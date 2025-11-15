專業垂降隊進山清垃圾！臺東首度淨山行動

▲環保淨山活動。

【記者 朱達志／台東 報導】為實踐愛護土地、尊重山林理念，臺東縣環境保護局與林業及自然保育署臺東分署今（15）日於卑南鄉嘉豐村初鹿段4694地號邊坡，共同舉辦「敬山愛林･垂降淨山」活動，縣長饒慶鈴頒發感謝狀予參與團隊，並指出，山林提供民眾乾淨水源、新鮮空氣及休閒場所，呼籲大家守護美好臺東，民眾不要心存僥倖違法棄置垃圾，今年已查獲並開罰29件，環保局也會於違規熱區架設縮時攝影機。

臺東縣環保局指出，活動邀請高雄市高縣救難協會的專業繩索垂降團隊，共同參與邊坡廢棄物清除作業，環保局長黃權煒、副局長黃筱芬也著裝一起清理。林業署臺東分署長吳昌祐、救難協會理事長林德和、議員楊招信及鄭崗山也都出席，中央與地方一起行動，清理山區邊坡廢棄物，改善山林景觀，降低污染風險，展現「敬山」與「淨山」行動力。

饒慶鈴表示，環保局邀請高雄市高縣救難協會，使用垂降方式協助清理環境，是臺東首創，不僅清除垃圾，更傳遞「敬山、愛林」精神，呼籲民眾從日常生活落實減量與妥善處理廢棄物，讓臺東成為最美麗、最幸福的永續城市。

環保局長黃權煒提及，丹娜絲颱風過後，卑南鄉嘉豐村林業產業道路有許多被人亂丟的廢棄物，因此與林保署臺東分署討論後，將此次淨山行動任務為清除山區邊坡廢棄物，避免滑落造成水體污染，維護山林環境品質。

清理地點位於人煙稀少且地勢險峻的產業道路邊坡，透過專業繩索垂降團隊完成高難度作業，共清運約200包編織袋（50*80公分）大小的家戶垃圾，並以吊車吊離廢棄床墊。

環保局進一步指出，依《廢棄物清理法》第27條，任何人不得任意棄置廢棄物於非指定地點，違者可依法裁罰。民眾若發現違法棄置行為，撥打免費專線0800-066666、電話089-221999報案，或透過「公害報報」APP及公害污染陳情網路受理系統：https://ww3.moenv.gov.tw 。（照片記者朱達志翻攝）