專業照顧爸媽神隊友 新北表揚績優托育人員及托嬰機構

《圖說》侯友宜市長、社會局長李美珍〈右〉與獲獎者合影。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局今〈23〉日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由侯友宜市長親自表揚255位托育人員、托嬰機構和居家托育專職人員，以及177家評鑑優、甲等機構及親子館等服務單位。

獲獎名單包含居家托育技能競賽優勝18名、居家托育92人、居家托育中心專職及育兒指導員16人、托嬰機構專職129名，共計255位獲獎；另外本年度托嬰機構評鑑優等108家、甲等53家、優質親子館16家，共計177家獲獎。

侯友宜市長表示，感謝托育人員及托嬰機構的付出與努力，新北市在大家努力下已成立127家公托，居家式托育有5,487位托育人員提供服務，另外設置23處臨時托育據點，提供有緊急需求的爸媽們有多元、即時的托育資源，讓孩子在托育人員的愛與專業照顧下，健康快樂的成長。

《圖說》新北市表揚255位托育人員及177家托嬰機構。〈社會局提供〉

社會局長李美珍指出，今年度共有193家托嬰機構參與評鑑，透過評鑑的歷程檢視托嬰機構托育各項服務內容，逐步提升托嬰機構服務品質，並藉由公開表揚給予肯定與獎勵，期盼帶動整體托育服務的正向發展。

《圖說》洪麗婷以專業與熱忱凝聚團隊向心力 創造出113年零離職的紀錄 榮獲朝耕暮耘獎。〈社會局提供〉

例如；榮獲朝耕暮耘獎的洪麗婷主任於五股興珍公托中心，以專業與熱忱帶領團隊，不斷追求成長與創新，與團隊積極投入研究與實務探討，並於學術研討會中分享經驗及成果，不僅提升了托育人員的專業知能，更凝聚團隊向心力。五股興珍公托在她的帶領下，創造出113年零離職的紀錄，提供幼童一個穩定且優質的托育環境。

《圖說》廖羿涵善用日常物品設計豐富的托育活動 更邀請弱勢幼童同樂 榮獲育兒神隊友獎。〈社會局提供〉

榮獲育兒神隊友獎的居家托育人員廖羿涵，用雙手創意和滿滿的愛，陪伴幼童在生活中學習，在遊戲中成長。她善用日常生活物品設計托育活動，讓孩子在自然環境做中學，透過操作與感受發現生活的奇妙。羿涵為給孩子一個溫馨的耶誕節，與家扶中心邀請畢業幼童及弱勢家庭幼童一起參與同樂。