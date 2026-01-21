〈專文〉美女與野獸-格陵蘭版

文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

古早古早有一位住在冰天雪地的絕世美女，有人稱她為愛斯基摩（Eskimos)的阿蘭，意思就是愛吃生肉的阿蘭，她卻自稱為因努伊特(Inuit)阿蘭，意思就是我是人,名叫阿蘭，她充滿自信與尊嚴，自由自在的生活在那雪白自然的大地，享受著與麋鹿為伍，極光同樂的冰雪樂園，每天過著打獵，捕漁快樂的生活，有一天一頭面目猙獰名叫阿川的野獸跑來警告她，妳家常常有丁狼及習狽在偷窺妳洗澡，很有可能那一天就會強暴妳，只要嫁給我，才能保護妳的安全！

廣告 廣告

阿蘭對這突如其來的舉動嚇得花容失色，可是阿川卻咄咄逼人的一定要她嫁給他，否則用搶的也要搶回來保護她，雖然阿川是一片好意想保護她，卻因為那粗魯的舉止嚇壞了那純潔的少女，於是驚動了各方閒雜人等，你一言我一語，事情越變越複雜，有人勸阿川，你應該溫柔一點巡古禮下重聘，開著林肯禮車送大禮去迎親才對啊！怎麼可以那麽粗魯無禮還揚言派兵搶婚，好好鱟刣甲屎那流！

阿川卻理直氣壯地說，我也是一片好意提醒她，更為了怕因為她惹來我被那狼狽為奸的無妄之災啊！事情到了這地步，只有期待月下老人成全了！