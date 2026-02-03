〈專文〉美中角力，你站那邊？川花園？習廁所？

文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

自從川普這個異類總統上台後，他滿腦子都在想著如何讓美國再次偉大，難道以前的所有總統都沒有看到美國的潛在危機嗎？還是他們的駝鳥心態矇蔽了自己的良知？也許只有川普這個軍校畢業，從小就是在商場打滾，曾經破產過6次的人，才看得出中國自習近平掌權後喊出來的“東昇西降”所帶給西方世界的相對衝擊，開始意識到，西方文明帶給中國的只是經濟的繁榮，科技的進步，在人文宗教信仰卻被共產黨的無神論鎖住而變得越封閉，越獨裁，習近平似乎只發現到極權統治才能壓倒性的在決策效率上贏過民主自由的國家，卻完全無視於那粗糙的決策所帶來的貪污腐敗及隨之而來的豆腐渣工程，以前我們不是總認為俄羅斯的軍力有多強，然而俄烏戰爭一打才打出普丁那紙老虎的原形，現在輪到習近平這另一隻紙老虎如何登台亮相了！從最近中國最後的一個被整肅的張又俠軍委副主席就可以看出端倪，因為這位唯一拜訪過美國並操作過美軍自動化步槍，打過越戰的上將，很清楚的告訴過習近平，“我們打不贏美國，也不應該發動台海戰爭”如果習近平執意要奪取台灣，以他現在國內的經濟崩壞，人民失業，石油進口因委內瑞拉馬杜洛總統被捕，接下來的伊朗政權即將垮台，中國能源進口馬上就會出現問題，很快就可以看到全世界的小朋友們快樂嘲諷地唱著“兩隻老虎，兩隻老虎，跑得快，跑得快，...”

只是在這個節骨眼居然出現了美國昔日盟友加拿大的卡尼，英國的施凱爾以及韓國的李在明這三個左派領袖因為受到中國蠱惑，紛紛跑去與北京簽自由貿易等互惠協定！讓川普愛子心切地舉起教鞭祭出關稅懲罰，揚言撤銷與加拿大簽的NAFTA北美自由貿易協定，對韓國遲遲不簽關稅，還跑去與習近平用小米手機玩自拍，英國這施凱爾更接受習近平開放30天免簽，及談到很多金融，貿易合作，想拉中制美，這讓我想起有人形容“跟著蜜蜂找到花朶，跟著蒼蠅找到廁所”這個美妙的比喻，且讓我們拭目以待吧！