〈專文〉【萬事俱備】： 馬斯克要建晶圓廠猶如孔明草船借箭一般聰明
文/ 劉助
據外媒報導：【馬斯克在股東會拋出震撼彈，指出特斯拉晶片製造將分散於台灣、南韓、美國亞利桑那州與德州等地，打造多元化的全球供應鏈，依舊無法滿足特斯拉未來車用晶片與AI運算需求，他認為特斯拉可能需要打造一座名為TeraFab「巨型晶圓廠」來生產AI晶片，同時透露可能會和英特爾討論未來的合作方案「目前尚未簽署協議，但值得討論看看」，若不自行生產，公司恐怕會面臨供應短缺的風險，此行非做不可】。
很多人認為不可能，但是觀察馬斯克過去曾經創辦過的公司，可以發現他的公司非常多元化。而且都是乘人之上而為。易經中的【乘】就是利用既有資源與環境，成就新事業。馬斯克都是利用現成的環境優勢成立新事業。 這樣做就省去了很多學習成本。 觀諸他的薪資一兆美元的成就，即可知他具有無限的創意。
馬斯克目前擁有及創辦的公司有：
- Tesla (特斯拉): 電動車製造商，馬斯克是其執行長和產品設計師。
- SpaceX: 太空探索技術公司，目標是降低太空運輸成本並實現火星殖民，馬斯克是創始人、董事長、執行長和首席工程師。
- Neuralink: 專注於腦機介面技術的公司，馬斯克是聯合創始人。
- The Boring Company (無聊公司): 基礎設施和隧道建設公司，馬斯克是創始人。
- xAI: 馬斯克於 2023 年創辦的人工智慧公司。
- X Corp.: 馬斯克在 2023 年成立的科技公司，是 X (前身為 Twitter) 的母公司，他擁有該公司全部股份。
- The Musk Foundation: 馬斯克基金會，馬斯克擔任董事長。
- OpenAI: 馬斯克是聯合創始人之一。
- Zip2: 他最早創立的公司之一，是一家網路軟體公司。
- PayPal: 他創立了 X.com，後來與 PayPal 合併。
營利模式課程說企業可以分為兩部分，即產品/服務與經營。 產品/服務， 與經營是兩個獨立運作的經營管理。善於經營的管理高手可以不必知道產品的科技內容，只要會經營即可將企業帶到盈利的地步。產品部分可以高薪邀請專家來協助，馬斯克說要把晶圓廠放在台灣韓國及 Arizona 就是這個意思。因為所有晶圓廠的專家都在這三個地方，他省去了培訓專家的工作及時間成本，他必然會以極高薪資聘請專家的，到時這三地的晶圓製造專家通通跳槽馬斯克的公司。他的啟動成本要就要遠低於其它公司，因為其他公司要自己培訓，要處理員工搬家的成本。所以他必將以極度高薪來聘請專家。這樣一來，產品就不是問題。剩下的就是經營的問題。馬斯克是極端擅長經營的天才。除了把人流搞定以外，就是資訊流物流金流。這些由於他創立了10家公司以上，對這些經營大小事已經了如反掌。而且他有自己的市場，電動汽車。
是故，馬斯克說明要自己建立晶圓廠，絕對不可小看。在台灣韓國及美國 Arizona 建立晶圓廠的各種資源都具備了，對馬斯克來講就只欠成立公司。
其他人也在看
「創新界奧斯卡」全球百大科技研發獎揭曉 興采、工研院專利技術脫穎而出
被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），年度頒獎典禮於2025年11月20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團與工研院共同合作研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」專利技術脫穎而出，成功入選全球百大研發創新，展現臺灣在材料與環保技術領域的無可取代的研發能量。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
外媒指台赴美投資4000億美元 經貿辦說話了
