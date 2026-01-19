〈專文〉胡長松「幻影號的奇航」的書寫策略及隱喻
文/ 陳竹奇
書寫策略
胡長松的幻影號的奇航，是他的台語長篇小說，這部長篇小說涉及兩岸關係，又涉及到美日關係，兩岸關係由於漁船滋擾事件，已經接近準戰爭狀態，再加上涉及美日關係，所以敘事結構充滿陽剛的色彩，戰爭在國際關係裡面，尤其是女性主義的國際關係裡面，被視為是一種充滿陽剛氣息的論述。
由於胡長松的這部小說裡面以這樣的國際情勢為背景，因此，小說的敘事結構無可避免地，就落入了女性主義國際關係理論裡面所提出的男性主導的敘事結構，再加上主角吳昭陽的警官身分，偵查犯罪的情節也是典型的陽剛性質。
或許是為了沖淡這樣過度陽剛的敘事結構所導致的氛圍，胡長松刻意安排了一個愛情浪漫主題在敘事結構中做為副主軸，以沖淡陽剛色彩，也使得整體的風格比較能夠剛柔並濟。
這個承載愛情浪漫主題的角色叫做涂麗雲，伊生得很妖嬌，嫵媚動人，作者並且讓她帶有些許日本味，屬於台灣社會中年男人的情慾想像。因為更年輕的世代可能是哈韓族，想像可能是像周子瑜那樣的韓式正妹。
在國族想像中，承載國族想像的涂麗雲由於其略帶日本女性的形象，更足以作為國族想像的隱喻，連同另外一位女性秀眉一樣，是這種國際之間博奕遊戲中，做為國族想像隱喻的女性形象。涂麗雲被賦予日本殖民色彩的女性形象，而秀真則被賦予台灣社會新的女性形象。
文本脈絡
兩岸關係與美日同盟可以說是這本小說最主要的文本脈絡，但是這個文本脈絡是過於抽離國際關係現實的，譬如象徵大陸漁船的海盜實力有點被過於誇大來符應小說情節。「紅劍」組織的力量也被賦予是整個小說敘述的無形脈絡而存在，都是恐中的一種想像，事實上，美日同盟的情報組織及力量應該是毫不遜色於中國的情報組織。
虛構的故事情節難免誇大，但是，最主要的是美日關係在這裡並未被虛構化，而是沿著現實國際政治的脈絡在發展，所以，過度誇大大陸漁船的實力，竟然可以進入環礁是有點脫離現實脈絡的。換言之，脫離了目前的攻勢現實主義的脈絡。
由於文本脈絡並未虛構化，而是以實境化的脈絡在進行書寫，在國際關係的脈絡下來觀察，小說所書寫的國際關係具有「去脈絡化」的傾向。
譬如小說中最主要的事件，也就是「赤流」與「紅劍」計畫中中共漁船的包圍與封鎖等，在目前國際關係的實境中觀察，主要是發生在靠近中國沿海的島嶼，如金門、馬祖及東引離島等，在海峽中線出現的都半是越界捕撈，這是由於我國有海巡署的巡邏艇以及我國海軍的艦艇，都足以與中共海軍對峙與捍衛海疆。
作者對於中共漁船戰術有過度誇大的嫌疑，某種程度是一種國際政治上「恐中」的心結，這種「恐中」心結，如果放置到小說中主要場景，也就是西太平洋奧美嘉環礁來分析，更是完全貶抑了美日的軍事實力到了不成比例的狀態。
以西太平洋的漁業捕撈衝突為例，即便是中日都宣稱具有主權的尖閣群島，中共漁船如果沒有解放軍海軍艦艇的保護，是完全不敢進入尖閣群島的領海之內，光是日本海上保安廳的巡邏艇都足以讓中共漁船卻步，目前到達釣魚台群島附近進行例行巡邏任務的都是中國東海海洋局的巡邏艇，沒有漁船敢越雷池一步。而且東海海洋局的巡邏艦艇通常都需要中國解放軍海軍艦艇護航，至於日本海上保安廳執法時，不僅有日本海上自衛隊艦艇護航，而且整個沖繩群島的美軍基地也在嚴密監控，包括最先進的雷達、美國海軍巡邏艦艇及空軍巡邏飛機，中國海軍實力對比美日同盟下，實在是相形見絀，更遑論可以穿越第一島鏈，而沖繩群島恰恰好就是第一島鏈的一部分，是中共解放軍海軍至今無法穿越的，更何況是漁船的騷擾。
相對於小說中敘事脈絡在國際關係上的去脈絡化，小說裡面人物的語言使用也呈現某種程度的去脈絡化現象。美國人講台語、日本人也講台語，連中國人也使用流利的台語，相對於在國際關係上的弱勢，作者似乎試圖在小說中的主角在語言上扳回一城，但此種扳回一城只會讓小說中的人物在語言上呈現「去脈絡化」的現象。
