【專文】習近平不敢打台灣的五大原因



文/曹長青

高市早苗最近在國會說，如中共對台動武，也是日本的危機，日本可動用軍隊。此言一出，引中國震怒報復。因這等於明說日本會出兵，中共的惱怒可想而知。

但中共會不會武力犯台？什麼時候可能打台灣？無數專家學者都在研判預測。1995年我在公開演講中表示，中共不敢武力攻打台灣。30年後的今天，雖然國際局勢有了相當大的變化，但我仍持同樣看法。起碼在習近平掌權期間，中共不會軍事攻打台灣。主要有五個理由：

毛澤東：台灣事小，國際事大

第一，美國的制約。這當然還是最大因素。從當年的毛澤東到鄧小平，再到今天的習近平，中國最高領導人基本都是把「中美關係」看得更重要，超過統一台灣。

毛澤東是打江山的第一代領導人，梟勇霸氣，甚至不可一世。但他卻定下這樣基調：台灣問題一百年以後再說。這是毛在去世前一年在北京接見美國國務卿季辛吉時說的。毛的解釋是：台灣事小，國際事大。這個「國際」就是中美關係。毛這句話，其實是給以後的領導人定了調：中國與美國搞好關係是更重要的大局，統一台灣可放在後面。

毛說這話時已重病，第二年就死了。他清楚地知道，不僅自己絕對看不到實現「解放台灣」戰略目標，而且他的接班人、第二代掌權者也看不到，所以他說「一百年以後再說」。毛接見季辛吉時，鄧小平就在身邊，他完全清楚毛對台灣問題的想法；所以鄧時代遵從了毛的這個基本戰略，既沒做武力攻台的戰略部署，更無行動。

毛當時除了要跟美國搞好關係之外，還對季辛吉說，台灣的反革命分子太多了。他知道，台灣民心，是拒絕中共。所以毛還對季辛吉說，台灣現在還是由美國代管比較好。毛很清楚，台灣是美國罩著的，那就「保持這個現狀吧」。

現在，從習近平在韓國的亞太經合會議跟美國總統川普的會談等都可看出，習近平基本還是毛澤東的這種思路，看重中美關係這個大局，而不會輕易武力犯台。美國總統川普曾披露，習近平對他說了，只要川普在白宮掌權，中國就不會對台動武。

所以，只要美國仍在政治、經濟、軍事上保持世界第一，習近平就會像當年毛澤東一樣，要保持與美國關係的這個大局，僅因此就不會武力攻打台灣。這是最重要的因素。

美歐與日本聯手，中共投鼠忌器

第二個因素，是歐洲國家和日本的態度。雖然美歐之間不總是意見一致，但如中共武力攻台，美國干預時，按高市早苗的說法，日本會軍事協助美國，即使不直接派兵。而且屆時歐洲國家可能多數站美國一邊。美國和北約，再加日本（全球前五名的軍事強國），這個局勢中共怎麼可能不考慮。

第三個，是經濟因素。在今天全球經濟連結的時代，中國相當依賴出口和國際市場。如果對台動武，全球第一強的美國，全球第四大經濟體的日本，再加上經濟規模相等於美國的歐盟，這三大力量聯手（GDP占全球53%）經濟制裁，會導致中國經濟陷入極端困境，甚至崩盤，中國的股市恐怕得關門。這些也是習近平政權無法承受的。

保住權力是最高原則

第四個因素，一旦對台動武，就要調動大量軍隊，因這不是小戰役。而中國軍隊大規模調遣，就為「軍變」提供了機會。這些年習近平罷黜了太多將領，大批高官被抓被判，他們的家屬都已積怨。一旦有大規模軍事行動，不排除各種「不滿」的力量集結，就對習近平的權力構成威脅。而對獨裁者來說，什麼國家利益、人民利益、歷史大業等等都是宣傳語言，他們真正看重的只是自己的權力。任何威脅到他們權力的事情，都絕不會輕易冒險。

習近平的氣質不是「男兒」

第五個因素，是習近平個人的氣質。他不是真正的強人，而是怯懦且現實。當年跟他一起的紅衛兵哥們兒、中國圍棋高手聶衛平曾回憶說，文革時他和習近平等一批同學去武鬥，沒想到對方一下子衝出不少人，習近平撒腿就跑，絕無衝鋒陷陣。

眼前的例子是俄烏戰爭，戰前俄國總統普丁訪問中國，習近平說，中國對俄國的支持「上不封頂」，即沒有上限，全力支持。但當「烏戰」爆發，美國和歐盟全力向烏克蘭提供武器、彈藥、金錢等，習近平卻不敢公開說支持俄國，更不敢公開表示中國也給俄國提供武器和金錢。他原來吹噓的什麼「男兒」，是過墳地吹口哨式的自我壯膽而已。

邏輯上，既然美國和歐盟大張旗鼓地支持烏克蘭，中國就可以對等地支持自己的哥們兒俄國。但習近平至今都不敢。即使有私下支持，也是不敢公開，更不敢理直氣壯。這不僅跟現實政治有關，還與習近平文革時「見到更強的撒腿就跑」的性格有關。

當然還有其他因素制約習近平武統台灣，包括台灣本身的防衛能力、台灣海峽的天然屏障、台灣人民抗共、要捍衛自己生活方式的決心等等。但畢竟台灣太小，上面那五個因素可能更關鍵。

但即使有這五個因素，並不等於習近平放棄統一台灣的戰略目標。只不過他可能更傾向「非武力手段」推行。如果台灣要宣布獨立，就觸犯到習近平們的底線，那麼即使有上面那五個因素，也不排除習近平要鋌而走險，動用武力「阻止」台獨。

美日也會恐懼核大戰

就像鄧小平在香港回歸問題上所說的，任何中國領導人都不能放棄香港，如果放棄，全黨全軍全國人民都不會答應，那會遺臭萬年。也就是說，作為中共領袖，他們無法承受失去「領土」的歷史責任。

對台灣也是如此，如果台灣宣布獨立，那習近平怎麼都可能要「奮力一搏」，不排除對台使用武力。而到了真正開打的地步，以目前的國際局勢，美國的制約、日本的參戰，都可能是未知數，因為中國有核武器，有一個要不要同歸於盡的問題。這也是為什麼俄烏戰爭打了三年多，美國絕不出兵干預，就因為俄羅斯有核武器，有個要不要核大戰的問題。

川普總統曾多次說，如果當時他在白宮，俄烏戰爭就不會發生。因為他會事先調解，避免戰爭。而一旦開戰，後果太嚴重，目前僅烏克蘭方面就已死傷超過100萬人！被炸毀的房子可以重建，而生命喪失，就無可挽回。對每一個家庭，都是永遠的傷痛。

所以，在目前情況下，應該看到制約習近平武統台灣的因素、珍惜這種條件環境、降低兩岸衝突對立、發展台灣的經濟和民主政治。時間在台灣一邊，以逸待勞，因為台灣不會再倒回專制時代，而中國的民主早晚會到來。在兩岸都是民主制度的情況下，一定會找到最好的解決方案，而且一定不會是兵戎相見。

——原載台灣《看》雜誌2025年12月號