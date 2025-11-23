〈專文〉 跨越南半球的農業願景：台灣給力東帝汶的永續未來



11月21日東帝汶國會通過2026預算，聚焦國家轉型、區域融合、包容性發展



文/鄭紹春(前農委會苗栗區農業改良場助理研究員 & 前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

東帝汶（Timor-Leste）於2025年10月底正式成為東南亞國家協會（ASEAN）的第十一個會員國，這不僅象徵一個新興國家邁向區域融合的歷史里程碑，也揭開其農業現代化與經濟轉型的新篇章。這個年輕國家正面臨氣候變遷帶來的嚴峻挑戰與糧食安全壓力，迫切需要一位既具科技力、又擁有永續經驗和人文關懷的發展夥伴。台灣憑藉六十餘年深厚的國際農業合作基礎，理應成為東帝汶最值得信賴的盟友。

當前困境：脆弱的經濟結構亟待轉型

東帝汶目前面臨嚴峻的發展困境：國家總收入幾乎完全依賴3口油氣田的分潤收入（來自澳洲及其他國家的合資），民間工業基礎則幾近空白，甚至連工業廠房及設備都需仰賴台灣拆除的二手廠房作為興建材料，整體經濟處於極度拮据的狀態。這種高度依賴單一資源的經濟結構，不僅抗風險能力極弱，更面臨油田終將枯竭的時間壓力。產業多元化不足、基礎設施落後、技術與資本雙重匱乏，構成了東帝汶發展的三大瓶頸。

然而，危機也蘊含轉機。東帝汶擁有豐富的土地潛力與年輕的人口結構，加上新獲得的ASEAN會員身份，為這個年輕國家開啟了「彎道超車」的可能性。關鍵在於能否找到合適的發展夥伴，在油田收入枯竭前建立起多元化的產業基礎。

一、從援助到夥伴——信賴的根基

台灣的國際農業合作歷史，堪稱亞洲的典範。自1959年首派農技團以來，合作足跡遍及亞洲、非洲、美洲。六十餘年間，台灣不僅輸出技術，更輸出「自立更生」的理念。

在西非布吉納法索的姑河墾區，台灣農耕隊在荒原上建立水利與社區系統，至今仍是當地糧食供應的重要命脈；在中南美洲的多明尼加，台灣專家自1960年代起育成數十個高產水稻品種，使該國糧食自給率大幅提升；在中東酷熱的環境中，台灣團隊仍成功推動魚苗放流與海水養殖，強化當地糧食安全。

這些案例顯示，台灣的國際合作早已超越「援助」，而成為一種能被信任、可持續、可複製的發展模式。台灣不以「施予者」自居，而是以「共同創造者」的姿態，與夥伴國共享科技與經驗。

**針對東帝汶的困境，台灣模式具有獨特優勢：

**解決工業空白問題： 台灣靈活的中小企業發展模式，正是東帝汶從零起步最需要的經驗。從輕工業起步（紡織、食品加工），逐步建立產業供應鏈，這正是台灣六十年前走過的路。更務實的是，台灣產業升級後淘汰的二手設備，對東帝汶而言不僅是「廠房建材」，更可以是整套可運作的生產線——只要配合適當的技術培訓與管理指導，就能讓這些設備在東帝汶發揮新生命。

**打破資本匱乏困局：台灣的合作模式不以大規模資本投入為前提，而是強調技術轉移與人才培育。這種「授人以漁」的方式，恰好能幫助東帝汶避免「援助依賴」心態，建立真正的自主發展能力。

若台灣能在東帝汶初入東協之際，毫無保留地輸出農業技術與工業發展經驗，最終勢必應驗「得道者多助」的天理，讓台灣不僅被召喚，更被正式邀請，成為東協不可或缺的一員。

二、智慧農業——東帝汶的轉型契機

圖/外交部網站

目前，東帝汶的農業發展仍受制於氣候脆弱性、基礎設施不足與市場體系不健全。然而，正因其土地潛力與年輕人口結構，東帝汶具備「彎道超車」的可能。

台灣在智慧農業（Smart Agriculture）領域的累積經驗，可為東帝汶提供突破口：

- **精準灌溉與土壤感測： 有效管理水資源，解決基礎設施不足的問題

- **病蟲害預警與太陽能農機：強化氣候韌性，適應氣候變遷挑戰

- **冷鏈物流與加工系統：協助產品進軍ASEAN區域市場，這是東帝汶新會員身份的最大紅利

**具體可行的合作項目：

**咖啡產業升級：東帝汶咖啡品質優良但缺乏精緻加工能力。台灣可協助建立從烘焙、包裝到品牌行銷的完整產業鏈，大幅提升附加價值，將東帝汶咖啡打造成ASEAN市場的精品品牌。

**熱帶農產品加工：利用台灣的食品加工技術，將芒果、木瓜等熱帶水果加工成果乾、果醬、冷凍產品，延長保存期並提高利潤，外銷至ASEAN及澳洲市場。

**海洋漁業現代化： 台灣遠洋漁業經驗可協助東帝汶開發海洋資源，建立從捕撈、冷鏈到加工的完整產業鏈。

這樣的合作，不僅是技術輸入，更是社會轉型的起點。當農村青年透過技能培訓獲得新職能，當女性在農產加工中擔任創業角色，農業就不再只是生產糧食的部門，而是帶動社會穩定與經濟循環的引擎。台灣的智慧農業方案，將使東帝汶在區域競爭中展現新姿態，成為南半球永續發展的典範。

