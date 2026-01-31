〈專文〉願音樂大過紛爭

文/林聲

這一天在網路的訊息得知台灣音樂大師蕭泰然的夫人安然蒙主𠖥召，深感不捨，同時又因著蕭泰然離世後的音樂版權之紛爭，以深感難過…。徹夜難眠，特此為文

公開呼籲願音樂大過紛爭。

音樂，本是頌讚創造、安慰苦難、療癒人心的聲音。

它讓人相遇，不是讓人分離。

蕭泰然老師一生為真理、生命與和平而創作，用音樂服事台灣、擁抱土地，是我們共同敬仰的音樂大師。

多年來，家屬的守護，以及蕭泰然基金會與陳秀麗董事長長期的推動與奉獻，也同樣為台灣本土音樂盡心盡力，這些付出，都值得珍惜與感謝。

我林聲，只是一名影像工作者。

有幸多年陪伴蕭老師，為他拍攝肖像、紀錄音樂會與許多重要時刻。

在我心中，他最動人的，從來不是名聲或地位，

而是那份溫柔、謙卑、為土地受苦的心。

近日得知蕭師母安然辭世，深深不捨。

願主親自安慰家屬，賜下平安。

同時，也看到關於音樂版權與管理權的爭議消息，內心格外沉重。

因為我始終相信——

蕭老師留下的，應該是和聲，而不是對立；

是傳承，而不是傷害。

法律自有制度可以釐清，

但情感與信任，需要更多體諒與對話。

蕭泰然的音樂，

屬於家人，

屬於長年守護他的夥伴，

更屬於這塊土地與世世代代被感動的人們。

我們守護的，不只是權利，

更是他的精神與初心。

聖經說：「使人和睦的人有福了。」

誠心盼望各方都能在愛與尊重中尋求共識，

讓音樂繼續流動，讓名字被祝福記得，而不是被紛爭記得。

別讓誤解得地步，

讓愛成為最後的榮光和祝福！

平安同在。

光的兒子 、林聲