英國金融時報（FT）引述知情人士報導指出，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4,000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資。行政院經貿談判辦公室表示，目前以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，及232條款多項關稅優惠。由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此我方持續爭取優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。中時新聞網 ・ 1 天前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 23 小時前
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮EBC東森新聞 ・ 19 小時前
第三季GDP年增4.2％ 新加坡匯率持穩
隨著美國聯準會鷹派立場增強，亞洲貨幣兌強美元持續承壓，不過新加坡元21日匯率持穩波動，美元兌新加坡元小幅下跌0.01％，至1美元兌1.307新加坡元。星幣表現強勁的背後，正是來自出色的經濟表現，第三季GDP年增4.2％，不僅超越官方10月估值2.9％，也優於路透社經濟學家預測4.0％，新加坡政府表現，第三季成長主要得益於AI相關產業的需求成長。中時財經即時 ・ 1 天前
輝達案地上權塗銷土地返還 北市府與新壽完成合意解約協議
台北市政府21日晚間宣布與新光人壽完成合意解約的協議，雙方預計將在下週共同辦理塗銷地上權登記。台北市政府表示，此進展為輝達海外企業總部正式落腳北士科、打造台北邁向AI（人工智慧）之都，達成重要的里程碑中廣新聞網 ・ 1 天前
輝達帶頭跳水 亞洲股匯盡墨
人工智慧（AI）泡沫憂慮再起，輝達20日引領美股下殺，在科技類股領跌下亞股21日血流成河，其中又以韓股跌勢最為慘烈，陡降將近4％。亞幣普遍走低，日圓在10個月低點盤旋，印度盧比重貶至歷史新低。中時財經即時 ・ 1 天前
日本政府砸千億日圓投資Rapidus 打造晶片國家隊
日本政府21日宣布，將對晶片製造商Rapidus投資1,000億日圓，目標為國內大量生產尖端晶片。中時財經即時 ・ 1 天前
聯準會官員放鴿 稱近期仍有降息空間
（中央社紐約2025年11月21日綜合外電報導）美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天表示，他認為聯準會「近期」仍有降息空間。法新社報導，威廉斯在智利舉行的一場會議上指出，他仍認為近期有進一步降息的空間，以使政策立場更接近中性區間。數日前，美國聯邦準備理事會（Fed）公布的最新政策會議紀要顯示，許多聯準會官員傾向於12月維持利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月曾表示，12月降息並非板上釘釘。中央社財經 ・ 1 天前
〈美股早盤〉Fed官員放鴿重燃降息預期！科技股回神、主要指數走揚
美國聯準會 (Fed) 官員近期釋出較為溫和的談話，激勵市場對 12 月降息的押注升溫，美股主要指數周五 (21 日) 開盤走高，科技股在前一交易日急跌後也出現回穩跡象。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，若鉅亨網 ・ 1 天前
FED降息訊號？美股開盤反彈 台積電ADR續跌 費半重摔5％
美國銀行業者暗示，聯準會12月可能會降息。週五（21日）美股一開盤，費半下跌近320點，跌幅近5%；道瓊工業指數止跌回升於250點，漲幅0.5%；那斯達克指數止跌回升近70點，漲幅0.23%；標普500揚25點，漲幅0.37%；台積電ADR開盤續跌4美元，跌幅逾1.35%；輝達開盤續跌2.3美元，跌幅逾1.1%。中時財經即時 ・ 1 天前
史上頭一遭！美國取消10月CPI報告 聯準會12月決策少關鍵數據
