專業問政受肯定 徐欣瑩獲「口袋國會」評鑑特優立委

【民眾新聞網方健龍新竹報導】民間監督平台「口袋國會」今（4）日公布立法院第11屆第3會期優良立委名單，國民黨立委徐欣瑩憑藉積極問政、專業監督與長期關注民生議題，榮獲「全院優良立委」及「內政委員會特優立委」兩項殊榮。對此，徐欣瑩表示，感謝口袋國會的肯定，未來會更努力擴大對新竹縣選民的服務，回報鄉親們多年來的支持和鼓勵。

「口袋國會」為民間監督立委問政的評鑑平台，根據立法院議事與發言紀錄，評估立委的法案提案數、法案通過率、修正案提案量及發言表現。此次評鑑中，徐欣瑩在各項表現突出，充分展現立法委員的專業職能與問政能量，因此獲頒優良立委肯定。

廣告 廣告

徐欣瑩表示，於第三會期期間，雖面臨惡意攻擊與史無前例的罷免挑戰，但仍堅守崗位、持續問政，最後成為「首位罷免連署未過關的藍委」。徐欣瑩也坦言「在艱困的國會環境中，行政部門常忽視民意，但我會繼續堅持立場，為人民權益把關，為台灣民主盡一份力。」

據了解，理工背景出身、頂著博士學歷的徐欣瑩，從政近20年，始終以務實與專業的態度推動各項政策。徐欣瑩也了解深入基層、貼近民意，是現代政治人物該有的基本底蘊。3日徐欣瑩與立法院教育及文化委員會前往新竹縣考察地方教育建設，針對湖口鄉新湖國小、湖口高中及竹北市嘉豐國小三所學校的教育建設計畫進行實地訪視。徐欣瑩也在說明會後決議，新湖國小操場跑道整建工程及湖口高中AI實驗班設備計畫將修改後重新申請，請縣府調整排序以提高補助優先順序；嘉豐國小圖書館閱讀環境建置計畫則以專案處理，協助爭取納入明年度預算。

徐欣瑩強調，特優立委的肯定來自人民的託付，未來將持續努力，服務更多的新竹縣民，表達對鄉親疼惜愛護的回饋。