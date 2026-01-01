〈專文〉芋頭的故事：從土地到舌尖的感動——一段讓世界認識台灣的風土滋味



文／鄭紹春（前行政院農業委員會苗栗區農業改良場助理研究員）

外形酷似甘薯的台灣大地，其所滋養的芋頭從來不只是一項農作物。它更是一段段關於土地、產業與情感的記憶，是台灣人如何以溫柔而務實的方式，回應自然、創造價值的縮影。若將視野再向時間深處延伸，芋頭的角色甚至更為深遠——台灣，被考古學家暨人類學家 Peter Bellwood 博士指出，是南島民族向外擴散的重要起源地之一；而芋頭，正是南島世界最核心、最古老的主食作物之一。因此，今日台灣芋頭的多樣化應用，並非偶然的飲食創意，而是一條橫跨數千年的文化脈絡，在現代島嶼社會中的延續與再發明。這個故事，可以從1980年代的台中市說起。

從盛產到創意：芋頭酥的誕生

資料來源：桃園區農業改良場

1980年代，大甲地區芋頭盛產，產量一度超過市場消化能力。面對可能的浪費，在地糕餅師傅沒有選擇丟棄，而是選擇轉化——將芋頭融入酥皮點心之中，於是「芋頭酥」誕生了。

外酥、內綿、香氣內斂而不張揚，這款點心迅速地成為台中最具代表性的伴手禮。「阿聰師」、「先麥」等品牌，進一步以技術改良與市場美學，讓芋頭酥不只停留在地方特色，更成功走向國際。從油炸到烘焙，從甜點到文化符號，芋頭酥的演進，正是一段台灣食品工藝升級的縮影。

若從南島文明的漫長時段來看，這其實是一種熟悉的邏輯：將芋頭從生存作物，轉化為文化載體。

雙甲風土：品牌與產地的精緻分工



談到芋頭文化，台中大「甲」與高雄「甲」仙，是兩個無法忽略的雙甲。

大甲，以芋頭酥聞名；甲仙，則以芋仔冰沁入人心。然而，耐人尋味的是，這些經典美食的原料，往往並非全然來自品牌所在地。大甲芋頭酥，多仰賴苗栗公館鄉穩定供應的優質芋頭；甲仙芋仔冰，則長期使用屏東高樹鄉栽培的芋頭。

這並非矛盾，而是一種高度成熟的產業協作——栽培地專注於土壤、水文與品種；加工與品牌城鎮，則負責技術、敘事與市場。

這樣的分工，也與南島民族傳統的島嶼網絡極為相似：

各聚落依其環境優勢分工合作，透過交換與流動，維持整體社會的韌性。

正是這樣的文化底蘊，使台灣在土地有限的條件下，仍能孕育出層次分明、各司其職的農業與食品體系，也讓「大甲」與「甲仙」在消費者心中，早早占據了不可取代的位置。

甲仙的夏日記憶

若說芋頭酥是可以帶走的風土，那麼甲仙芋仔冰，便是只能親臨體會的情感。在炎熱的盛夏裏，一碗綿密細緻的芋仔冰，不只是消暑的甜品，更是許多台灣人共同的童年記憶。

那是一種樸實、不造作，卻極其真誠的滋味——彷彿在提醒人們，最好的美食，往往來自最踏實的土地。而這樣的芋頭滋味，與太平洋島嶼上以芋頭、樹薯、麵包果為主食的南島文化，在精神上其實一脈相承：以土地餵養身體，也餵養記憶。

一首土地、文明與品牌的交響曲

拍自台北市內湖區737夜市 切塊芋頭

芋頭的故事，終究是一首由土地、文明與品牌共同完成的交響曲。農民在田間，與季節對話；職人在廚房，與時間對話；品牌在市場，與世界對話；而更深層的，則是台灣這座島嶼，與南島文明長久以來的歷史對話。

從公館、高樹，到大甲、甲仙，這張看似分散的地圖，其實彼此緊密相連。它不僅避免了農產浪費，更讓芋頭在台灣美食文化中，成為一種能被世界理解的語言。

當你咬下一口芋頭酥，或舀起一匙芋仔冰時，不妨想起這段故事。你品嚐的，不只是甜與香，而是台灣如何以土地為本、以南島文明為根、以創意為橋，向世界展現——這是一個值得親近、值得細細理解的國家。而大甲與甲仙，正是認識台灣最溫柔、也最美味的入口。







