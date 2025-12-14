〈專文〉美國NSS-2025對台灣推動獨立的立場



文/劉重義

美國12月初5公開的《2025國家安全戰略》(NSS-2025)，其中文字上顯然放鬆美國政府過去對台灣改變現狀的「反對」態度！針對支那和台灣對立的現狀，NSS-2025改講：美國「祙支持」任何單方面改變台灣海峽現狀的行為。

真濟政治評論者針對川普政府對台海問題態度的改變，解釋講是：支共若以武力侵犯台灣來改變現狀，川普政府著無閣像拜登時代明確講要派軍隊介入，所以對台灣安全的保證有打折。遮是文件看頭無看尾引起的錯誤解讀！

事實上，NSS-2025明確將台灣納入第一島鏈的戰略結構，強調台灣是進入第二島鏈的重要位置，嘛是東北亞和東南亞這兩個無仝戰區的分割位置，是嚇阻支那侵略和維護地區穩定的關鍵組成部分，並指出美國需要像台灣這種盟友。這是自1979美支建交後，再度清楚在正式文件將台灣列入戰略防衛結構。

換一句話講，台灣若宣布獨立改變現狀，美國祙閣主動積極反對，若支共藉這個理由嘛要動用武力攻擊台灣來改變現狀，安呢，支共等於是攻擊美國安全戰略結構的第一島鏈，美國會積極反應。

美國真可能會採取「做前阻絕防衛」(forward denial defense)，著是和盟友做伙利用機動性強、飛彈密集的部隊來削弱支共的攻擊能力，控制海上航道，並對支那實施封鎖，防止支共佔著戰場的主導地位，仝時嘛通過大規模的海空力量支援、經濟施壓和可能升級的軍事行動來支持盟友，通保護盟友，當然美國主導的情況會就當時的情勢來調整。

結論著是：台灣人著積極提升國防力量，成立「台灣民族議會」推動正名制憲，消滅內敵和內奸剷除親支共勢力，進行民族自決公投，宣佈台灣獨立；美國雖然無一定會積極支持，總是，祙採取反對的立場。













