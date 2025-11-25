專案說明不符要求 都更預算通過附帶決議

基隆市都發處辦理都更專案編列三千四百萬，較去年增加一千六百萬，但人力不足及老宅更新改建都發的專案說明不符市議員們的要求，為此，三千四百萬決議預算通過附帶決議，明年臨時會前市府先至市議會辦理都更專案辦公室說明會。

市議員鄭愷玲建議，都更辦公室人力多增加天數，希望能夠至少一個辦公室每天都有人進駐，可協助住戶了解更多事情。她支持預算也希望再加強人力補足部分。

市議員鄭文婷則認為市府都更專案報告不夠充實及扎實，該報告偏向行銷，既已委託專業顧問公司希望能用他們的專業協助市政府推動都更。她也建請都發處就預算能做到那些目標應再詳加說明。

市議員藍敏煌表示，補強人力、簡化程序要盡快做到，避免單位多送到哪裡就卡哪裡。人力及專業都不足要推動都更也只是紙上談兵。他支持預算通過，也要求再加強人力和補足專業，否則讓很多不瞭解都更程序的市民會感到害怕，怕協調過程會吃虧，這就需要市府主動來帶頭當中間人，市府做保證市民配合度就高。

市議員陳冠羽表示，經過這幾年爭取，審查115年年度預算時產發處、都發處、工務處、交通處都有編列工程人員留任一年可提供3萬元以上的留任獎金，但在總質詢時就有提出113年報考土木工程人員相較於108年就下降了近4成。然而，北北桃三市加碼提供留任獎金來搶工程人才，基隆市政府此刻仍因財政問題而無法提供更多的獎金，希望基隆市政府儘早提出自己版本的留才害，否則工程人員缺額問題難以改善，公共工程將難以推動。

陳冠羽表示，在都發處業務質詢時，已指出基隆市平均屋齡高達35.3年，屋齡30年以上的老宅更接近六成，此外，基隆市伴隨著超高齡化，導致「老人住老宅」問題極為嚴峻，試問一個高齡70歲長輩該怎麼等待10年以上的都更重建？此刻都更專案辦公室明年預算增加1600萬經費，幾乎翻倍成長，期望都更專案辦公室在基隆落實內政部推出「30年以上私人老屋延壽」方案，讓老宅延壽的計劃能夠順利進到基隆市老宅中。同時基隆市仍有多處的閒置公有宿舍，都更專案辦公室更應協助活化閒置建築，重新利用公有閒置空間，降低租屋成家負擔。