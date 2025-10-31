〈專文〉【貨幣揭秘】： 美元指數是怎麼一回事



文/ 劉助



貨幣有三大功能。

1. 定價標準

2. 交易媒介

3. 儲備功能



美元強弱的主要影響因素。

1. 陽： 利率高低決定貨幣價值。

- FED 政策催促利率變化。

- 與其它貨幣利率比較。利率高於其它貨幣，價值高。 匯率變化的平衡點如何決定。

- 經濟數據與成長預期。 （就業/失業， 薪資收入，GDP, 經濟成長/萎縮， PMI）。

2. 陰： 資金流動需求。

- 國際資金流動的需求。 預期降息就會資金先流入。 降息結束就撤走。事件前後的影響。

- 國際貿易支付對美元的需求。做為國際貿易支付工具，國際貿易量大。需求大。

- 避險功能需求。（政治穩定度與地緣政治）。國際危機時國際資本尋求避風港。

- 量化寬鬆。量化緊縮。QE,QT。 另外一種影響貨幣供應量的工具。

- 對美元貨幣功能的信心。 信心衰退。美元弱。信心強，美元強。

- 顯示指標： 美債發行的市場接受力。



受美元強弱影響的資產。

1. 股市。主軸： 利率降低，股市上漲。利率升高，股市下跌。 輔助： 經濟成長/衰退可能變為主要影響力。 即是， 降息是為了救經濟。經濟面臨衰退風險而不得不降息。 顯示，經濟衰退嚴重。故雖然降息，股市也會下跌。

2. 債市。主軸： 利率高，債券下跌。利率低，債券上升。輔助： 供給/需求也會影響。債市高低。

3. 黃金。主軸： 利率高，黃金跌。利率低，黃金高。 但避險功能會影響它的走勢。

4. 房地產。主軸： 利率高，房價跌。利率低，房價漲。 經濟成長因素也會影響。

5. 一般商品。大約與黃金相同。 變動率可能比較高，風險較大。



1. 美元指數的算法。

2. USDX= 50.34148112* (1/EURUSD 0.576)* (1/GBPUSD 0.119)* (USDJPY 0.136)* (USDCAD 0.091)* (USDSEK 0.042)* (USDCHF 0.036)

3. 其中符號代表的是：

USD: 美元

EUR: 歐元。 57.6%

GBP: 英鎊。 11.9%

JPY: 日元。 13.6%

CAD: 加拿大元。 9.1%

SEK: 瑞典克朗。 4.2%

CHF: 瑞士法郎。 3.6%