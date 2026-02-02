〈專文〉莫讓那些統派像皮蛇隱藏在台灣

.

帶狀疱疹的台灣話叫「皮蛇」，這名字取得真好，因為這是一種很狡猾的病毒。

帶狀疱疹（herpes zoster，shingles，zoster，zona）是由水痘帶狀疱疹病毒（VZV）引起，沿周圍神經分布，以簇集性小水疱為主要特徵的病毒性皮膚病，常伴隨明顯的局部神經痛，部分患者即使疱疹消退後，仍然存在被侵犯部位的神經痛。

帶狀疱疹病毒（學名：水痘－帶狀疱疹病毒，Varicella-Zoster Virus，簡稱 VZV）之所以能長期滯留於人體，是因為它具有一種特殊的「潛伏」（Latency）能力。簡單來說，它是曾感染過的水痘病毒，被打敗後「躲藏」在神經系統中，伺機而動！

廣告 廣告

這完全符合《聖經》裡面對蛇的描述。話說上帝花了五天創造天地萬物，到第六天才創造人類，讓亞當、夏娃住進伊甸園，並囑咐他們：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃；只是分別善惡樹（或作知識樹）上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死！」然而，撒旦化身的蛇卻慫恿夏娃去偷吃，告訴她：「你們不一定死，因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神，能知道善惡。」

這個世界潛伏著太多的「蛇」，躲在自由開放的民主國家裡，利用最新的 AI 人工智慧，創造出如《紅樓夢》開頭所說的：「假作真時真亦假，無為有處有還無。」白話來說就是：「假的當作真的，時間久了，假的就被認為是真的了；真的，反而成為假的了。」

台灣歷經蔣家政權長達 38 年的戒嚴統治，在這段期間，就好像「皮蛇」一樣，潛伏了許多「統派病毒」在台灣各個基層、宮廟，甚至政府高層。更可怕的是，我們掌管教育孩子的那些老師們，是否在她們的腦子裡，因為無意中被洗腦，而植入了黨國的「統派」思想？如此一來，教育出來的孩子，也必然帶有統派思維。

這就好比潛伏在我們神經系統裡的病毒，等到身體虛弱時就跑出來作怪，讓你痛不欲生。

聽說賴清德政府要讓高齡者免費注射帶狀疱疹疫苗，這絕對是造福人民的好政策。也更希望政府能在教育上，為我們的未來主人翁打上「皮蛇」疫苗，透過正確的教育，守護我們的孩子。

台灣、中國，一邊一國！