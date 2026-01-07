專業指導重訓增肌 長者防跌存骨本

大多數的高齡者，都有骨質疏鬆的問題，因此民眾常誤以為年長人士，不適合做重量訓練，其實並非如此。事實上，重量訓練、能有效地增加肌肉量、提升骨密度、改善平衡感，預防跌倒和骨質疏鬆，但前提是必須先經醫師評估，並在專業教練指導下進行，選擇適合的器材與動作，確保安全。像是大林慈濟醫院婦產科醫師、洪英俊，就在嘉義診所活齡運動中心的專業教練指導下，進行舉重的訓練，不但增進了自身的肌力和健康，最近參加全國的中高齡硬舉大賽，成功舉起200公斤，勇奪第三名。

穿上護腰、戴起護腕，66歲的洪英俊醫師，一如往常地訓練肌力「再一個 ，對 OK 。」

大林慈濟醫院婦產部醫師洪英俊：「 (舉重)從下面開始一直(舉)上來，(肌力)重心都要維持到同一條線上。」

步入老年階段後，洪醫師深知肌無力導致的意外風險，於是他到嘉義活齡運動中心、接受專業訓練。 嘉義慈濟診所活齡運動中心教練王皓譽：「 很多長輩都會覺得舉那麼重，會不會很容易受傷，但其實 有專業的教練指導下，其實不會 所以他們反而會覺得說，自己原來是可以做到這樣的重量，然後也不會受傷。」

從舉重運動、找回健康和信心的洪醫師，最近參加全國的中高齡硬舉大賽，成功舉起200公斤，勇奪第三名。 大林慈濟醫院婦產部醫師洪英俊：「 大家以為說(肌力)訓練 重訓的訓練，是不斷地讓肌肉越來越強壯 不是，它(重訓)先把它(肌纖維)破壞之後，它重新組合 它變成一個更大，更有力的肌肉纖維。」

肌力訓練、不是年輕人的專利，對於長輩來說，更加重要。 嘉義慈濟診所活齡運動中心教練王皓譽：「 他們越不動 他們只會退化得越快，所以會希望長輩們，都可以盡量走出來(運動)，最重要就是要訓練核心(肌力)，因為核心(肌力)就是，在支撐我們的身體，把我們身體撐起來。」

長輩的重量訓練，能夠增強肌力、減緩肌肉流失；也能增加骨質密度、預防骨質疏鬆；並且能改善核心肌力的平衡、降地跌倒風險；甚至促進新陳代謝、有助於高血壓和高血糖的控制。不過、中高齡民眾、接受肌力訓練時，一定要有專業人士、在場指導，並且循序漸進，才能讓身心更健康、生活有品質。

