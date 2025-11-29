專業兼具人文 體現全人醫療

今天下午由台中慈院的醫護向上人分享心得，有專業醫術也有愛心照護，為病人想方設法，從院內延伸到住家，醫療人文植入溫暖；還有手把手的醫術傳承，都展現出慈濟最具特色的全人醫療。

五歲女孩罹患A型流感之後，急性壞死腦病變肢體無力，這是一種致死率高，預後不佳的疾病。病患家屬選擇從台大醫院轉到台中慈院治療，中西結合經顱刺激，一個月後，女孩能握筆寫字能跑能跳。

台中慈院復健醫學部主任 蔡森蔚：「我們針對她的腳，因為我們會看她手或腳，會針對不同方面的刺激，每天來 一直在進步一直在進步。」

精湛醫術一棒接一棒，台中慈院耳鼻喉部由醫界大老許權振領軍，師生傳承最為可貴，年輕醫師仰望權威緊緊跟隨，醫術突飛猛進。

台中慈院聽語中心主任 謝承祐：「老實說我才V4 主治醫師第4年，許P(許權振教授)是，V40(主治醫師40年)，一個V40帶一個V4，還陪我7個小時，而且不是一次，大概一個月至少會有好幾次，他真的要陪我7個小時。」

專業醫療加上愛心澆灌，台中慈院的用心不只在院內，對於患者在院外的照顧鏈接都設想周到，這是一名坐輪椅的患者，護理人員還帶著爬梯機陪她出院回家。 台中慈院護理部主任 李玉茹：「其實偏鄉不是在我們想的偏鄉，她家沒有電梯 她不上去她的家，它就是一個偏鄉，運用這個工具，讓她可以回到家中的住房裡面 。」

證嚴上人開示：「醫護人員跟醫師，看起來都是讓人感覺很舒服，光是看到，就讓人心裡治療一半以上，感覺醫師都很有品格，護理人員都是那樣端莊的美，相信這都是我們醫療的品質。」

全人醫療蘊含溫暖，在台中慈院醫師與護理師身上展露無遺。

