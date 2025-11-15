專業垂降隊參與 台東縣政府偕林保署淨山 (圖)

「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在

TVBS新聞網 ・ 1 天前