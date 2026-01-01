〈專文〉陳前總統的判斷力



文/翁達瑞(美國大學教授)

陳前總統訪問彭文正的節目，我從頭看到尾，而且還做筆記。對，我知道我很無聊，但如果我要評論，就必須做足功課。

陳前總統質疑蔡英文的學位，有兩個理由，皆顯示他的判斷力大有問題。我評論如下：

一、論文長期封存

蔡英文重返母校倫敦政治經濟學院，受到熱烈歡迎

陳前總統說，蔡英文取得倫敦政經學院的博士學位是一件榮耀，不應該封存論文，好像見不得人，所以他認為有問題。陳總統連簡單的事實查證都沒做！

蔡英文的博士論文並未被封存。相反的，我們的國家圖書館與倫敦政經學院的圖書館都看得到。若要下載，也有網路連結。

所謂的「封存」指的是蔡英文在政大的升等檔案，不是她的博士論文。教授升等檔案封存是教育部的規定，適用所有的大學教授，不是針對蔡英文。若馬英九曾在政大申請升等，他的升等檔案一樣封存。

教授升等檔案封存是學界慣例，目的在維持升等審核的中立性。升等審核有分內審與外審。內審就是校內同僚的審核；外審就是校外專家的審核。升等檔案封存就是為了避免審核意見曝光。

假如審核意見沒有封存，不管是內審或外審，那就不會有人敢在審核時講真話，因為擔心審核意見外洩得罪當事人，甚至會遭到報復。

為了抹黑蔡英文，彭文正等人竹竿接菜刀，把升等檔案封存扭曲為博士論文封存。未料我們的陳前總統也上車了，沒查證就相信了。

二、論文沒有裝訂

蔡英文的論文應該收藏在倫敦政經學院的圖書館，但因為不明原因消失了。論文在圖書館消失不代表學位是假的。如果這樣的推論可被接受，任何人都可以到我母校的圖書館把我的博士論文藏起來，然後說我造假博士學位。

因為圖書館收藏的博士論文消失了，蔡英文只好拿出原稿，複印後再交給倫敦政經學院的圖書館收藏。陳前總統不相信蔡英文的論文是真的，只因為原稿沒有裝訂。

蔡英文取得博士學位時，尚未有電腦文書軟體，只能用傳統的打字機撰寫。打字完成的論文不會裝訂，只能按頁數排列成冊。待確認內容無誤後，蔡英文要再將原稿複印多份，並且裝訂成冊，繳交給學校的相關單位。

至於原稿就如此保存下來，方便日後的複印。在沒有電腦文書軟體之前，所有的博士生都是依照這個程序撰寫與繳交論文，我看不出有任何可疑之處。

陳前總統卻以原稿沒有裝訂質疑蔡總統的學位，顯見他對學位取得的過程陌生，卻也未向過來人求證。我取得博士時，已經有電腦文書軟體，我只保存原始檔案，需要時再列印裝訂成冊。

#前總統的判斷



學位真假很容易判斷，就是頒發學位的大學說了算。彭文正開始造謠蔡英文造假學位之後，倫敦政經學院已多次證明學位為真，也接受蔡英文補繳的論文。蔡英文卸任後，倫敦政經學院也邀請她返校演講。

我要請教陳前總統，倫敦政經學院會邀請造假學位的人到校演講，而且以校友稱呼嗎？倫敦政經學院可不是野雞大學，而是英國的名校，獲頒諾貝爾奬的教授與校友總共有十九人。

陳前總統可以質疑蔡英文的學位，但要基於經過查證的資料。可惜的是，陳前總統相信論文封存的謠言，還用論文沒裝訂當理由，缺乏該有的判斷力。

陳前總統對彭文正的推崇以及對蔡英文的質疑，讓我為他的判斷力感到懷疑。想到他曾是我們的前總統，而且任期長達八年，我不禁捏了一把冷汗，慶幸天佑台灣！

後註：政局混亂，人心惶惶。若陳前總統要為台灣發聲，他應該去挑戰鄭麗文，不是來質疑蔡英文