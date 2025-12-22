專業心理師進駐北捷中山站 設立「安心關懷小站」提供心理支持

針對事件發生後出現壓力反應的民眾，北市衛生局協調4名專業心理師進駐北捷中山站，提供民眾心理諮詢與支持。資料照，李政龍攝



台北捷運19日發生無差別攻擊事件，釀成4死11傷悲劇，由於地點就在人潮眾多的中山商圈，許多民眾可能因親身經歷或目睹事件過程，導致出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊。台北市衛生局為此提供相關心理支持與關懷措施，在中山站R7出口設置「安心關懷小站」，並安排4位專業心理師進駐，每日下午1點至晚上8點於現場提供心理關懷、支持與諮詢，直至明年1月1日止。

針對日前無差別攻擊事件造成民眾恐慌，台北市衛生局規劃自今日起至1月1日，於中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，讓具合格證照與實務經驗的專業心理師駐點提供心理關懷、支持與諮詢，並同步建置網路預約服務，讓有需求的民眾彈性選擇諮詢時段。

台北市衛生局心理衛生科科長江曉娟表示，這類突發事件除了可能影響事發現場民眾的心理狀況，後續經過相關消息的傳播，也可能造成其他民眾的心理壓力反應。衛生局對此已於19日案發後，即刻啟動多項心理支持與關懷措施，並整合24小時安心專線、醫療院所社工、跨縣市心理專業團體，以及跨局處、公私協力的關懷行動，以協助受影響民眾及其家屬穩定情緒、安心復原。

江曉娟表示，在安心專線部分，事發後已至少接到10通來電，內容主要是困擾於此事件引起的焦慮、不安、心悸等，該局安排的專業人員亦提供適切的衛教緩解不適。不過考量某些人面對情緒困擾，較不適應單純用線上談話方式紓解，面對面諮商更能奏效，故北市衛生局協調台北、新北的諮商心理師公會等醫療團體，自今日下午1時起至明年元旦，在北捷中山站R7出口設立安心關懷小站，並於現場安排4名具合格證照及實務經驗的專業心理師駐點，以提供心理關懷、支持與諮詢，現場除將設置清楚標示提供方向指引，也將搭設帳棚確保民眾諮商隱私。

北市衛生局強調，民眾若於事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等不適，皆屬常見心理壓力反應，若持續影響生活，呼籲及早使用安心專線（02-33937885）、安心關懷小站或相關心理支持服務。

