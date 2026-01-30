專業培訓打造即戰力人才 新北ACGE產業學院即起報名

《圖說》「2025新北ACGE產業學院」自今年3月開課，共規劃13項專業課程，涵蓋動畫、漫畫、遊戲等多項電競相關活動，包含「新北電競爭霸戰」及電競推廣活動，前排右六為經發局長盛筱蓉。〈經發局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】因應ACGE（動畫、漫畫、遊戲、電競）產業持續成長與人才需求日趨多元，新北電競基地於115年度續辦「新北ACGE產業學院」，以實務導向課程設計與專業分流培訓為核心，邀集產業講師、內容創作者及專業職人共同授課，透過專業課程安排與實作學習模式，協助學員深化專業技能、強化職涯發展即戰力，即日起開放報名。

經發局長盛筱蓉表示，隨著數位科技應用、內容產業發展及電競市場專業化趨勢加速，ACGE相關領域已成為結合創意、技術與產業應用的重要動能。新北市政府自成立新北電競基地以來，持續透過課程培訓、產業交流及人才媒合等多元方式，累積電競及相關產業人才培育成果，至今已培育超過5,300人次。市府持續掌握產業趨勢，滾動檢討課程內容與培育方向，攜手產業夥伴強化新北市ACGE人才培育能量。

《圖說》「2026新北ACGE產業學院」預計自115年3月起陸續開課，持續至9月止，凡年滿15歲且對ACGE相關產業具學習意願之民眾，皆可依課程公告報名參與。〈經發局提供〉

她指出，為強化課程與產業實務連結，115年度規劃「基礎班」及「進階班」共16門課程、培訓時數130小時，涵蓋動畫、漫畫、遊戲及電競等領域，並邀請「新北市電競產業總會」企業會員及多元背景師資授課，包括知名配音創作者「星期天配音是對的」、專業Coser「殺氣Fresa」及電競主播「喬米Qiaomi」等，分享配音實務、角色經營與主播訓練等內容。

同時納入電腦硬體組裝、AI繪圖與AI創作法規課程，並結合「中華民國電子競技運動協會」辦理裁判及教練證照培訓，另規劃VTuber經營、遊戲製作流程及銀髮電競推廣等多元課程，拓展電競應用與產業發展面向。

《圖說》「2026新北ACGE產業學院」規劃「基礎班」及「進階班」共16門課程、培訓時數130小時，涵蓋動畫、漫畫、遊戲及電競等領域。〈經發局提供〉

盛筱蓉說，為提升學習成效並增加課程互動性，115年度課程特別強化「獎勵任務機制」。學員凡達成課程全勤，即可於課程結束後參與抽獎活動，有機會獲得精美好禮；另於年度成果展當日，現場出席學員有機會加碼獲得專業電競周邊配備，鼓勵學員投入學習並促進交流互動。

「新北ACGE產業學院」預計自115年3月起陸續開課，持續至9月止，凡年滿15歲且對ACGE相關產業具學習意願之民眾，皆可依課程公告報名參與，相關報名資訊可參閱https://www.facebook.com/ntpcesportsbase「新北電競基地」官方社群粉絲專頁。