〈專文〉總統元旦文告被虛弱化







文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

以前在兩蔣介嚴統治的時代，每年的新年元旦幾乎全國人民都會被迫看著僅有的中國國民黨所控制的台視(政府)，華視（軍方），中視（中國國民黨黨營）有線廣播電視三台，看偉大的蔣總統要發表什麽重要談話，就這樣一晃也已經過了幾十年， 1988年台灣正式解除報禁， 但也要再等9年， 第一家民營無線電視台民視才於1997年6月11日正式開播，成為台灣第四家無線電視台，但如今，民主開放以後，他們這些一向以統治階級自稱的中國國民党，不甘失去統治權的落漠，轉而向她們的娘家中國求救，也不管她的政權是民主憲政的中國還是毫無民主自由人權可言，一黨專政的共產黨，反正為了私人恩怨，先鬥垮這昔日被統治的台灣“賤”民再說吧！

濱野彌四郎像，現雕像為奇美實業創辦人許文龍於2005年重塑捐贈。

2026賴清德的元旦講話在電視幾乎被那親藍的縣市首長的升旗典禮，跨年晚會稀釋到幾乎看不到，其實我只能說藍白圈內的同志們可能有很多還不知道台灣的歷史與台灣民主的演變，因為中國國民黨本來就不喜歡讓台灣人民知道太多的歷史真相，才會到處設立眷村，例如日本人在接收台灣的第二年（1896）就已經來台灣建立最先進的自來水飲水系統（台南水道）等事實，本人約10年前擔任台灣水資源保育聯盟創會理事長時曾經發公文申請進入台南水道參觀取水，檢驗，變成自來水，供應的系統，坦白講那時我們完全不知道日本人在100年前就已經由八田與一的同學濱野彌四郎就已經帶著他的英國教授英國人威廉‧巴爾頓（William Burton)來台灣規劃建造那當時最先進的自來水飲水系統！其他諸如此類，日本真心為這個他們的第一個殖民地拼命建立口碑建設台灣給全世界看。

目前台灣的國際地位，民主自由的價值，抗中保台的活動好像都是一些在海外的以基督徒為主的中國網紅在幫忙宣傳，比台灣人還關心，也看得透澈，反而在台灣的藍白支持者因為“妾身”利益，不斷地在毀憲亂政，摧毀台灣，想讓中國共產黨來併吞，這不是叛國，什麼才叫叛國？如果這套他們從中國帶來台灣強加於台灣的憲法那麼窒礙難行，那就乾脆廢掉重新制定台灣憲法吧!

台灣的年輕人涉世未深，不知台灣史，有待教育 ，情有可原，不過那些拿國家奉祿的軍公教人員如果只為了年金改革侵犯了她個人的利益就懷恨在心 ，不惜犠牲國家，讓全國人民陷入中國共產黨的併吞統治的險境，可能造成比228更可怕的大屠殺，以致亡國，於心何忍？我們呼籲善良的台灣人民務必要團結一致在賴清德總統的領導下站在美國隊，與日本，歐盟甚至菲律賓，澳洲等進步的民主同盟共同來對抗中國共產黨的侵略！守護民主價值！這樣強大的世界民主同盟絕對能打敗那以習近平，普丁為主的邪惡軸心！習近平下台之時就是中共瓦解之時，也是世界和平之日！讓我們為2026世界和平的到來同心向上帝祈求禱告！