〈專文〉AI 正在複製階級，而不只是改變教育



──2025 年台灣 AI 熱潮下，由「訂閱制」與「使用文化」築起的隱形高牆

文/蕭錫惠

2025 年，人工智慧在台灣已非新詞，而是顯學。從中小學的「生生用平板」進化到「生生用 AI」，從補習班標榜的「AI 賦能教學」到政府的智慧治理藍圖，科技彷彿一夕之間全面到位。然而，若我們剝開這些光鮮亮麗的報告數據，將鏡頭拉近到真實的生活場景，便會發現一個不容忽視的現實：台灣的 AI 發展，正悄然複製並加深既有的階級與城鄉差距。

所謂的「南北差距」，在此已不單指地理位置，而是資源分配的代名詞。在北部都會區與資源豐沛的私校，AI 早已融入日常。家長與學校不只提供硬體，更願意支付每月數百元的 AI 訂閱費，讓學生使用反應更快、邏輯更強的高階模型。他們用 AI 整理繁雜資料、修正雙語文章，甚至進行類似蘇格拉底式的提問與辯證。教師也引導學生理解，AI 不是答案機器，而是放大思考的工具。在這裡，AI 已成為如同水電般自然、持續累積的基礎能力。

相對之下，在許多中南部偏鄉或資源匱乏的社區，AI 仍像一位匆匆過客。雖然硬體逐步到位，但不少學生受限於經濟條件，只能使用功能受限的免費版本，忍受推論能力不足與資料落後的限制。更關鍵的，是「使用文化」的斷層。多數接觸僅止於一次性的講座、體驗營或示範課程。同樣面對一道學習難題，都會區學生已在思考如何調整提問方式，引導 AI 拆解問題；偏鄉學生卻仍停留在註冊帳號，甚至不知道該如何開口提問。

對不少弱勢學生而言，AI 是「聽過但不熟」、「很厲害但跟我無關」的存在。這已不只是傳統意義上的數位落差，而是更隱蔽、也更致命的「訂閱制階級」與「文化資本差距」。AI 作為新時代的學習加速器，讓懂得使用的人能以倍速跨越知識門檻，卻也在無形中讓不熟悉的人被提前減速。

試想五年後，當這批學生進入大學或職場，面試官不再詢問「你會不會用電腦」，而是直接預設「你會與 AI 協作」。那些習慣用 AI 輔助決策、優化產出的學生，將輕易跨過門檻；而缺乏人機協作直覺的學生，可能在第一輪篩選中就被排除。當能力差距與經濟條件重疊，科技進步非但沒有拉平世界，反而成了固化階級的新水泥。

這正是教育部與國科會必須正視的政策盲點。過去幾年，AI 教育政策多聚焦於競賽、設備與示範學校，卻忽略了真正的普及化工程。AI 的關鍵不在於誰拿到最新硬體，而在於誰能長期使用、反覆練習、內化為能力。

真正需要的政策轉向，不是再多買設備，而是正視「付費牆」與「使用文化」的結構問題。其一，應研擬將高階 AI 模型使用權納入公共教育資源，讓偏鄉與弱勢學生也能平等使用最強大的數位工具，打破「付費才聰明」的隱形門檻。其二，應協助第一線教師建立 AI 助教文化，讓教師不再害怕被取代，而能引導學生在日常學習中，安全且有效地與 AI 協作。

如果現在不補，五年後的代價只會更高。AI 的學習曲線是指數型的，一旦使用文化的差距成形，後追成本將難以承擔。AI 不該只屬於都會區，也不該只住在付費帳號裡。它若要成為台灣的共同未來，就必須先成為每一個孩子，不論出身與地域，都能隨手可得的日常工具。