抗的，不只是國民黨提名的候選人李雅樵（海派）與違紀參選的胡雅雄（山派），而是整個黨國機器與地方派系編織的綿密羅網。
在這樣的龐然大物面前，陳品安與當年的陳水扁一樣，顯得單薄。他們沒有顯赫的家世，沒有富可敵國的財力，唯一的武器就是那顆受過嚴謹法學訓練的頭腦，以及一隻麥克風。
他們都是從「市/縣議員」這個層級出發，試圖直接挑戰百里侯。這在傳統政治邏輯中，勝率如在五里霧中，但在改革者的眼中，卻是打破僵局唯一的衝鋒路徑。
律師拔劍 vs. 大哥羅網
這不僅是職位的挑戰，更是兩種價值的正面撞擊。
當年陳水扁以海商法律師的實績、台北市議員的問政成績打響名號，將法律作為斬斷舊體制沉痾的利劍。他代表的是「魄力」、「認真」；而他所衝撞的，是盤根錯節的舊勢力。
如今的陳品安，用預算審查、法規檢視來對抗鍾東錦的「江湖氣」與「實力原則」。這是一場「法理」對抗「人情」的戰爭，是「程序正義」對抗「喬事文化」的戰爭。
「移山倒海」未竟的夢
1985 年，陳水扁高喊「移山倒海」，雖然最終以些微票數落敗，但那場選戰卻徹底鬆動了國民黨在台南的根基，吹響台南變天的號角。再隔四年，國民黨贏得更少，李宗藩博士將差距縮小至一萬票以內；再隔四年，陳唐山「縣長博士博」終於贏了，贏到國民黨再也拿不回大台南。
陳水扁當年越級打怪，雖然輸了選舉，卻贏得了跨好幾個世代的支持，日後直攻台北市長與總統大位，有了十足底氣。
今日陳品安選擇挑戰鍾東錦，她或許也會面臨如當年陳水扁遇到的銅牆鐵壁。
鍾東錦的實力猶如山海合一、深不見底，甚至連當年的屠龍少年陳水扁近日也樂得與他合照，兩人各自分享在其臉書。
但政治有時候看的不僅是當下的輸贏，而是看誰敢於在絕望的局勢中點燃振奮人心之火。
如果陳品安能展現出當年阿扁那種「雖千萬人吾往矣」的氣魄，將這場選戰升級為價值之戰，那麼即便無法立刻「倒海」，她也將在苗栗這塊政治硬土上，鑿開一道讓光透進來的裂縫。
這是一場跨越四十年的時空對話。當年陳水扁用行動證明了律師世代可以不僅僅是辯護人，更可以是衝破黨國羅網的政治開創者；如今，陳品安律師議員是否能在苗栗上演屬於這個世代的「移山倒海」？我想分享有一位政治名人講過的一句話作結：「我們人活在世界上，每天都在做交換。什麼是你不願意拿出去做交換的？那個叫核心價值。」
