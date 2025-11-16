〈專文〉【魚與熊掌不可兼得】：在 AI 的投資， 美國七大科技公司， 寧可冒投資風險也要避免被邊緣化。
文/ 劉助
美國七大科技公司， 寧可冒投資風險也要避免被邊緣化。如果不大量投資基礎建設，數據中心， 則有可能被整個 AI 產業邊緣化。股價就趕不上這個潮流。股價不振，不論是股東會還是董事會都會遭遇奇大的壓力。因此， 明知山有虎，偏向虎山行。
AI 泡沫化是自然法則引起的。 每一次新科技的出現都會產生泡沫，數學上有一個公式是正向回饋系統， 自我膨脹的線性關係。 自我膨脹，到最後就是破裂。 以前的網路泡沫（2000年）次級房貸泡沫（2008年），目前 AI 產業的狀況是。
1. 投資千億卻看不見收益。 NVDA 投資 Open AI 一千億美元， Open AI 轉身就買進 NVDA 的 GPU, 投資的錢屬於陰性， 而購買基礎建設的資金也是屬陰， 因此， 陰轉陰， 就不構成完整的經濟循環。屬於自我循環，類似永動車的悖論。 不會持久。只會造成泡沫。
2. META 投資 290 億美元， ORCL 投資380 億美元，打造 data center， 這樣的投入也看不見其收益的機會。
3. Open AI 是龍頭， 市值超越 5000 億美元， 今年營收只有 200 億美元， 而且虧損 90 億美元， 估計還要繼續虧損。到 2028年的 年虧損達到 470 億美元。
4. 光是 Open AI 與 Anthropic 兩家公司就買進了 1/3 的 NVDA 產品。 市場集中。
5. 這三家 AI 公司沒有營收，也看不出將來要如何賺錢， 表示它們都沒有盈利模式， 而他們的市場估值卻是百億以上， Figure AI 390億美元，Safe Superintelligence（ SSI ) 320億美元， Thinking Machine Lab 120 億美元。 這種現象本身就是泡沫現象。
6. 由於美聯儲降息，資金充沛， 傳統產業受到關稅影響，一厥不振， 資金全數往高科技股票集中。因此促進科技股大幅上漲。 扭曲了整個股市的發展。
7. 股市的因果關係， 泡沫破裂的因已經存在，就等著緣的出現，泡沫就會崩盤。
8. 而緣可能來自金融業， 汽車零件公司破產可能引發的銀行破產，可能引起連鎖反應。 若銀行破產繼續擴大，則可能引起恐慌，而促使股市拋售，此刻就是 AI 泡沫破裂的時候。
9. 而美國超過 38 萬億的美債必然會引發銀行危機， 38 萬億就是潛伏的因， 地區性銀行若有危機，則會蔓延開來，這時就是泡沫破裂的時候。
10. 科技七大也都知道投資的風險， 但是此時此刻，大家都爭先恐後地投資 data center， 不投就會被邊緣化，投也是冒著風險， 但邊緣化的風險遠大於投資的風險， 於是 只得向著虎山繼續前行。
11. 當泡沫破裂時， 美元貶值， 唯獨黃金可以維持價值。
