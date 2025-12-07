專業檢測驅動數理競爭力 高名菁英盃南台灣六大考區同步開考

高名教育事業集團第18屆「菁英盃數理能力檢測暨高年級進階挑戰賽」，吸引國小三至六年級學生踴躍參與。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

在科技浪潮急遽翻轉的年代，孩子的「數理能力」成為預見未來競爭力的關鍵；高名教育事業集團第18屆「菁英盃數理能力檢測暨高年級進階挑戰賽」，七日於高雄、台南、屏東三縣市六大考區同步登場，吸引國小三至六年級學生踴躍參與，歷年累計參賽人數已突破四萬多名，儼然成為國小數理能力鑑定的重要指標。主辦單位同時精心規劃《滑世代的心智導航》專題講座，從網路監管到培養數位素養核心能力，希望人人成為負責任的數位公民。

高名菁英盃重視「生活化情境應用」、「邏輯推理與分析」、「科學觀察與實作概念」、「問題解決與思辨能力」。高名教育事業集團學務長郭毓倫表示，科技突破並非來自單一科目，而是數學建模、物理原理與科學探究的整合。國小階段若能打好數理基礎，孩子未來將更具主動性與競爭力。

高名教育事業集團舉辦《滑世代的心智導航─從網路監管到數位素養》專題講座，特聘臨床心理師協助家長掌握新世代數位教養的核心方向。 （記者王正平翻攝）

此外，《滑世代的心智導航──從網路監管到數位素養》專題講座，特聘臨床心理師協助家長掌握新世代數位教養的核心方向，目標是培養孩子具備核心數位素養能力，更要他們成為負責任的數位公民，除了創造數位學習環境，讓孩子具備對資訊的批判性與鑑別力，也教導他們對於安全意識與隱私保護的重要，以及負責任的表達與溝通禮儀、數位創造與積極貢獻意識等，這些都需要家庭、學校與社會合力完成。

高名教育事業集團擁有三十多年的辦學經驗，秉持教育的初心，承載著家長與學生的期望，堅持「Do Our Best」培養孩子挑戰未來的自信與能力。站在教育現場的第一線，高名以面對面的互動、手把手的引導，實踐有溫度的教育精神，陪伴孩子們走進學習殿堂，迎向世界的舞台。