換句話說，台灣人講流利的台語，這原本是一種優勢，更能呈顯出台灣人的特色。
但是，如果在生活世界中，美國人講台語，日本人講台語，甚至中國人講台語，也不是不可以，但總有其脈絡可言，譬如曾經到台灣留學，或者母親是台灣人等。
譬如，小說中美軍少校凱西出場時的開場白，就令人很有一種顛覆感，也是也是一種違和感。
「我是少校凱西。本底，咱是無需要見面的。」
「哈哈！恐驚你並無了解我的意思。請問你是……？」
第二句話是美軍少校凱西與幻影號大副古柏的對話，仍然是用台語書寫。
由於自己的書寫脈絡裡面出現美國人講台語，以及接下來美國人與另外一名外國人大副的對話都是用台語書寫，連作者自己都覺得奇怪的情況下，作者還要特別提醒讀者，凱西少校其實是用美語交談。那麼為何不直接用美語表達就好了。畢竟這是在美軍基地，美國人當然是講美語，而且美國人講美語，對於現在大部分的台灣人而言，並沒有這麼難懂。
在一般人的生活世界，讓美國人、日本人與中國人都講台語，反而不具備區別性，不具有國際社會不同民族國家的語言主體性，在小說文本脈絡中去「他者」的主體性，只是讓「他者」在小說脈絡中隱身，無法讓「他者」在另一個國際關係的文本脈絡中隱身，而且正是在小說脈絡中讓他者喪失語言主體性，反而變成去脈絡化，無法如實地反映國際社會權力鬥爭的文本脈絡。
語言的民族主義，對於強勢的大國而言，其實是一種語言的帝國主義，換言之，透過文化商品輸出自己的語言及價值觀，譬如好來塢的電影典型地是美國價值的輸出，而劇中人物，不管是二次大戰的德國人，或者冷戰時期的蘇聯人，一律都是講美國式英語，透過語言彰顯自己的文化與價值觀。
台灣當然不是語言或者文化的帝國主義，相反地，台灣是弱勢的小國，因此，語言的民族主義不是對外輸出價值，而是對內整合價值，在面臨中國侵略，而美日馳援的國際社會脈絡時，試圖透過台語書寫，凝聚民族國家內部的意識。
用語言的國族主義來對抗國際現實與權力的博弈，只是讓權力的鬥爭消失在自己的文本脈絡中，而無法讓這些權力的博弈，消失在國際關係的脈絡中。
但是，如果用語言的民族主義來書寫國際情勢或者是國家安全危機時，對內是否能夠透過使用台語來凝結進一步的共識或者認識呢？
或者可以這樣說，台語書寫是一種新的國族想像，透過這個新的國族想像，台語書寫試圖透過凝聚內部的國族想像，來面對外在威脅以及國際情勢的危機，這至少是一個有意義的嘗試與努力。
女性形象
這部長篇小說的人設是一個警官吳昭陽，透過一個警察辦案，找尋一部古書寬永懺悔錄來作為敘事結構，推演整個劇情，是作者設定的敘事主軸與焦點。而用來調和這個陽剛氣質與形象則是涂麗雲。
胡長松是這樣形容涂麗雲
「雄雄看，親像是對彼塊日本圖的屏枋行出來的女子。」
這種描述方式，大概是因為殖民經驗的審美觀所影響，流傳至今，中高齡層的台灣男人，理想中的女性形象，大致上是以日本女性為範本。
胡長松描寫吳昭陽與涂麗雲相遇的過程，不僅對於台語書寫的運用十分巧妙，同時也符應了兩人相遇的一些詼諧與趣味。
雖然已經遐爾久矣，我一聽講會使見著伊，心肝猶是撲撲彩，就親像閣一遍看著我心目中永遠性感、妖嬌的一蕊開透、袂蔫的玫瑰，尤其是……
伊先是伸手共我的手骨掠咧，紲落，閣共我對強強欲跋落大埤的險境救入伊的胸坎……我的面，雄雄感受著伊胸仔的柔軟。
彼是我從來毋捌感受過的女性胸坎，有一个黃梔的芳味。
紲落我猶未赴反應，伊就共伊芳芳有花蜜的厚喙唇，貼佇我的喙䫌頂懸。
在小說開始沒多久，作者便安排兩者的相遇，相遇的場景，就是在幻影號上面，真有緣，這個緣分當然是作者安排的。
我尤其會記，涂建龍有一个大阮二歲的迷人阿姊叫做麗雲──豹哥共我講，這逝，我愛坐一隻特別的郵輪去日本。尤其想袂到的，我將會佇郵輪頂懸見著麗雲！
吳朝陽回憶起他跟涂麗雲相識的過程。
你一定袂使理解，我袂使無想起小學五年我第一遍看著伊的情形。
彼工是出大月娘的盈暗，我佇故鄉大埤的岸邊無張持搪著伊。彼个暗暝，我夯阮阿媽咧撈水薸飼雞的仔去偷撈魚仔，麗雲大伐走過，我煞予伊挵一下險險跋入埤裡。
