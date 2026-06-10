專業培訓 花蓮首批失智友善計程車隊正式成軍

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花蓮首批失智友善計程車隊正式成軍。（圖：門諾醫院提供）

花蓮縣衛生局與門諾醫院失智共照團隊提出「失智友善愛心計程車隊」，歷經專業訓練與審慎遴選正式成軍。7名通過培訓的計程車司機，將肩負起失智長輩外出就醫、復健及參與社區活動的接送任務，堅持不繞路、不加價，為失智家庭打造安心的回家路。若要乘坐失智友善愛心計程車，可以洽詢各個失智據點。

成員之一的郭友田說，多年前，他在花蓮火車站前排班，看見一名渾身沾滿糞污的長者焦急叫車，現場眾人避之唯恐不及，只有他主動上前，若無其事地送長輩到醫院看診。郭友田說：「我也希望自己家中相繼罹患失智症的父母，在外也能被溫柔且公平地對待。」

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門諾醫院特別安排失智症相關知識及友善溝通課程。（圖：門諾醫院提供）

門諾醫院長照部督導陳盈如指出，失智症並非單純記憶力退化，患者可能出現時間與空間感混亂、判斷力下降、情緒起伏大及重複問話等情形。花蓮約有4千多名失智長者，許多人可能因迷路或忘記目的地而陷入危險。

郭友田與李清德都曾是失智症患者的家屬。李清德表示，父親生前出現被害妄想及記憶衰退等症狀，照顧過程十分艱辛，他深信失智友善車隊最大的價值，是讓長輩獲得真正的理解與尊重。郭友田則希望將自己走過的照顧歷程，化為守護其他家庭的力量。

莊永鏢院長親自為車隊貼上標章。（圖：門諾醫院提供）

門諾醫院院長莊永鑣表示，這7位司機不只是計程車駕駛，更是花蓮失智友善社區的重要夥伴。花蓮縣衛生局強調，受過專業訓練的司機能理解失智長輩行為背後的原因，以耐心與同理心陪伴每一次移動，讓友善與理解走進城市每個角落。（梁國榮報導）

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