〈專文〉適地適種：台灣在菲律賓農業合作的戰略延伸



文／鄭紹春(前行政院農委會苗栗區農業改良場助理研究員&中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

適地適種：生態農業的起手式

適地適種不僅是維持生態農業的核心策略，更是台灣在推動國際農業合作時的重要延伸領域。透過因地制宜的作物選擇與技術導入，台灣能將自身的農業能量轉化為區域糧食安全的保障。

2026年巴丹紅大蒜推廣重點

在「菲律賓農業群落鞏固合作計畫」中，台灣國合會（ICDF)將於2026年持續加強對巴丹群島省（Batanes）的大蒜產業支持，特別聚焦於伊巴雅特島（Itbayat Island）與巴丹島（Batan Island）兩大核心產區。

1. 台灣優良種原的回歸與推廣

- 與亞洲蔬菜研究發展中心（World Vegetable Center, WorldVeg）合作，將台灣保存的稀有菲律賓原生大蒜品種（包含巴丹紅大蒜）重新引入菲律賓。

- 2026年計畫：第二批約 26個品系 種原回運。

- 目標：進行品系繁殖、耐熱試驗與田間評估，確保適應當地氣候並提供農民使用。

2. 提升生產技術與農民組織化

- 技術訓練：針對伊巴雅特大蒜生產者協會，提供精準施肥、病蟲害防治（如硼元素改善球莖品質）等培訓。

- 組織強化：協助農民團體註冊優良品種（與國家種子產業理事會 NSIC 合作），提升市場認可度與商業價值。

3. 強化產業鏈與基礎設施

- 儲存設施：解決大蒜保鮮期不足問題，穩定市場供應。

- 物流拓展：改善運輸與物流，提升「巴丹紅大蒜」在菲律賓國內及國際市場的競爭力。

總結：透過品種科技合作、在地技術指導與產業鏈優化，國合會將全面支持巴丹群島大蒜產業的永續發展。

呂宋島的農業潛力與台灣技術能量

呂宋島面積約 109,900平方公里，其中可耕地比例達 46%，相當於 5,055,400公頃。如此龐大的潛在宜農場域，若適時接軌台灣的技術能量，應足以解決兩國的糧食問題並推動區域農業升級。

榮邦計畫下的多元作物推廣

在榮邦計畫項下，台灣國合會推動的「菲律賓農業群落鞏固合作計畫」不僅限於大蒜，還涵蓋多元蔬果試作：

- 作物：小番茄、彩色甜椒、秋葵

- 試作地點：北伊羅科斯省（Ilocos Norte）

- 種原來源：善化亞蔬中心保存的「協和」、「黑馬」、「漢寶」三大品系

此舉不僅拓展菲律賓農業的作物多樣性，更透過台灣優良品系的導入，提升當地農業的競爭力與永續性。

結語：台菲農業合作的國際典範

台灣國合會在菲律賓的農業合作，展現了「適地適種」的智慧與「技術援助」的深度。從巴丹紅大蒜到小番茄、彩椒與秋葵，台灣不僅輸出種原，更輸出完整的農業技術、組織模式與產業鏈思維。

這不只是農業合作，更是國際援助的典範，體現了台灣在區域糧食安全與永續農業上的責任與影響力。

TAIWAN CAN HELP!要給就給：最優質的有機農業！

