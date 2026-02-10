專業不退休、經驗永傳承！中彰投分署助企業留才傳技見成效

▲戴先生指導新一代員工正確安全的砂輪安裝方式，並深入說明其特性。（圖／中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為支持中高齡者退休後持續投入職場，協助企業關鍵技術順利傳承，勞動部推動「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」。深耕磨床製造、在業界占有一席之地的大光長榮公司，便透過該計畫回聘服務逾二十年的創始員工戴先生擔任企業講師，傳承CBS砂輪拋光技術，更譜寫出一段「父子同廠」的職場佳話，展現技術與經驗世代接力的成果。勞動力發展署中彰投分署114年已協助8家企業僱用17名退休技術指導，115年度計畫受理申請至6月30日止，有需求的企業可洽詢中彰投區銀髮人才資源中心。

廣告 廣告

▲「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗」計畫補助每位雇主每年最高新臺幣50萬元。（圖／中彰投分署提供）

大光長榮公司人資表示，戴先生是公司第一代員工，長期負責產品生產技術與研發工作，是公司重要的技術支柱。其中，他所掌握的「CBS砂輪拋光」技術，廣泛應用於金屬、模具及零件的高精度鏡面拋光，能在延展性高的材料上呈現穩定及細緻的鏡面效果。隨著戴先生屆齡退休，公司一度面臨核心技術可能出現斷層的壓力，所幸透過勞動部「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」支持，得以回聘他擔任技術顧問，手把手指導新一代員工掌握砂輪特性、研磨的穩定性、機台操作技巧及安全的安裝方式，確保技術傳承、產線運作穩定。

此外，考量戴先生年逾七旬，體力較難負荷長時間工作，大光長榮也彈性調整其工作內容與請假制度，使其能在兼顧健康的情形下安心投入技術指導，展現企業對高齡人才的尊重與重視。戴先生的子女也因認同該公司的企業文化，跟隨父親的腳步進入公司服務，形成父子同廠、經驗相承的職場佳話，不僅深化企業向心力，也讓技術根基更加穩固。

中彰投分署指出，「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，鼓勵企業回聘具豐富實務經驗的退休人員，將寶貴的技術經驗傳承給新一代，以協助企業永續經營發展、延續產業核心競爭力。計畫補助企業內聘講師等其他相關費用，每位雇主每年最高補助新臺幣50萬元，可減輕企業用人成本，同時建構更友善的職場生態。想進一步了解的企業均可洽詢中彰投區銀髮人才資源中心，服務專線電話為(04) 2203-0300 分機114。