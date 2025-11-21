〈專文〉【萬事俱備】： 馬斯克要建晶圓廠猶如孔明草船借箭一般聰明



文/ 劉助



據外媒報導：【馬斯克在股東會拋出震撼彈，指出特斯拉晶片製造將分散於台灣、南韓、美國亞利桑那州與德州等地，打造多元化的全球供應鏈，依舊無法滿足特斯拉未來車用晶片與AI運算需求，他認為特斯拉可能需要打造一座名為TeraFab「巨型晶圓廠」來生產AI晶片，同時透露可能會和英特爾討論未來的合作方案「目前尚未簽署協議，但值得討論看看」，若不自行生產，公司恐怕會面臨供應短缺的風險，此行非做不可】。



很多人認為不可能，但是觀察馬斯克過去曾經創辦過的公司，可以發現他的公司非常多元化。而且都是乘人之上而為。易經中的【乘】就是利用既有資源與環境，成就新事業。馬斯克都是利用現成的環境優勢成立新事業。 這樣做就省去了很多學習成本。 觀諸他的薪資一兆美元的成就，即可知他具有無限的創意。



馬斯克目前擁有及創辦的公司有：

- Tesla (特斯拉): 電動車製造商，馬斯克是其執行長和產品設計師。

- SpaceX: 太空探索技術公司，目標是降低太空運輸成本並實現火星殖民，馬斯克是創始人、董事長、執行長和首席工程師。

- Neuralink: 專注於腦機介面技術的公司，馬斯克是聯合創始人。

- The Boring Company (無聊公司): 基礎設施和隧道建設公司，馬斯克是創始人。

- xAI: 馬斯克於 2023 年創辦的人工智慧公司。

- X Corp.: 馬斯克在 2023 年成立的科技公司，是 X (前身為 Twitter) 的母公司，他擁有該公司全部股份。

- The Musk Foundation: 馬斯克基金會，馬斯克擔任董事長。

- OpenAI: 馬斯克是聯合創始人之一。

- Zip2: 他最早創立的公司之一，是一家網路軟體公司。

- PayPal: 他創立了 X.com，後來與 PayPal 合併。



營利模式課程說企業可以分為兩部分，即產品/服務與經營。 產品/服務， 與經營是兩個獨立運作的經營管理。善於經營的管理高手可以不必知道產品的科技內容，只要會經營即可將企業帶到盈利的地步。產品部分可以高薪邀請專家來協助，馬斯克說要把晶圓廠放在台灣韓國及 Arizona 就是這個意思。因為所有晶圓廠的專家都在這三個地方，他省去了培訓專家的工作及時間成本，他必然會以極高薪資聘請專家的，到時這三地的晶圓製造專家通通跳槽馬斯克的公司。他的啟動成本要就要遠低於其它公司，因為其他公司要自己培訓，要處理員工搬家的成本。所以他必將以極度高薪來聘請專家。這樣一來，產品就不是問題。剩下的就是經營的問題。馬斯克是極端擅長經營的天才。除了把人流搞定以外，就是資訊流物流金流。這些由於他創立了10家公司以上，對這些經營大小事已經了如反掌。而且他有自己的市場，電動汽車。



是故，馬斯克說明要自己建立晶圓廠，絕對不可小看。在台灣韓國及美國 Arizona 建立晶圓廠的各種資源都具備了，對馬斯克來講就只欠成立公司。