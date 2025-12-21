〈專文〉防恐內化：台灣城市韌性的最後防線



文／鄭紹春（前駐索羅門群島技術團水利專家）

2025 歲末，台北街頭突發的無差別攻擊事件，震碎了國人對「治安」的盲目安全感。這場悲劇不僅是一次社會安全的破口，更是一記警鐘，提醒我們：在恐攻型態日益碎片化、難以預測的時代，僅靠警政單位的事後處理，已不足以保障生命。真正的防線，必須來自全民的「防恐內化」。

危機的真空期：公民才是第一反應者

台灣社會長期將安全責任全盤交給警察，卻忽略了暴力事件爆發的「關鍵真空期」。在這段時間裡，公民的應變能力才是決定傷亡規模的關鍵。筆者曾於 2000 年初駐索羅門群島，親歷地方之間（馬省移入者對瓜省在地人的騷亂）武裝衝突。當時，受過專業訓練的官員與警察竟在槍聲響起時棄盾逃命（政府辦公區立馬成為空城），公權力瞬間癱瘓。這段經驗深刻揭示：若缺乏平時的「本能化」訓練，人性在恐懼面前極其脆弱。

台灣的缺口：教育未能內化安全本能

廣告 廣告

捷運台北站恐攻事件

回觀台灣現狀，危機意識仍停留在零散的政令宣導。孩子們被教導如何考試、競爭，卻未被教導如何在混亂中避險、止血自救、配合救援。當民防教育未被視為「基本生存能力」，就不該期待民眾在危機發生時能冷靜反應。

三大戰略：借鏡以色列，重塑城市韌性

1. 教育制度的內化轉型

民防不應是課外活動，而應納入正式課綱。以色列自幼兒時期便建立「安全本能」，讓避難、急救、威脅辨識成為日常技能。教育的目標不是製造恐慌，而是培養全民的「第一反應者」意識。

2. 實戰演練，預測人性脆弱

現行防災演習多流於形式，未來必須加入「動態脅迫」的實境演練。當警力可能因混亂而無法即時到位，社區與校園如何維持秩序與互助，才是檢驗韌性的關鍵。

3. 建立退後與配合的公共意識

安全不只是少數英雄的責任，而是全民的共識。民防教育必須教導何時退後、如何不成為救援障礙。唯有公民具備基本防護能力，警政單位才能集中力量打擊犯罪。

結語：不恃敵之不來，恃吾有以待之

《孫子兵法》有言：「不恃敵之不來，恃吾有以待之。」索羅門的教訓告訴我們，和平時期的秩序往往只是脆弱假象；以色列的經驗則證明，真正的和平來自全民對威脅的內化與準備。

台灣若要避免下一次悲劇，政府必須正視此次事件揭露的結構性缺口，將民防教育納入國家戰略支柱，從校園紮根到社區演練。這不僅是對國家安全的投資，更是對每一條生命最基本的尊重。