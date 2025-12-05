〈專文〉索羅門群島的今昔──傳統土地制度與人口、氣候、地緣三重壓力下的困境
文／鄭紹春（前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家）
二十五年前，當我駐派索羅門群島服務之時（約2000年前後），這個南太平洋島國的人口約在五十萬上下。當時我所見所聞，是一個高度群體互助、幾乎沒有「社會孤兒」的社會：孩子失去父母，往往很快就被親族或部落接納；食物不虞匱乏，海裡有魚、林裡有果、地上有薯，真正呈現出人類最原初的「共享型生存模式」。在那樣一個社會中，土地不是商品，而是祖先留下的生命根基，是部落與血緣共同守護的存在。
然而，時間快速流轉。來到2025年，索羅門群島的人口已增至近七十七萬，短短二十五年間成長超過五成。這場人口暴增，已徹底改變索羅門社會的結構、資源承載力與國家治理難度，也讓原本穩定卻封閉的土地制度，首度全面暴露在現代化與生存壓力的聚光燈下。
一、人口快速成長，但生計型態未根本轉型
直到今日，索羅門群島多數人民的生計，仍高度依賴傳統農業、近岸漁撈、椰乾、可可，以及伐木與採礦。這代表一個關鍵事實：人口成長的速度，早已遠遠超過產業轉型與公共治理能力的進度。
土地壓力急遽上升、森林消耗加速、沿岸漁源下降、都市貧民化逐步浮現，這一切，與我當年所見「大自然即提款機」的生活模式，已產生本質差異。
（一）糧食依賴的結構性脆弱
千禧年時，索國的主要糧食供給呈現高度外部依賴：小麥來自澳洲、馬鈴薯來自紐西蘭、大米來自泰國，只有根莖類芋頭由自己充分供應。供應首都荷尼阿拉八萬人口的雞蛋，竟僅仰賴一家廣東籍僑民在首都郊區經營的養雞場——以台灣人的眼光而言，那是一座規模、衛生與管理都極其窘迫的場域。
二十五年後，這樣的糧食結構性依賴是否已有改善？抑或隨著人口暴增而更加惡化？這個問題，直接牽動索羅門能否在氣候變遷與地緣政治雙重衝擊下，維持最低限度的糧食安全。
（二）雨林的持續劫難
更令人痛心的是，這片看似蓊鬱的熱帶雨林島嶼群，至今仍遭大規模砍伐。中方資本結合印尼勞工與廣東木材商，持續快速榨取森林資源。所剩無幾的原始雨林，仍在不斷流失。
森林消失，並不只是碳匯流失與生物多樣性崩潰，更直接衝擊淡水涵養、土壤保持與氣候調節能力——而這些，正是索羅門面對氣候變遷時最後的緩衝屏障。
二、傳統土地制度：文化堡壘，亦是經濟枷鎖
索羅門群島的土地制度，幾乎完全由「傳統土地制度（customary land tenure）」主導。土地大都回歸原住民所有，透過部落、家族或長老體系共有，象徵人與祖先、族群與土地之間不可切割的神聖連結，而非西方式的個人私有財產。
其結構大致如下：
- 第一類：部落共有的傳統土地（不得讓渡）88%
- 第二類：政府為執行公共福利所持有的國有地
- 第三類：可自由買賣的私有地（僅約佔 5%）
這種制度在文化與身份認同上極具正當性，卻在現代經濟運作上形成極其「怪異」的結構矛盾——土地是生產的基礎，卻幾乎無法成為資本；人口快速成長，卻無法透過土地進行有效配置與產業擴張。
結果是：
- 農業難以現代化
- 青年難以取得土地進行創業
- 外來投資難以進入長期經營
- 社會流動被結構性限縮
於是，索羅門被迫長期依賴**伐木與採礦這類「高耗竭型經濟」**來彌補產業發展的不足，卻反過來更加速破壞了支撐社會生存的自然根基。這正是索羅門最深層、也最難解的「土地—經濟—人口」結構死結。
三、氣候變遷：真正改變索羅門命運的外力
索羅門並非全由低窪環礁組成。全國九百多座島嶼多為火山島，瓜達康納爾省甚至擁有海拔 2,447 公尺的高峰。然而，氣候風險呈現出極端不對稱性：
- 高山島嶼尚具內陸遷移空間
- 低窪環礁與沿岸聚落卻首當其衝
目前已陸續出現：
- 海水倒灌導致淡水井鹽化
- 防波堤損壞導致居住地流失
- 傳統作物受損
- 遷村迫使文化網絡破碎
這不再是「未來的風險」，而是正在發生的現實進行式。
四、社會互助仍在，但已逼近極限
傳統的家族收養制度仍在運作，但在撫養人口增加、糧食與土地資源緊縮、都市貧窮化、年輕世代外流等壓力下，已從過去「自然流動的恩典」，轉變為「勉力支撐的堅持」。
五、地緣政治的新變數：中國因素
2019 年，索羅門與中華民國斷交，轉與中華人民共和國建交；2022 年，又簽署安全協議。中國軍艦停靠、警力進駐的可能性，使整個南太平洋的戰略平衡出現重大位移，也讓澳洲、紐西蘭與美國高度警惕。
對索羅門而言，這既是爭取發展資源的機會，也是陷入大國博弈、逐漸喪失自主性的風險。
結語：索羅門的命運，其實也是全球的預演
2000 年的索羅門，是一個社群緊密、節律穩定、風險緩慢累積的群體型社會。
2025 年的索羅門，卻已成為一個人口暴增、經濟結構停滯、土地制度僵化、氣候衝擊前線、地緣政治敏感交錯的脆弱島國。
而其中最深層、最具「怪異特殊性」的關鍵，正是那套既守護文化、又封死發展的傳統土地共有制度——它同時是索羅門的文化堡壘，也是壓在經濟與世代流動之上的沉重枷鎖。
當全球工業文明的排放後果、大國戰略的擴張軌跡，全面壓向這套原本為部落社會設計的土地制度時，索羅門所承受的不只是轉型陣痛，而是一場結構失配所引爆的文明級衝擊。
索羅門的故事提醒世人：
文化若無轉化機制，會走向脆弱；土地若無彈性流動，將窒息發展；全球治理若持續失靈，最先付出代價的，永遠是島國與弱國。
而對台灣而言，索羅門不只是曾經的外交盟友，更是一面映照我們未來在極端氣候、土地治理與地緣政治抉擇中的試金石。
這不是一個島國的沉淪，而是一場人類文明的提前預演。