這個相遇的場景用台語表現相當生動。
毋捌看查某囡仔佇埤墘按呢青狂走的，尤其佇暗暝。
「喂！妳是無生目睭喔？」我雙手扞佇一欉水柳，毋過，彼枝阮阿媽咧撈水薸的仔煞交落佇埤裡。
這個過程真有可能是主角吳昭陽對女性出現性的想像。尤其是用味道來形容，十分傳神。
伊先是伸手共我的手骨掠咧，紲落，閣共我對強強欲跋落大埤的險境救入伊的胸坎……我的面，雄雄感受著伊胸仔的柔軟。
彼是我從來毋捌感受過的女性胸坎，有一个黃梔的芳味。
雖然我無跋落大埤，毋過阿媽的仔隨就予水流去矣。
「哈哈真歹勢啊！阿弟仔！」伊共我會失禮。
「講歹勢就欲準煞喔？我的仔交落去矣啦！我會予阮阿媽罵死。」
「按呢欲按怎？」
「我哪會知影欲按怎？」
「無，按呢抵你啦！」
紲落我猶未赴反應，伊就共伊芳芳有花蜜的厚喙唇，貼佇我的喙䫌頂懸。
這是主角吳昭陽人生第一次跟女性的接觸，涂麗雲的形象當然是一種銘刻印象，會使他認為涂麗雲的美代表女性的美，因為這是他生命中第一次的心動。
男人對於胸部的眷戀，也可以說是對母親乳房的眷戀，可以說是一種戀母情結的表徵。
國族想像
由於這是一個處於美日中互相競合的時代，台灣位處於這樣的國際情勢裡面，承載著這個文本的脈絡而進行，是幻影號的奇航書寫的脈絡。
在這個文本的脈絡裡面，女性的陰柔形象不僅是是做為一種敘事風格而存在，女性也是國族想像的承載者，因而具有溫柔、包容、嫵媚，甚至具有前殖民地的審美特質。對應著台灣與前殖民地日本的友好關係等，都包含在這個國族想像的女性隱喻裡面。
台語的書寫在國族想像的建構中，對於自我的描寫是浪漫的，是屬於女性與母親形象的浪漫，帶有伊底帕斯情節的眷戀，尋求一種安全感的慰藉。是具有包容性的，可以保護自我族群，給予安全感的族群認同。
這種族群的自我形象帶有前殖民地的色彩，由於台日友好的關係，在現實的國際關係脈絡中，符合此一台灣與前殖民統治者的關係陳述，以及相對應的各種美好想像。
在這些國族想像中，位於西太平洋的奧美嘉環礁的美軍基地，儘管強力與神祕，作為一個強大且友好的他者，這個他者與自我的親近性就不如日本作為一個前殖民地的統治者那麼高，可見台灣仍然具有這種殖民情節而揮之不去。
更證明台灣與日本的情感連結在長達五十一年的殖民統治後，比對岸的中國還要深厚，影響更為長遠。
至於虎視眈眈，企圖奪取島嶼主權的中國，在小說的脈絡中，則是以武裝漁船赤流以及「紅劍」計畫中宮廟統戰者的形象出身，充滿敵意且具有深不可測的陰謀，自我與他者的關係中，衝突性最強，且敵意最深。
如果在語言中的使用上，能夠凸顯台語與華語的區別性，讓這種敵對性與衝突性透過語言來呈現，而不要為了彰顯語言的民族主義，連自我之外，友好的他者日本人及美國人使用台語，連敵對與充滿衝突的中國人都使用台語，那麼這篇小說在台語文學的語言使用技巧上應該會具有區別性。
這種帶有強烈母性的語言民族主義在標示國家之間的差異性時或許恰好免除了不同國家語言的性格，但是，同時也代表語言民族主義的母語帶有一定的侵略性，或者稱之為軟實力。
這種侵略性不僅讓國民成為語言的載體，能夠「湠出去」，同時，他也是超越國界的。
譬如北美的台灣人社團或社群會全部使用台語交談，譬如在上海或者蘇州的台商會使用台語交談，語言的民族主義都是以人作為載體，向外傳播「湠出去」，因此，他的力量也是無遠弗屆的。
因為他是一種無形的力量，語言的主權可以超越國界，到達小說文本中西太平洋環礁奧美加，會使得美國少校或者日本船長及荷蘭人大副都使用台語，儘管他們在文本脈絡中被作者標示為使用英語或者別的語言，但是在文本裡面，他們確確實實是使用台語在交談，因而，他們也被台語的語言民族主義同化了，語言的帝國主義被反噬了，語言的殖民主義被顛覆了，被殖民者的語言佔了上位，從這一點來看，他又充滿了反殖民的味道，進入一種後殖民的語境，透過一種類似文化帝國主義的手法，其實只是造就一種語境，讓台語，這種過去屬於被殖民者的語言，能夠在國際政治權力博弈的場景裡面，彰顯其語言主權，獲取一種主體性，讓想像的共同體可以無限延伸，超越大國政治的範疇，從這一點來看，胡長松使用台語的書寫策略，在這種涉及國際政治角力的文本中，又具有強大的顛覆性，不得不令人讚佩其書寫策略的成功之處。
