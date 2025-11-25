〈專文〉一萬，萬一，差多少？



文/李建畿(福和會副理事長、台灣人權文化協會常務監事)

當人們領到政府不分男女老少普發一萬現金的紅利，內心的喜悅不言可喻！也許有人會說，那是藍白立委的功勞，如果沒有他們的爭取，怎麼可能？

筆者年屆80，在台灣看過無數的選舉，現在就讓我們平心靜氣地

來分析一下。

政府何時能分紅利給人民？

自從中國國民黨來到台灣，由託管變成佔領，強行實施全世界最長38年戒嚴統治的兩蔣時代，一切都是以反攻大陸為基本國策，台灣只是他們的跳板，大部分的政府預算都花費在國防軍事，豪無建設可言，直到蔣經國發現反攻無望，才開始了十大建設，可是國民黨的執政幾乎所有的工程建設給人的印象只有一個，那就是“追加預算”！

一直到2000年陳水扁總統締造了台灣有史以來第一次的政黨輪替，雖然當時的國會也是朝小野大，嚴重失衡，卻也能創造出”工程進度超前，預算還省下不少”的奇蹟，其實那是前朝的中國國民黨編來貪污的預算，沒想到清廉的民進黨政府，因為中國國民黨都用顯微鏡在檢視他們的執政，幾乎可以說根本就不敢貪污，所以才會節省下很多的紅利！

這樣的傳統一直延續到蔡英文執政的八年以及最近賴清德總統執政不到一年，可以說是在國防經濟大弧的成長，國人有目共睹！

這也就是為什麼我們有紅利可以分的原因，這絕對不是先有雞再有蛋的問題，而是一個現實的見證！

萬一下次的選舉，我們的政權淪落到那個過去惡名昭彰的政黨，他們打著“能撈就撈，能混就混”的口號，配合中共的文攻武嚇，台灣的中配“錢麗”們,還有公開為匪宣傳的統促白狼們一起聯合起來造反，恐怕我們不但沒有一萬可以再發，連2028的總統選舉都要被中國共產黨沒收了！活摘器官的事情就會不斷的在台灣上演！到時候欲哭無淚！

然而相信有很多善良的台灣人，拿到這1萬的紅利，內心感到不安，想要把它捐出來做公益！筆者在此有些建議：

1、你可以響應一人一千救台灣，捐點小錢給鄭邦鎮理事長所領導的台灣文學國家園區協進會

https://taiwanself2300。org。tw/

他們為了為台灣在大阪世博爭點面子，以及台灣文學的存續，搞得負債累累，捐點小錢讓他們不再孤單！

2、響應賴清德總統支持高樹早苗因為挺台灣被中國抵制的經濟，旅遊，多吃日本的生魚（Sashimi ）,多去日本旅遊！

3、多參加台派的活動，呼應最近​國際自由聯盟（Global Liberty Alliance)通過決議譴責中共長臂管轄所用的象徵國民主權的Taiwanese Nationals台灣國民稱呼，告訴全世界

“We Taiwanese Nationals shall fight until we die if China invade Taiwan " 如果中國侵略台灣，我們台灣國民將奮戰到死！