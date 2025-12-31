〈專文〉3F70冬紀念



文/劉重義

70冬前，1956年1月初1，在費城的5個台灣留美青年，林榮勳、林錫湖、陳以德、楊東傑和盧主義，成立第1個鼓吹台灣獨立的組織，「台灣人的自由台灣」(Formosans’ Free Formosa, 3F)，後來閣有盧建和、郭漢清和楊基焜等加入。

1950年代是世界被壓迫民族大覺醒的時代，親目看著228民族屠殺慘景的台灣青年人，利用前往日本、美國等國家留學的機會，開始發展有組織的台灣民族獨立運動。1956年2月28，廖文毅嘛在東京成立「台灣共和國臨時政府」。

導頭組織3F的5個傑出青年：楊東傑上濟歲，1923出世在現在的台南鹽水，日本東京慈惠醫科大學畢業，在台大病院服務幾冬後，前往美國實習進修放射線檢驗醫療，是費城當地1間病院的住院醫師；林榮勳上早到費城，1927出世在台北，讀台大期間捌(bat)擔任學生自治會會長，1952前往賓夕威尼亞大學(UPenn)攻政治學博士；陳以德1930出世在澎湖馬公，台大法律系畢業，1954前往賓大讀國際關係；林錫湖是台南出名的企業家林全福的後生，1930出世在府城，台大畢業做兵了，先去美國新墨西哥大學，1955提得碩士學位了，轉來賓大攻有機化學博士；上少年的是盧主義，1932出世在府城，1951台南1中畢業考入台大醫學院醫科，拄著當時的副總統陳誠，要緊送彼年高中畢業的後生陳履安來美國讀冊，用特權臨時改彼年役男免做兵著會使出去留學，盧主義搭機會醫學院才讀3月日，著申請去讀明尼蘇達的馬卡里斯特學院(Macalester College)，1955大學未畢業，著提得費城天寶大學(Temple University)醫學院的入學許可，當年9月搬來費城。

3F 第一期刊物公開信〈台灣人的自由台灣〉。由李天福（盧主義）執筆，揭示以追求台灣獨立為終極目標。 圖/台獨聯盟

在費城，因為同鄉因緣，怹5個青年常在聚集談論台灣的情況，經過2、3月日後，盧主義認為祙使咁哪私下批評蔣家政權，著成立組織宣揚台灣獨立的理念。在1955年12月，盧主義整理大家互相辯論所激發出來的共識，投書《紐約時報》，呼籲美國支持反對蔣家獨裁政權的台灣人，以免台灣陷落共產黨手中。彼篇投書得著登報，大大鼓舞這群青年人的士氣。盧主義順勢閣提出成立組織之代誌，才得著其他的人同意。

怹在1956年1月寄出創刊號通訊，用英文拍字，印60份，附1張予台灣留學生的公開批，起頭著寫：「這是一個覺醒的世紀，一個革命的世紀。」公開宣告3F成立，宣示組織的宗旨是：反抗獨裁政權、建立民主獨立的國家。上尾，要求大家基於共同的信念結合起來，互相勉勵增加知識，通準備未來集體性的行動，達成台灣獨立的願望。這份通訊在當時平靜的留學生中間，造成了驚天動地的震撼。

雖然3F人力和財力相當有限，咁哪能當做有限的理念宣傳。總是，怹的活動卻引起蔣家政權的不安，著透過「支那污西團」(China Lobby)向美國國務院施壓，要求調查3F和共產黨的關係。當時是美國社會恐共的年代，結果，聯邦調查局（FBI）開始調查3F的組織和活動。

1957年2月初1，盧主義和盧建和在明尼蘇達州開始受FBI調查有關3F的運作。了後，每2、3禮拜，盧主義與盧建和攏著去FBI辦公室報到接受質詢，安呢經過3、4月日久的調查。

盧主義憑著個人深入的理論基礎，說服FBI人員：3F呣是共產黨，嘛絕對祙危害美國社會的安全。調查員結案：相信3F是提倡民主的反共組織，所以免起訴，總是認為3F和「台灣共和國臨時政府」的關係，觸犯了1938《外國政府代理人登記法案》，著要求在程序上，3F的組織資料必須送司法部報備。這種裁決當然引起3F成員安全上的驚惶，大家決議用解散改組來擺脫可能的麻煩。

3F著在1957年底宣佈解散。隔日，1958年1月初1，成立「台灣獨立聯盟」(United Formosans for Independence, UFI)，由盧主義擔任主席。UFI基本上繼續停留在秘密社團的階段，總是人數開始增加，前駐日代表羅福全和台灣小提琴界教母李淑德攏是在這期間加入。隨著台灣留學生人數的增加，世界各地的獨立運動組織在1970年1月初1成立「世界台灣獨立聯盟」(World United Formosans for Independence, WUFI)。

在3F存在的2冬久，總共發行11期通訊，主要是由林榮勳、陳以德和盧主義怹3個人寫稿，交陳以德的美國女朋友瑪莘(Maxine)拍字，然後大家在課外和工作外的有限時間，作伙用油印機1張1張複印。怹經常工作到半冥，為著避免暴露身份，印好的通訊攏提去其他的城鎮寄，一部分是暗冥偷偷置在校園建物頭前，予來上課的學生家己提。

盧主義是3F5個開創者中間，唯一目前還健在的先輩，伊過幾日會發表3F70冬的感言。



