〈專文〉耶誕時節談中共跨境鎮壓



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

「國安局證實中共派員駐外館監控涉台事務」是今天的頭版新聞，這證實中國共產黨利用他在全世界各國的領事館以及偽裝成民間機構的情報單位，對全世界的華人進行跨境鎮壓，這不僅僅侵犯了各國的司法管轄權，更嚴重的違反聯合國的人權兩公約，其中最重要的保障言論自由、集會自由、宗教自由、參政權、公平審判權等。尤其是人都已經逃到國外了，他們還可以透過境外組織對自己人民進行政治迫害，這已經非常嚴重的侵犯了美國立法精神最重要的“Freedom from Fear"(免於恐懼的自由)。

在這西方人過著聖誕節的時侯，更令人回想起2000年前耶穌受難時，羅馬政府在全世界各地追殺那些使徒們的恐佈氣氛，當時的羅馬帝國統治了現今地中海周邊的廣大區域，涵蓋歐洲、亞洲和非洲，包括現代的義大利、法國、西班牙、葡萄牙、英國南部、北非（埃及、利比亞等）和中東部分地區（土耳其、敘利亞、以色列等），耶穌的門徒除了猶大因為一點錢出賣了耶穌，羞愧自殺外，其餘11個門徒都四處逃難，甚至有傳說後來在印度的達摩就是懷疑耶穌復活，人稱多疑的多瑪（Doubting Thomas)。

可見跨境鎮壓已經有2000年以上的歷史，只是當年沒有那麽好的資訊，人被迫害了，也可能要透過口耳相傳，要幾月，甚至幾年才會知道，碰到了如多瑪那樣理智型的人，可能還會說“我沒看到，我不相信”這就是當年的羅馬帝國較好統治的原因吧！其實不必說到2000年前，就在100年前中華民國的孫中山先生在倫敦蒙難，差點被滿清政府駐倫敦的官員抓走就是一個跨境鎮壓的事證，習近平的政府有樣看樣，無樣自己想，居然把惱筋動到包括美國在內的民主同盟國，試圖利用假訊息資訊戰，及AI人臉辨識進行其跨境鎮壓！全世界愛好和平自由人權的人民應該站出來同聲譴責！

