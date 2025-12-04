〈專文〉英國兵推輸了一場想像的戰爭，揭示英國國力與靱性的脆弱
文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）
近一年來，從 Sky News 與獨立媒體合作推出的戰略模擬節目，到英國國防部與媒體共同舉行的大型兵推，英國社會等於把一場俄羅斯對英國本土發動攻擊的最壞情境完整攤在國人眼前。這些模擬共同傳達的訊息相當直接，面對高密度飛彈齊射與混合戰攻勢，現階段的英國本土防禦與社會韌性，很可能撐不住一場真正的俄羅斯攻擊。
這些結果並不是兵推刻意要輸，而是在依照現有兵力結構、防空能力、產能與民防條件等真實數據輸入後，自然推演出最有可能出現的高機率情境，這也正是這一輪兵推真正殘酷之處。在多數演習情境中，參與的退役將領與前國防官員坦言，模擬的飛彈與無人機多波次襲擊中，現有防空與預警體系無法完全攔截所有攻擊，有些關鍵軍事基地與民用基礎設施必然被打穿。
英國在戰爭第一晚的防空與指揮控制表現，若用嚴格標準來看，確實是落於下風。這並不是說俄羅斯可以輕易擊垮英國或北約，而是表明英國自己過去以為足夠的本土防禦，在高強度協同打擊面前其實相當脆弱。當兵推以一種近似紀錄片的形式呈現這些畫面時，實際上是在讓社會大眾第一次把抽象的國防缺口具象化。
這些兵推描繪的並不是冷戰時代坦克大軍橫跨歐陸的畫面，而是結合暗殺、網路攻擊、能源與海底電纜破壞、假旗行動與資訊戰，再加上有限但節奏緊湊的飛彈打擊，形成多軸線的混合戰劇本。情節從擊殺戰鬥機飛行員、襲擊空軍基地與機場、運輸中斷，一路延伸到癱瘓能源與通訊，逼迫倫敦內閣在資訊嚴重不完整、盟友態度不明、輿論高度分裂的情況下做出戰略決策。
這些設定背後有相當程度是真實戰規推演的邏輯，而不是純粹戲劇效果，反映的是軍事專業社群心中對英國弱點的判斷。兵推呈現出來的，是英國同時面對軍事戰力與社會韌性的雙重赤字。自蘇聯解體以來，英國與多數歐洲國家一樣長期享受和平紅利，數十年來透過裁軍與預算緊縮來挪出財政空間，國土防禦與後備動員能力一步步萎縮到連國會相關委員會都公開警告的程度。
許多獨立報告指出，英國缺乏一套完整的本土遭受大規模攻擊時的國家防衛計畫，對自我防衛與海外領土防衛高度依賴美國與北約其他盟邦的支援，從正規部隊規模、彈藥庫存到工業產能，都與一個可能面對高強度戰爭的國家有明顯落差。
更嚴重的是，這種赤字不只體現在軍事層面，也體現在社會結構與政治信任上。兵推中只要電網、通訊、港口與金融中心遭到精準打擊，政府立刻陷入要先救哪裡、要保護誰的艱難抉擇。社會在高度兩極化與對政府普遍不信任的背景下，能否接受戰時配給、交通管制、資訊管制與徵用資源等必要措施，充滿不確定性。
英國軍事領袖近來開始在公開場合呼籲國民必須在心理上準備好面對大戰，這樣的說法與其說是在嚇人，不如說是在承認沒有社會動員與民防意識，就談不上真正的國防。英國的情況並不是孤例。從波羅的海防衛情境的官方研究，到德國針對俄羅斯可能攻勢的內部模擬，多數研究都有一個共同基調，如果不迅速補強彈藥庫存、遠程防空系統、後勤產能與後備戰力，北約東翼在衝突爆發的頭幾天，很可能遭受相當嚴重的打擊，只能依賴美國與整個聯盟的反攻才有機會扭轉局面，而不是在戰爭一開始就穩穩守住所有前線與本土目標。這些研究與英國兵推互相呼應，說明問題不是單一國防部門的操作失誤，而是整個歐洲長期低估高強度戰爭風險的結構性結果。
在這樣的脈絡下，兵推結果之所以顯得悲觀，並不是設計者刻意把劇本寫得誇張，而是把現有的兵力規模、預算結構、產能基礎與民防體系誠實輸入模型之後，最容易出現的高機率結果。政治領袖與軍事專家當然知道，真實戰爭中變數極多，未必會完全照兵推劇本發展，不過兵推提供的是一個警戒線，提醒各國不能再用樂觀假設安慰自己。對英國而言，戰爭第一晚在防空與指管上輸了一截，不是為了製造戲劇張力，而是忠實反映了目前準備程度與風險程度之間的落差。
從決策程序來看，這一輪兵推的政治意義在於，把原本隱含在專業報告與機密文件中的憂慮，轉化成具體而可感的公共討論。當國防部公開表示正在用兵推壓力測試英國面對戰爭的應對能力，當國會報告一再強調英國準備程度遠遠不夠，整個社會就被迫面對一個不再能被拖延的現實問題。兵推的結果不是刻意輸掉，而是用真實數據推演出來的高機率輸局，政治領袖能做的選擇只有兩個，在政策上承認這個結果，並付出代價去改變它，或者維持既有路線，並承擔有一天讓這個結果在現實上演的風險。
真正關鍵在於英國是否願意把兵推的警訊化成具體行動。若要改變高機率輸局，必須重新累積彈藥與工業產能，補齊多層次防空網，強化關鍵基礎設施的抗毀與備援能力，恢復有制度的後備動員與民防訓練，並且在北約架構之下，把本土防衛真正納入聯盟整體規畫，而不是長期把注意力放在象徵性的海外部署或政治宣示。這代表的是一場長達數年的再軍備過程，也代表要在財政上作出艱難選擇。
對台灣這樣面臨威權鄰國壓力的小國民主而言，英國兵推提供的是一面放大鏡。英國擁有核武，具備完整工業基礎，而且位在北約集體防衛的核心位置，卻在兵推中被迫承認自己在戰爭第一晚會吃虧。這提醒我們，不應高估任何既有的安全安排，也不要低估高強度飛彈攻擊與混合戰對現代社會的衝擊。所謂安全感，往往是把許多脆弱環節視而不見的結果，而兵推恰恰是把這些環節一一拉到聚光燈下。
更重要的教訓是，本土防衛從來不是只有軍隊的事情，而是軍力、產能、基礎設施、社會信任與資訊環境交織的整體問題。如果平時不願意投資在冗餘電網與備援通訊設備，不願意建立清楚的民防體系與演練機制，也不願意處理社會分裂與資訊戰脆弱點，戰時就只能把希望放在盟友援助與對手手下留情。英國這一輪兵推至少願意把最醜陋的一面提前攤開，承擔在政治上被批評無能的風險，目的就是要讓最壞的情境有機會永遠停留在模擬當中。
對任何重視自由與安全的社會而言，真正值得害怕的不是在兵推裡輸掉第一晚，而是在現實世界裡既不敢模擬輸的可能，也不願付出代價去改變高機率輸局。若我們願意從英國兵推的殘酷畫面中讀出這一層提醒，兵推帶來的不只是恐懼感，更可能是一個重新校準國防與社會韌性的起點。
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 47
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 165
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 580
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 25
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 102
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 2
李四川登記初選才辭副市長 劉和然回應了
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 15
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
被質疑等徵召？李四川放話：願和黃國昌協調
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，李四...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 4
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 1 天前 ・ 78
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 7
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行 更多民視新聞報導打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 1 天前 ・ 6
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前 ・ 913