專案報告寫「無」遭立委批蠢！國防部回應了

▲國防部長顧立雄8日將進行專報，但要求文書精準標示機密等級，卻因宣導不足惹議。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交及國防委員會8日將進行「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」專案報告。不料，國民黨立委徐巧芯今日卻踢爆，該專報內容，竟然全被標上「無」、「密」字眼，讓他不禁反問，是我們看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？直呼國防部的做法太白痴了。對此，國防部表示，令頒「機密資訊精準標示精進作法」，藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。

徐巧芯指出，專報內容按照最新的「指令」，每一段都要寫【無】或【密】，讓他直呼但這實在太白痴了，如果寫了【密】，那我們看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？

民眾黨立委林憶君則指出，依照現行規定，國軍各單位使用通訊軟體的群組對話管理，在國軍部隊，早已行之有年。但倘若官兵在通訊軟體內，刻意清楚標示機密等級，如此作法雖看似可以在事後追查洩密來源，但實際上，不是反而在告訴甚至敵人，群組中每一段訊息的情報價值嗎？，這不但不能為國安防堵漏洞，甚至是大開「國安倒車」，對於執政黨的這個新規定，林憶君甚至質疑，請問到底誰才是「中共同路人」？她質疑國防部這個新規定，根本就是「好心辦壞事」、甚至是「愚蠢至極」。

針對在野黨立委質疑，國防部回應表示，為落實機密資訊「內容分類、風險分流」原則，令頒「機密資訊精準標示精進作法」，藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。

▲國防部送立院專案報告寫「無」 ，引發爭議。（圖／徐巧芯辦公室提供）