換言之，當北京中南海的國安單位或者美國中央情報局試圖去解讀小說當中涉及的國際政治意涵時，他們首先得進入台語的語境，理解台灣的語法，最終進入屬於台語的意義脈絡裡面，才能完整解讀此一文本的意涵。
語言民族主義的母性帶有的侵略性，在胡長松小說的文本脈絡中也有提到（胡長松，p.050）。
「我真正想袂到的，卻是世間有親像妳這款有侵略性的美麗山水。」
美麗山水具有侵略性，在於語言的滲透力。在於語言背後隱藏的文化與價值體系。
晚近國際關係理論，逐漸興起第三勢力，從傳統重視安全，以權力為典範的現實主義、新現實主義及攻勢現實主義，以及重視經貿，以利益為典範的自由主義、新自由主義等兩大傳統之中，出現了女性主義、建構主義及新馬克斯主義。
這三個新興的流派有別於過去的兩大主流派別，更重視國際社會話語權與詮釋權的爭奪。威權國家不僅重視大內宣，也重視國際政治的宣傳戰，而民主國家為了捍衛自己的價值與制度則提出價值觀同盟，同樣必須不斷地論述自己的價值觀。
話語權與詮釋權的爭奪，早已成為國際關係的另一個主流，為了在國際政治權力角力的場域裡面擁有發言權，在權力的場域相對弱勢的國家，更需要透過語言民族主義爭奪發言權與詮釋權，如此看來，胡長松開啟的以國際關係為脈絡所書寫的台語長篇小說，在爭奪話語權的策略上，別具意義。
胡長松，《幻影號的奇航》（台北：前衛出版社，2021.9）。
其他人也在看
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 158
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 2 小時前 ・ 23
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 235
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 193
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 22 小時前 ・ 233
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 46
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 809
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 69
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 35
嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍
音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 28
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 4
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 38
高雄市長民調賴瑞隆輸柯志恩6.3% 名嘴分析扭轉頹勢2大關鍵
民進黨高雄市長初選上週出爐，由賴系人馬賴瑞隆驚險出線。不過根據《ETtoday民調雲》最新民調結果，2026高雄市長選舉，國民黨立委柯志恩以44％支持度領先賴瑞隆的37.7％。對此，政論名嘴黃暐瀚一點都不意外，直言這就是藍營在高雄的基本盤，但距離投票還有10個月的時間，綠營這邊有2方面後續值得觀察，輸贏其實還很難說。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 113