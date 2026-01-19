〈專文〉貪心未明確 他人墊腳石：從 OK × 蝦皮，看平台合作的制度真相

文/周昆立（未來綠色Future Green創辦人、制度型創富與平台結構研究者）

在平台經濟的時代，「合作」從來不是感情問題，而是一個更冷靜、也更殘酷的問題：制度位置。誰站在制度裡？誰只是制度運轉中的一個節點？往往在合作結束的那一刻，答案才會浮現。

一、平台合作最常見的誤判

多數企業在談平台合作時，關注的往往是短期指標：比如能不能帶來流量？門市會不會更忙？營收是否立刻成長？但真正決定結局的，其實只有一個問題，也就是合作過程中，你的努力，最後沉澱成了誰的資產？

如果答案不是自己，那再熱鬧的合作，都只是過程。

二、蝦皮的貪心，是清楚且被制度保護的！

以 OK × 蝦皮為例，蝦皮的制度目標其實高度一致：

• 用戶留在平台

• 交易發生在平台

• 物流成為平台內建能力

• 數據形成護城河

在這樣的制度設計下，所有合作夥伴都只是角色配置。當角色可以被替代，合作就不再是關係，而只是成本。這不是道德問題，而是平台經濟的結構邏輯。

三、OK 的困境：不是沒有貪心，而是沒被說清楚。

就OK的立場來說，他們當然有期待：

• 門市來客數增加

• 包裹帶動順手消費

• 強化通路競爭力

但問題在於，這些期待並沒有被制度化。

他們並沒有掌握會員主權、沒有用戶資料、也沒有後續轉化權，那麼流量再大，也只是經過，而不是留下。可見「期待」若沒有被寫進制度中，那麼只會停留在願望層級。

四、於是，這句話就成立了本文開頭所說的

「貪心未明確，他人墊腳石」

在合作期間，OK 的門市更忙、員工更累、流程更複雜；但這些努力，最終沉澱的，卻是蝦皮的平台規模與制度優勢。當平台完成自建物流與取貨系統，原本的節點自然被替換。這不是分手，而是制度完成後的必然切割。

五、真正該被討論的，不是合作對錯？而是這個案例真正值得被討論的，不是誰談得好或壞，

而是每一家企業在平台合作前，都該誠實面對三個問題：

1. 合作結束後，我留下了什麼？

2. 來過的人，還是不是我的用戶？

3. 我的努力，能否轉化為長期制度資產？

如果三個答案都是否定的，那再漂亮的合作，都只是延後成為墊腳石的時間。

六、給所有企業的一句制度提醒：平台不缺節點，缺的是能留下制度的主體。

合作不是不能低頭，但不能沒有自己的貪心。因為在平台時代，沒有被制度保護的貪心，最後都會變成別人的墊腳石。