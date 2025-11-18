〈專文〉【財富自由】： 投資理財是人生的一部分。



文/ 劉助

投資理財是人生的一部分，就像每天都要吃飯睡覺一樣。在政大 IMBA 上課【營利模式】課程結束後，學生的學習心得報告除了企業分類，現金流量，五行分析，八大指標，易經生活應用化以外，【財富自由】是學生們最感興趣的主題。IMBA 學生年輕富有進取力，都希望將來能夠提早得到財富自由，有的學生說第一次覺得【錢】的重要，並說明以後要天天注意賺錢。



財富自由是由動靜兩面組成的。 財富自由，包含 財富 與 自由 兩個層面，要有足夠的財富，才可以得到自由，要有盼望自由的心情才會取得足夠的財富，靜的一面是退休金能產生已知的流量足以應付正常 lifestyle 日常生活支出而有餘，動的一面是產生動態的剩餘收入。 將退休金分為兩筆，一筆是大量的現金可視為現金的靜態蓄水池，調節現金流量的高低，另外一筆就是能夠產生動態現金流的。由於個人從事職業職位不同，其退休金也是不同，因此必須規劃自動收入與被動收入，被動收入必須是穩定的，可靠的，例如買了強國的國債，有強國背書的利息收入就是穩定的收入。這樣就可以高枕無憂。另外要有一筆錢可以投資以產生額外現金流，得以享受偶爾的多餘開銷，提供更大的娛樂。 因為有了投資活動，就會繼續使用腦筋而保持腦力的活動，防止老年病。



最不會投資的人最簡單的做法就是在職場時要努力擁有 3 筆房地產， 到了退休時可以一筆賣出得到大量的現金可以使用，一筆出租可以得到穩定的現金收入，第三筆就是自己居住。而所擁有其它現金就可以挪出一部分作為投資基金。那麼這樣的退休生活就如魚得水。



積極一點的做法是將退休金累積在債券投資，或者股票指數投資，累積到退休時也是一筆很大資金，退休時將生活所需繼續存放債券，提領一部分作為大筆開銷用的，另外平常儲蓄就可以用來進行投資。也是一樣分為三筆資金，運用自如。累積的資金可以是債券，或股市大盤指數，也可以是黃金。



財富自由要求的財富程度因人而異，並非是要有 10 億百億才能自由，而是現金流量收入大於支出所需現金的 1.2倍。 擁有10億百億如果是靜態資產，則花一元就少一元，心理也可能不舒服，因為現金不一定保值，如阿根廷，土耳其之類的國家，現金貶值速度很快。單單有靜態資產10億百億也可能為了把錢放在那裡而憂心忡忡，終日不得安寧，或者是親人為了爭奪財產而鬧得不可開交。人際關係一塌糊塗，終究得不到安寧。每個人的生活習慣不同，有的是一個月 5 萬就足足有餘，有的是要 10 萬，20萬，30萬。甚至是百萬以上。認識自己認識能力，就能安排好自己的退休生活。



簡而言之，退休時要準備3筆資金，一是大量現金，一是固定現金流量收入，一是自由資金可供額外投資使用的。額外資金可以保持腦力繼續活動，與社會繼續接觸，防止老年毛病。固定現金流量收入允許退後從事自己喜歡的的活動，如唱歌，跳舞，書法，吃喝，高球，旅行等等。



若能提早達到如此境界，就可以提早退休，不一定要等到65歲。

悲哀的是在職場時，沒有規劃退休生活及收入來源，到了退休時猛然發現，資金不足，而又必須退休，由於規劃不足，需要降低生活水準而鬱鬱不樂。心情不好就要跑醫院，財務更加拮据，也更加鬱鬱不樂，如此惡性循環，甚不值得。



