【專文】習近平不敢打台灣的五大原因
文/曹長青
高市早苗最近在國會說，如中共對台動武，也是日本的危機，日本可動用軍隊。此言一出，引中國震怒報復。因這等於明說日本會出兵，中共的惱怒可想而知。
但中共會不會武力犯台？什麼時候可能打台灣？無數專家學者都在研判預測。1995年我在公開演講中表示，中共不敢武力攻打台灣。30年後的今天，雖然國際局勢有了相當大的變化，但我仍持同樣看法。起碼在習近平掌權期間，中共不會軍事攻打台灣。主要有五個理由：
毛澤東：台灣事小，國際事大
第一，美國的制約。這當然還是最大因素。從當年的毛澤東到鄧小平，再到今天的習近平，中國最高領導人基本都是把「中美關係」看得更重要，超過統一台灣。
毛澤東是打江山的第一代領導人，梟勇霸氣，甚至不可一世。但他卻定下這樣基調：台灣問題一百年以後再說。這是毛在去世前一年在北京接見美國國務卿季辛吉時說的。毛的解釋是：台灣事小，國際事大。這個「國際」就是中美關係。毛這句話，其實是給以後的領導人定了調：中國與美國搞好關係是更重要的大局，統一台灣可放在後面。
毛說這話時已重病，第二年就死了。他清楚地知道，不僅自己絕對看不到實現「解放台灣」戰略目標，而且他的接班人、第二代掌權者也看不到，所以他說「一百年以後再說」。毛接見季辛吉時，鄧小平就在身邊，他完全清楚毛對台灣問題的想法；所以鄧時代遵從了毛的這個基本戰略，既沒做武力攻台的戰略部署，更無行動。
毛當時除了要跟美國搞好關係之外，還對季辛吉說，台灣的反革命分子太多了。他知道，台灣民心，是拒絕中共。所以毛還對季辛吉說，台灣現在還是由美國代管比較好。毛很清楚，台灣是美國罩著的，那就「保持這個現狀吧」。
現在，從習近平在韓國的亞太經合會議跟美國總統川普的會談等都可看出，習近平基本還是毛澤東的這種思路，看重中美關係這個大局，而不會輕易武力犯台。美國總統川普曾披露，習近平對他說了，只要川普在白宮掌權，中國就不會對台動武。
所以，只要美國仍在政治、經濟、軍事上保持世界第一，習近平就會像當年毛澤東一樣，要保持與美國關係的這個大局，僅因此就不會武力攻打台灣。這是最重要的因素。
美歐與日本聯手，中共投鼠忌器
第二個因素，是歐洲國家和日本的態度。雖然美歐之間不總是意見一致，但如中共武力攻台，美國干預時，按高市早苗的說法，日本會軍事協助美國，即使不直接派兵。而且屆時歐洲國家可能多數站美國一邊。美國和北約，再加日本（全球前五名的軍事強國），這個局勢中共怎麼可能不考慮。
第三個，是經濟因素。在今天全球經濟連結的時代，中國相當依賴出口和國際市場。如果對台動武，全球第一強的美國，全球第四大經濟體的日本，再加上經濟規模相等於美國的歐盟，這三大力量聯手（GDP占全球53%）經濟制裁，會導致中國經濟陷入極端困境，甚至崩盤，中國的股市恐怕得關門。這些也是習近平政權無法承受的。
保住權力是最高原則
第四個因素，一旦對台動武，就要調動大量軍隊，因這不是小戰役。而中國軍隊大規模調遣，就為「軍變」提供了機會。這些年習近平罷黜了太多將領，大批高官被抓被判，他們的家屬都已積怨。一旦有大規模軍事行動，不排除各種「不滿」的力量集結，就對習近平的權力構成威脅。而對獨裁者來說，什麼國家利益、人民利益、歷史大業等等都是宣傳語言，他們真正看重的只是自己的權力。任何威脅到他們權力的事情，都絕不會輕易冒險。
習近平的氣質不是「男兒」
第五個因素，是習近平個人的氣質。他不是真正的強人，而是怯懦且現實。當年跟他一起的紅衛兵哥們兒、中國圍棋高手聶衛平曾回憶說，文革時他和習近平等一批同學去武鬥，沒想到對方一下子衝出不少人，習近平撒腿就跑，絕無衝鋒陷陣。
眼前的例子是俄烏戰爭，戰前俄國總統普丁訪問中國，習近平說，中國對俄國的支持「上不封頂」，即沒有上限，全力支持。但當「烏戰」爆發，美國和歐盟全力向烏克蘭提供武器、彈藥、金錢等，習近平卻不敢公開說支持俄國，更不敢公開表示中國也給俄國提供武器和金錢。他原來吹噓的什麼「男兒」，是過墳地吹口哨式的自我壯膽而已。
邏輯上，既然美國和歐盟大張旗鼓地支持烏克蘭，中國就可以對等地支持自己的哥們兒俄國。但習近平至今都不敢。即使有私下支持，也是不敢公開，更不敢理直氣壯。這不僅跟現實政治有關，還與習近平文革時「見到更強的撒腿就跑」的性格有關。
當然還有其他因素制約習近平武統台灣，包括台灣本身的防衛能力、台灣海峽的天然屏障、台灣人民抗共、要捍衛自己生活方式的決心等等。但畢竟台灣太小，上面那五個因素可能更關鍵。
但即使有這五個因素，並不等於習近平放棄統一台灣的戰略目標。只不過他可能更傾向「非武力手段」推行。如果台灣要宣布獨立，就觸犯到習近平們的底線，那麼即使有上面那五個因素，也不排除習近平要鋌而走險，動用武力「阻止」台獨。
美日也會恐懼核大戰
就像鄧小平在香港回歸問題上所說的，任何中國領導人都不能放棄香港，如果放棄，全黨全軍全國人民都不會答應，那會遺臭萬年。也就是說，作為中共領袖，他們無法承受失去「領土」的歷史責任。
對台灣也是如此，如果台灣宣布獨立，那習近平怎麼都可能要「奮力一搏」，不排除對台使用武力。而到了真正開打的地步，以目前的國際局勢，美國的制約、日本的參戰，都可能是未知數，因為中國有核武器，有一個要不要同歸於盡的問題。這也是為什麼俄烏戰爭打了三年多，美國絕不出兵干預，就因為俄羅斯有核武器，有個要不要核大戰的問題。
川普總統曾多次說，如果當時他在白宮，俄烏戰爭就不會發生。因為他會事先調解，避免戰爭。而一旦開戰，後果太嚴重，目前僅烏克蘭方面就已死傷超過100萬人！被炸毀的房子可以重建，而生命喪失，就無可挽回。對每一個家庭，都是永遠的傷痛。
所以，在目前情況下，應該看到制約習近平武統台灣的因素、珍惜這種條件環境、降低兩岸衝突對立、發展台灣的經濟和民主政治。時間在台灣一邊，以逸待勞，因為台灣不會再倒回專制時代，而中國的民主早晚會到來。在兩岸都是民主制度的情況下，一定會找到最好的解決方案，而且一定不會是兵戎相見。
——原載台灣《看》雜誌2025年12月號
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 46
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 8
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 34
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 18 小時前 ・ 429
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 3 小時前 ・ 79
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 20 小時前 ・ 23
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 10
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 37
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 516
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 103
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 17 小時前 ・ 253
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 2
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 126
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 503
川普效仿雷根、老布希 出手抓馬杜洛讓古巴嚇到、巴拿馬觀望、中國震驚與強烈譴責
美國當年出兵「整頓」中南美洲格瑞那達、巴拿馬，分別是在總統雷根和其繼任者老布希...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 37