綜合外媒報導，美國勞工統計局 (BLS) 周五宣布將史上第一次取消 10 月消費者物價指數報告，主因係政府關門期間無法取得部分調查數據。11 月報告則將延後發布，使得今年最後一次聯準會利率會議前再度少了一份重要通膨數據。鉅亨網 ・ 1 天前
輝達盤前小漲 台指期夜盤震盪反彈
市場對AI泡沫化疑慮加深，輝達（NVIDIA）財報應收帳款大幅攀高，引爆市場擔憂，台美股市雙雙重挫，然經過一夜的恐慌性急殺後，美股期指21日集體反彈，輝達盤前小幅上漲，台指期夜盤也小幅上揚60點，暫報26,536點。中時財經即時 ・ 1 天前
德不孤必有鄰 中國改變不了台日友好 壽司、滷肉飯成應援小物 台灣有事釀禁日令 反讓台人買爆玩爆挺日 路透揭中國「影子海軍」 民間貨船渡輪演練奪台行動｜全球聊天室｜#鏡新聞
6:37 共軍秀影片 05式兩棲突擊車 8:31 開放民眾登船 大武艦首見客 ◎中國曾禁止台灣鳳梨、釋迦、石斑魚等多種農產品，如今又以同樣手法對付日本。然而農產品卻成為台日間的友誼象徵，兩國政壇人物分別秀出與友國物產的合照表達力挺。美國也通過《台灣保證實施法案》，要求持放寬台美交流限制。 ◎美國與台日合作越來越密切，也是在應對中國持續擴大的軍力投射。路透社甚至揭露中國以民用船組成「影子海軍」，疑似進行奪島登陸演練。外媒也分析，中國以軍演、影視宣傳與經貿打壓多管齊下，槍桿子搭配筆桿子，意在削弱日本等國對台灣的支持，試圖崩解印太安全同盟架構。 ◎美國政府和總統川普對烏俄戰爭的態度，再度出現轉變，近日華府官員提出一項新的「28點烏俄和平計畫」，其中提到烏克蘭需退出頓巴斯地區，該地區成為非軍事區，俄軍不會進入，並要求烏克蘭在幾年之內，不會爭取加入北約，未來烏克蘭境內不會部署任何國際維和部隊；俄羅斯方面則是承諾，不會再攻擊烏克蘭或是歐洲其他國家。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
AMD訂單外溢 台供應鏈進補
AMD近期再釋出Zen 6架構CPU細節，效能、功耗達7成之躍進，除了已公布Venice CPU將採台積電2奈米製程打造外，供應鏈透露將會以CoWoS-L先進封裝進行，而由於明年產能吃緊，將有部分訂單外溢至台系OSAT業者。此外，在Helios機櫃部分，功耗將達200～250kw，參考ORW(全新開放機架寬版)規範，將有望搭配400V的供電方案，台廠相關供應鏈將迎來進補。工商時報 ・ 1 天前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 1 天前
鴻海董事長劉揚偉：擴大美國AI佈局因應關稅變局，透過「在地製造」強化競爭優勢
鴻海科技集團 (Foxconn) 於今日 (11/21) 舉辦的 HHTD25 鴻海科技日上，除了展示多款電動車與 AI 基礎設施外，董事長劉揚偉也針對外界關注的美國關稅議題、AI 技術佈局，以及日本電動車市場策略做出了回應。劉揚偉強調，鴻海擁有全球最完整的供應鏈佈局，面對地緣政治與關稅變化，將透過「在地製造」 (Made in Local策略，特別是強化在美國的 AI 基礎設施生產能力來因應。Mashdigi ・ 1 天前
美股巨震 高盛點名九大原因
美股周四上演大震盪戲碼，雖然開盤大幅上漲，但隨後市場風雲變色，標普500指數由盤中最大漲幅1.9％到收盤跌1.5％，對此巨震，投資銀行高盛列出了九大原因，首先就點名了輝達的財報。工商時報 ・ 1 天前
熱錢湧 竟天周漲近2成冠興櫃
輝達財報利多出盡，美國聯準會12月降息機率下滑，全球股市陷入高檔劇烈震盪，台股加權指數摜破27,000點大關，題材股漲多回檔賣壓沉重，興櫃市場本周也同步承壓，熱錢轉進生技族群避險，藥物開發廠竟天（6917）單周大漲19.63％獨占鰲頭。工商時報 ・ 1 天前
不想再依賴輝達！Google、亞馬遜砸錢自製AI晶片盼搶回主導權
據《CNBC》周五 (21 日) 報導，輝達 GPU 稱霸 AI 晶片市場，但 Google 和亞馬遜正砸錢自製 ASIC 晶片追趕。專家預測，客製化 ASIC 成長速度將超越 GPU 市場，也讓設計夥伴博通成為最大贏家。鉅亨網 ・ 1 天前