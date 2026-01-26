〈專文〉誰發明了「國姓魚」？——打破鄭成功神話的飲食史反思

文/鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

一、台灣飲食史的迷思

台灣西南沿海魚塭普遍養殖的虱目魚，長期被稱為「國姓魚」，彷彿這項產業的起點來自1661年鄭成功登台的那一刻。這個說法流傳甚廣，卻經不起時間與空間的檢驗。虱目魚早在鄭成功之前便已存在於台灣沿海，原住民族與漁民熟知其生態與捕撈季節；更早在印尼爪哇，半鹹水魚塭制度已成熟並納入法律規範；菲律賓呂宋的養殖方式亦與台灣高度相似。這些證據共同指向：虱目魚養殖不是單點引進，而是南島—東南亞海域文明長時間交流的成果。鄭成功在台僅一年，且處於戰時糧食緊繃的狀態，難以在如此短暫的時間內「創建一項完整產業」。最多只能說，他的政權沿用了既有資源，並賦予虱目魚新的政治象徵。

二、名稱的錯位與語義漂移

「國姓魚」的稱號本身也存在語義錯位。清代地方志與日治時期《台日大辭典》均記載「國姓魚」原指香魚（Ayu），並非虱目魚。 長崎縣平戶島的面積是 163.42平方公里，該島比金門島還大一些，島中的溪流足以孕育鄭成功在七歲之前嗜食的香魚；直到後世才逐漸被誤套在虱目魚身上。更值得注意的是，《諸羅縣志》記載鄭成功之子鄭經「酷嗜麻蝨目」，因此台人稱之為「皇帝魚」。由於17世紀台灣魚塭規模仍小，養殖成本高昂，虱目魚並不普遍，反而因稀少而顯得珍貴。正因鄭經嗜食虱目魚，這條魚才被冠上「皇帝魚」或「國姓魚」的尊號，並非因鄭成功創建了養殖產業。再加上荷蘭人治理台灣時，與印尼巴達維亞往來頻繁，印尼早在十五世紀便有成熟的虱目魚塭制度，荷蘭人或已將技術帶入安平，使台灣養殖得以發展。再加上虱目魚名稱的多重來源——台語「遮目魚」的轉音、西班牙語 Sábalo 的傳入、甚至民間「莫說無」的諧音故事——都顯示這條魚的文化意涵並非單一人物的創造，而是語言、政治與區域交流交織的結果。

三、回到海域文化的深度與廣度

「國姓魚」這個名稱，與其說是尊榮，不如說是過譽，甚至牽強。它不是技術的命名，也不是產業起源的證明，而是一種政治忠誠與英雄史觀的投射。真正值得被看見的，不是單一人物的傳奇，而是台灣所處的海域文化圈——那條跨越爪哇、呂宋與台江內海的長時段知識流動。理解這一點，並不是否定歷史人物，而是讓台灣飲食文化回到它本來就應該站立的深度與廣度之上。虱目魚被以「國姓魚」作為尊崇的稱號，源於東寧王國統治台灣時期，這種對統治者極盡奉承的字眼，只可當作歷史的痕跡，實在不應延用，否則只會貶低民主的水準。

結語：從英雄神話回歸海域文明

​「國姓魚」這一稱號，與其說是對產業起源的追溯，不如說是政治忠誠與英雄史觀的投射。當我們撥開歷史的迷霧，會發現虱目魚養殖並非單一人物的創舉，而是南島與東南亞海域文明長時段交流的結晶。國姓魚這項尊號源於東寧王朝時期的原因，從事實看來：其實正是因鄭經嗜食虱目魚，加上當時魚塭規模有限、物以稀為貴，才被賦予「皇帝魚」或「國姓魚」如此的奉承之辭。

在民主意識抬頭的今日，我們實不應再盲目沿用這類帶有統治者色彩的符號。理解這一點，並不是否定歷史人物，而是要將台灣飲食史從單一英雄與片段敘事中解放出來。透過虱目魚這條再熟悉不過的生命線，我們看見的是跨越爪哇、呂宋與台江內海的知識流動，而非某位偉人的恩賜。重新理解這段歷史，是為了讓台灣飲食文化回到它本應具備的深度與廣度——台灣從來不是邊緣，而是一個長期位於海域交流核心、生命力蓬勃的文明節點。