三、從農業起步的全面夥伴關係

台灣對東帝汶的承諾，不止於田間。未來合作應擴及教育、醫療與數位化三大領域，形成全方位的發展支援體系：

**教育：打造技術自主的人才基礎

- 提供農業與環境工程的獎學金與實習機會，培養在地人才

- 建立技職教育合作體系（台灣高職模式特別適合東帝汶國情）

- 邀請東帝汶青年至台灣七大農改場實習，學習「從實驗室到田間」的完整技術鏈

- 培養「回得去、用得上」的本地專家，避免人才流失

**醫療：提升民生基礎保障

- 分享台灣基層醫療與疾病預防經驗，建立社區醫療網絡

- 提供遠距醫療技術，克服地理限制

- 培訓本地醫護人員，提升民眾健康保障

**數位化：建構智慧治理基礎

- 建構農業數據平台與電子交易機制，推動智慧治理

- 協助東帝汶農產品對接ASEAN電子商務平台

- 建立產銷資訊系統，讓農民掌握市場動態

**基礎建設務實支援：化二手為新生

東帝汶目前使用台灣拆除的二手廠房作為建材，這其實是一個可以深化的合作模式。台灣可以系統性地將產業升級後的設備轉移至東帝汶，不只是建材，而是包括：

- 食品加工生產線（果汁、罐頭、冷凍食品）

- 紡織設備（成衣代工起步）

- 農機組裝廠（培養工業基礎技能）

- 小型水利設施（借鑒在索羅門群島的成功經驗）

配合技術培訓與管理輔導，這些二手設備可以成為東帝汶工業起步的「第一桶金」，以極低成本建立起初步的工業基礎。

台灣的國際合作不以資源多寡取勝，而以持續性與真誠取信。未來，台灣可邀請東帝汶農業官員與青年代表團訪台，參訪技術團建立的示範區，親身見證援外工作的長期影響力與可持續性，進一步鞏固互信。這樣的全面夥伴關係，將使東帝汶的發展不僅限於農業，而是涵蓋教育、健康與數位治理的全方位進步。

四、前景展望：從困境到轉機的三階段路徑

**短期（2025-2030）：穩定基礎，建立信任

這是東帝汶最關鍵的五年。在油田收入尚可支撐的時期，必須善用這筆資金投資於基礎建設與人才培育，同時需警惕「資源詛咒」——過度依賴單一收入來源的風險。

台灣可協助建立1-2個「燈塔項目」：

- 智慧農業示範區（咖啡加工廠+精準灌溉系統）

- 小型食品加工產業（利用二手設備轉移）

- 培養首批100-200名本地技術人才

成功指標是示範區產品成功外銷至ASEAN市場，本地青年開始回流農村創業。

**中期（2030-2040）：產業多元化，擺脫油田依賴

這是生死存亡的十年。油田資源終有枯竭之日，東帝汶必須在此之前建立多元產業體系。

發展重點：

- **農業現代化：從初級生產國轉型為加工出口國

- **輕工業集群：食品加工、紡織、農機組裝形成小型產業帶

- **觀光業發展：結合獨立抗爭歷史、自然景觀（潛水、生態旅遊），打造獨特品牌

台灣的角色從技術提供者轉變為市場對接者，協助東帝汶產品進入台灣與ASEAN市場，甚至引入台商投資設廠。

成功的標誌是非油田收入佔GDP比例超過50%，失業率顯著下降，中產階級開始形成。

**長期（2040-2050）：區域整合與永續典範

若前兩階段成功，東帝汶有機會成為ASEAN中最年輕、最具永續發展特色的成員，成為「小國也能有大作為」的典範。這個人口僅130萬的島國，雖然內需市場有限、地理位置相對偏遠，但透過深度融入ASEAN區域經濟體系，可以找到自己的利基市場定位。

台灣則透過東帝汶的成功案例，展現「共同創造者」的價值，從被召喚到被邀請，成為ASEAN實質夥伴，為自身外交困境開創新局。

結語：友誼之橋，耕耘共榮未來

東帝汶的入盟，是東南亞一體化的重要推進；台灣的參與，則是亞洲責任的展現。當台灣以農業科技、教育援助與永續理念跨出一步，不僅是對一個新興國家的承諾，更是對區域和平與共同繁榮的投資。

東帝汶當前的困境——依賴油田分潤、工業基礎空白、財政拮据——看似嚴峻，實則正是台灣可以發揮所長之處。台灣六十餘年的援外經驗，正是為了這樣的時刻而累積。從二手設備的實務轉移到智慧農業的技術輸出，從中小企業經營know-how到基層醫療體系建置，台灣能夠提供的不只是資金或設備，而是一套完整的、經過實戰檢驗的發展模式。

「友誼之橋」不是一夕搭建，而是經年累月的信賴與實踐所構築。台灣願以智慧與誠意，與東帝汶攜手，在南半球的陽光下，耕耘出一個可長可久的合作新藍圖。當東帝汶在台灣的協助下，成功從資源依賴型經濟轉型為多元化永續發展的典範時，台灣的真誠與技術將感動東協，從被召喚到被邀請，成為區域不可或缺的重要一員，讓東南亞這片沃土更加繁榮壯大。

這不僅是東帝汶的機會，更是台灣展現「小國大志」的歷史性時刻。讓我們共同見證這段跨越南半球的友誼，在信任與合作中，為雙方開創更美好的未來。

